Gears of War: E-Day'in dudak uçuklatan bütçesi ortaya çıktı

Gears of War: E-Day'in Bütçesi Yaklaşık 500 Milyon Dolar
Stüdyo içinden bilgi alan birden fazla kaynağın aktardığı bilgilere göre yeni Gears of War oyununun sadece yapım maliyeti 500 milyon dolar civarında. Buna bir de tanıtıma harcanan bütçe de eklenince Gears of War: E-Day'e harcanan para yarım milyar doların üzerine çıkıyor.
Bu bütçenin ne kadarının oyunun kendisine, ne kadarının Ar-Ge'ye ve Unreal Engine 5 teknolojilerini geliştirmeye gittiği tam olarak bilinmiyor. Ancak ortaya çıkan bu tablo, artık AAA oyunlar yapmanın ne kadar maliyetli hâle geldiğini gözler önüne seriyor. Giderek artan bu maliyetler, oyun dünyası için ciddi bir probleme dönüşmüş durumda. Üstelik yeni nesil konsollara geçişle birlikte bu maliyetlerin daha da artacağından korkuluyor.
Daha ilk günden Game Pass'e de gelen Gears of War: E-Day'in ilk haftasında yaklaşık 42 milyon dolar topladığı belirtiliyor. Tabii ki oyunun Game Pass tarafında yarattığı etkiyi de göz önüne almak gerekiyor ama oyunun çıkış haftasında bütçesinin 10'da birini bile karşılayamamış olması endişe verici bir tablo ortaya koyuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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