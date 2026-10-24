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    Gears of War: E-Day'in dudak uçuklatan bütçesi ortaya çıktı

    Bu ayın başında oyunseverlerle buluşan Gears of War: E-Day'in bütçesi ortaya çıktı. Paylaşılan rakamlar, bu ölçekte bir oyun yapmanın ne kadar maliyetli hâle geldiğini ortaya koyuyor.

    Yeni Gears of War oyununun bütçesi dudak uçuklatıyor Tam Boyutta Gör
    Özellikle Xbox kullanıcıları için oldukça özel bir yere sahip olan Gears of War serisi, bu ay yeni bir oyunla geri döndü. Hikâyeyi geçmişe taşıyan Gears of War: E-Day, 6 Ekim'de oyunseverlerel buluştu. Xbox Game Studios, konsol tarafında Xbox'a özel tuttuğu bu oyunun bütçesini resmi olarak paylaşmamış olsa da ortaya çıkan bilgiler, oyunun düşündüğümüzden de daha maliyetli olduğunu gösteriyor.

    Gears of War: E-Day'in Bütçesi Yaklaşık 500 Milyon Dolar

    Stüdyo içinden bilgi alan birden fazla kaynağın aktardığı bilgilere göre yeni Gears of War oyununun sadece yapım maliyeti 500 milyon dolar civarında. Buna bir de tanıtıma harcanan bütçe de eklenince Gears of War: E-Day'e harcanan para yarım milyar doların üzerine çıkıyor.

    Bu bütçenin ne kadarının oyunun kendisine, ne kadarının Ar-Ge'ye ve Unreal Engine 5 teknolojilerini geliştirmeye gittiği tam olarak bilinmiyor. Ancak ortaya çıkan bu tablo, artık AAA oyunlar yapmanın ne kadar maliyetli hâle geldiğini gözler önüne seriyor. Giderek artan bu maliyetler, oyun dünyası için ciddi bir probleme dönüşmüş durumda. Üstelik yeni nesil konsollara geçişle birlikte bu maliyetlerin daha da artacağından korkuluyor.

    Daha ilk günden Game Pass'e de gelen Gears of War: E-Day'in ilk haftasında yaklaşık 42 milyon dolar topladığı belirtiliyor. Tabii ki oyunun Game Pass tarafında yarattığı etkiyi de göz önüne almak gerekiyor ama oyunun çıkış haftasında bütçesinin 10'da birini bile karşılayamamış olması endişe verici bir tablo ortaya koyuyor.

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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

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    emrahmt 1 gün önce

    tuhaf

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