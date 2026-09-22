Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Geçen yıl dünya genelinde 7 bin insansı robot satıldı

    2025’te dünya genelinde yaklaşık 7 bin insansı robot satıldı. Sektörde büyüme beklentisi yüksek olsa da mevcut satışlar toplam robot pazarının küçük bir bölümünü oluşturuyor.

    Geçen yıl dünya genelinde 7 bin insansı robot satıldı Tam Boyutta Gör
    Uluslararası Robotik Federasyonu (IFR) tarafından derlenen verilere göre 2025 yılında dünya genelinde yaklaşık 7 bin insansı robot satıldı. Bu robotların ağırlıklı olarak sanayi ve profesyonel hizmet alanlarında kullanıldığı belirtiliyor. Önümüzdeki yıllarda ise satış hacminin çok daha büyümesi bekleniyor.

    İnsansı robot tanımı geniş tutuluyor

    IFR'nin sınıflandırmasına göre bir robotun insansı kabul edilmesi için insana benzer bir görünüme sahip olması ve insanlar için tasarlanmış ortamlarda otonom şekilde çalışabilmesi gerekiyor. Bu tanım kapsamında robotların mutlaka iki bacağa sahip olması şartı bulunmuyor.

    IFR, yaklaşık 30 yıldır robotik sektörüne ilişkin istatistikler topluyor. Kuruluş, insansı robotlara yönelik verileri ise ilk kez endüstriyel ve hizmet robotlarına ilişkin çok daha geniş kapsamlı istatistiklerle birlikte derlemeye başladı.

    Geçen yıl dünya genelinde 7 bin insansı robot satıldı Tam Boyutta Gör

    IFR Genel Sekreteri Susanne Bieller, satış rakamlarının küresel robot nüfusunun halen çok küçük bir bölümünü oluşturduğunu belirtiyor. Örneğin 2024 yılında dünya genelinde yaklaşık 542 bin endüstriyel robot kurulumu gerçekleştirildi. Aynı yıl taşımacılık, konaklama ve temizlik gibi alanlarda kullanılmak üzere tahmini 199 bin hizmet robotu satıldı.

    2025 yılında satılan yaklaşık 7 bin insansı robotun büyük kısmı ise üretimde kullanılmıyor. Bieller'ın aktardığına göre, robotların önemli bir kısmı araştırma kuruluşları ve şirketler tarafından yapay zeka modellerini geliştirmek için veri toplamak amacıyla satın alındı.

    Otomotiv üreticileri ise insansı robotların ilk önemli kullanıcı gruplarından biri olarak öne çıkıyor. Şirketler fabrikalarında pilot uygulamalar yürütürken, bu çalışmalar genellikle tek haneli veya bazı durumlarda çift haneli sayıda robotla gerçekleştiriliyor.

    2030 için 1,2 milyonluk sevkiyat tahmini

    Geçen yıl dünya genelinde 7 bin insansı robot satıldı Tam Boyutta Gör

    Mevcut satış rakamları sınırlı olsa da sektör için yapılan tahminler oldukça yüksek büyüme beklentilerine işaret ediyor. Bank of America Global Research, 2026 yılında 90 bin insansı robot sevk edileceğini, bu sayının 2030'da 1,2 milyona ulaşacağını öngörüyor. İnsansı robotların önümüzdeki yıllarda özellikle Çin'de hızlı şekilde yaygınlaşması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjisiyle şarj olabilen elektrikli traktör

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    debriyaj pedalı yukarı çıkmıyor suzuki vitara yorum denizli fethiye yol tarifi dönem filmleri spiderman miles morales türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    realme C55
    realme C55
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire Lite AL16-52P-55S2
    Acer Aspire Lite AL16-52P-55S2
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum