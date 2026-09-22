Geçen yıl dünya genelinde 7 bin insansı robot satıldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Uluslararası Robotik Federasyonu (IFR) tarafından derlenen verilere göre 2025 yılında dünya genelinde yaklaşık 7 bin insansı robot satıldı. Bu robotların ağırlıklı olarak sanayi ve profesyonel hizmet alanlarında kullanıldığı belirtiliyor. Önümüzdeki yıllarda ise satış hacminin çok daha büyümesi bekleniyor.

İnsansı robot tanımı geniş tutuluyor

IFR'nin sınıflandırmasına göre bir robotun insansı kabul edilmesi için insana benzer bir görünüme sahip olması ve insanlar için tasarlanmış ortamlarda otonom şekilde çalışabilmesi gerekiyor. Bu tanım kapsamında robotların mutlaka iki bacağa sahip olması şartı bulunmuyor.

IFR, yaklaşık 30 yıldır robotik sektörüne ilişkin istatistikler topluyor. Kuruluş, insansı robotlara yönelik verileri ise ilk kez endüstriyel ve hizmet robotlarına ilişkin çok daha geniş kapsamlı istatistiklerle birlikte derlemeye başladı.

Tam Boyutta Gör

IFR Genel Sekreteri Susanne Bieller, satış rakamlarının küresel robot nüfusunun halen çok küçük bir bölümünü oluşturduğunu belirtiyor. Örneğin 2024 yılında dünya genelinde yaklaşık 542 bin endüstriyel robot kurulumu gerçekleştirildi. Aynı yıl taşımacılık, konaklama ve temizlik gibi alanlarda kullanılmak üzere tahmini 199 bin hizmet robotu satıldı.

2025 yılında satılan yaklaşık 7 bin insansı robotun büyük kısmı ise üretimde kullanılmıyor. Bieller'ın aktardığına göre, robotların önemli bir kısmı araştırma kuruluşları ve şirketler tarafından yapay zeka modellerini geliştirmek için veri toplamak amacıyla satın alındı.

İnsanlar yerine robotlara hizmet verecek ambulans geliştirildi 5 gün önce eklendi

Otomotiv üreticileri ise insansı robotların ilk önemli kullanıcı gruplarından biri olarak öne çıkıyor. Şirketler fabrikalarında pilot uygulamalar yürütürken, bu çalışmalar genellikle tek haneli veya bazı durumlarda çift haneli sayıda robotla gerçekleştiriliyor.

2030 için 1,2 milyonluk sevkiyat tahmini

Tam Boyutta Gör

Mevcut satış rakamları sınırlı olsa da sektör için yapılan tahminler oldukça yüksek büyüme beklentilerine işaret ediyor. Bank of America Global Research, 2026 yılında 90 bin insansı robot sevk edileceğini, bu sayının 2030'da 1,2 milyona ulaşacağını öngörüyor. İnsansı robotların önümüzdeki yıllarda özellikle Çin'de hızlı şekilde yaygınlaşması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Geçen yıl dünya genelinde 7 bin insansı robot satıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: