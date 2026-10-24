Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Özellikle Xbox kullanıcıları için oldukça özel bir yere sahip olan Gears of War serisi, bu ay yeni bir oyunla geri döndü. Hikâyeyi geçmişe taşıyan Gears of War: E-Day, 6 Ekim'de oyunseverlerel buluştu. Xbox Game Studios, konsol tarafında Xbox'a özel tuttuğu bu oyunun bütçesini resmi olarak paylaşmamış olsa da ortaya çıkan bilgiler, oyunun düşündüğümüzden de daha maliyetli olduğunu gösteriyor.

Gears of War: E-Day'in Bütçesi Yaklaşık 500 Milyon Dolar

Stüdyo içinden bilgi alan birden fazla kaynağın aktardığı bilgilere göre yeni Gears of War oyununun sadece yapım maliyeti 500 milyon dolar civarında. Buna bir de tanıtıma harcanan bütçe de eklenince Gears of War: E-Day'e harcanan para yarım milyar doların üzerine çıkıyor.

Bu bütçenin ne kadarının oyunun kendisine, ne kadarının Ar-Ge'ye ve Unreal Engine 5 teknolojilerini geliştirmeye gittiği tam olarak bilinmiyor. Ancak ortaya çıkan bu tablo, artık AAA oyunlar yapmanın ne kadar maliyetli hâle geldiğini gözler önüne seriyor. Giderek artan bu maliyetler, oyun dünyası için ciddi bir probleme dönüşmüş durumda. Üstelik yeni nesil konsollara geçişle birlikte bu maliyetlerin daha da artacağından korkuluyor.

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Daha ilk günden Game Pass'e de gelen Gears of War: E-Day'in ilk haftasında yaklaşık 42 milyon dolar topladığı belirtiliyor. Tabii ki oyunun Game Pass tarafında yarattığı etkiyi de göz önüne almak gerekiyor ama oyunun çıkış haftasında bütçesinin 10'da birini bile karşılayamamış olması endişe verici bir tablo ortaya koyuyor.

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Gears of War E-Day'in dudak uçuklatan bütçesi ortaya çıktı

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