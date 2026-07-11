Geceyi gündüze çevirmeyi hedefleyen uyduya FCC'den onay geldi

Tam Boyutta Gör Federal İletişim Komisyonu (FCC), Reflect Orbital tarafından geliştirilen ve gece saatlerinde güneş ışığını Dünya'nın belirli bölgelerine yönlendirmeyi amaçlayan Earendil-1 gösteri uydusunun fırlatılmasına onay verdi. Karar, uydunun kullandığı radyo frekans spektrumu kapsamında yapılan lisans başvurusunun kabul edilmesiyle alındı. Ancak onay süreci, gökbilimciler ve bilim kuruluşlarının dile getirdiği sağlık, çevre ve astronomik gözlemler üzerindeki olası etkiler nedeniyle tartışmaları da beraberinde getirdi.

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FCC, gece güneş ışığı yansıtacak uyduya resmi onay verdiv

Reflect Orbital'in geliştirdiği Earendil-1, alçak Dünya yörüngesinde görev yapacak tek bir gösteri uydusu olarak planlandı. Uyduda, güneş ışığını belirli bir noktaya yönlendirebilen yüksek yansıtıcılığa sahip ince film reflektör sistemi bulunuyor. Ayrıca yörüngedeki diğer uzay araçlarıyla çarpışma riskini azaltmak ve gerekli manevraları gerçekleştirebilmek amacıyla yerleşik bir itki sistemi de tasarıma dahil edildi. Şirket, bu teknolojiyi gelecekte Starlink benzeri geniş ölçekli bir uydu ağına dönüştürmeyi hedeflediğini belirtirken, ilk aşamada konseptin teknik olarak uygulanabilir olup olmadığını tek bir uydu üzerinden test etmeyi planlıyor.

Projeye yönelik en güçlü itirazlardan biri Amerikan Astronomi Derneği'nden geldi. Kuruluş, FCC ile yaptığı görüşmelerde Earendil-1'in klasik telekomünikasyon uydularından temelde farklı olduğunu savundu. Derneğe göre uydu, mümkün olduğunca parlak olacak şekilde Dünya'ya kasıtlı olarak güneş ışığı yansıtacak biçimde tasarlandığı için astronomik gözlemler üzerinde önemli etkiler oluşturabilir. Modern teleskoplar, son derece zayıf ışık kaynaklarını tespit edebilmek amacıyla geliştirildiğinden, yapay olarak oluşturulan parlak yansımaların uzun pozlama gerektiren bilimsel araştırmaları olumsuz etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Tam Boyutta Gör AAS ayrıca sistemin yalnızca bilimsel çalışmalar açısından değil, güvenlik bakımından da çeşitli riskler barındırabileceğini öne sürdü. Derneğin değerlendirmesine göre yansıyan ışığın amatör gökbilimciler için göz hasarı oluşturma ihtimali bulunurken, pilotlar ve sürücüler açısından geçici görüş kaybı gibi istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabileceği belirtiliyor. AAS, Reflect Orbital'in de 12 inçten büyük açıklığa sahip teleskoplarla Earendil-1'in izlenmesi durumunda belirli koşullar altında göz hasarı riskini kabul ettiğine dikkat çekerek bu ihtimalin daha ayrıntılı incelenmesi gerektiğini savunuyor.

FCC ise karar metninde bu itirazların kendi yetki alanının dışında kaldığını belirtti. Komisyon, İletişim Yasası kapsamında temel görevinin radyo frekans spektrumunun kullanımını düzenlemek olduğunu, halkın yeni teknolojilere erişimini teşvik etmenin de yasal sorumlulukları arasında bulunduğunu ifade etti. Reflect Orbital ise eleştirilere karşı, yalnızca önceden planlanan zamanlarda ışık yansıtmayı, bilim insanlarını operasyonlardan önce bilgilendirmeyi ve gözlemevleri ile koruma altındaki bölgelerin yakınında ışık yansıtmaktan kaçınmayı planladığını açıkladı.

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