Geçen Yıl Evlere 2.5 Milyon Adet TP-Link Ürünü Girdi

IDC verilerine göre dünya kablosuz ağ pazarında yıllardır üst üste lider olan TP-LİNK ®, 2020 yılı Türkiye rakamlarını açıkladı. Geçen yıl Türkiye pazarında adet bazında yüzde 78 gibi ciddi bir büyüme gerçekleştiren şirket, 2020 yılında Türkiye’de 2.5 milyon adet ağ ürünü satışı yaptı. TP-Link, internet servis sağlayıcıların yanı sıra mağaza ve bayi kanalı ile bu satış rakamını elde etti.

TP-Link Ülke Müdür Yardımcısı Ali Dinçer, hem dünya hem Türkiye olarak pek çok açıdan zor bir yıl geçirildiğini belirterek, “Kovid salgını her şeyi değiştirdi, özellikle iş yapma biçimleri ciddi değişikliğe uğradı. Evlerde daha sağlıklı internet bağlantısı gereksinimi üst seviyeye çıktı. TP-Link olarak bizler de bu gereksinime, zengin ürün çeşidimiz ve geniş dağıtım ağımızla hızlı bir şekilde cevap vermek için çalıştık” diyor. Bu yoğun çalışmanın sonucunu büyüme rakamları ile aldıklarını ifade eden Dinçer, “Büyük üretici olmanın avantajını, tüketicilere gereksinim duydukları ürünleri hızlı temin ederek gösterdik” diyor.

İlginizi Çekebilir

Katlı Evlerde Wi-Fi Sorunlarını Çözmek İçin: TP-Link Deco P9

Wi-Fi Kapsama Alanını Artıran Çözümlere Talep Arttı

Uzaktan eğitim ve evde çalışma sonucunda evlerin her yerinde daha sağlıklı internet bağlantısına ihtiyaç oluştuğunu vurgulayan Dinçer, bunun sonucunda özellikle WiFi kapsama alanını genişleten ağ ürünlerine talebin ciddi oranda arttığını söylüyor. Bu konuda en fazla bilinen çözüm olan menzil genişleticilerin (range extender) yanı sıra Mesh ağ çözümlerinin satışlarında dikkat çekici bir artış yaşadıklarını bildiren Dinçer, “TP-Link olarak Mesh ağ teknolojisine ciddi yatırım yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Mesh çözümümüz olan Deco ürün grubumuz çok geniş ve sürekli yeni modeller ekleniyor. Hem gereksinim hem fiyat açısından her tüketiciye uygun bir Deco modelimiz var. Bunların sonucunda 2020 yılında Deco satışlarımızda yüzde 600’lük artış yaşadık. Türk kullanıcısını gerçek Mesh teknolojisiyle tanıştıran marka olduk diyebiliriz” diyor.

Türkiye pazarında sadece bireysel ağ ürünlerinde değil, kurumsal çözümlerde de büyüme elde ettiklerini ifade eden Dinçer, ayrıca akıllı ev ürün grubunda da 2020’de patlama yaşadıklarını açıkladı. Akıllı ev ürünlerinin satışlarında yüzde 159 gibi bir büyüme elde ettiklerini söyleyen Dinçer, “Akıllı ev çözümlerinde Türkiye’de bilinen ve tercih edilen markalardan biri haline geldik. Yeni akıllı ev modellerimizle bu başarımızı artırarak sürdüreceğiz” diyor.

Türkiye ağ pazarına ilişkin bağımsız araştırma şirketlerinin raporlarının olmamasından yakınan Dinçer, “Bu nedenle spekülatif bilgiler ortada dolaşabiliyor. Araştırma raporları olsa pazarın hem gerçek büyüklüğü hem de pazar payları daha net ortaya çıkacak. Biz distribütörler, toptancılar ve kanal aracılığıyla pazar verilerini topluyoruz ve yüzde 70’in üzerinde bir paya sahip olduğumuzu biliyoruz. Ama bağımsız şirketler tarafından bu verinin doğrulanmasını da talep ediyoruz” diyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,

istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:

Yoruma Kapalı: Bu içeriğe yorum eklenemiyor.