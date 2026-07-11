Geceyi gündüze çevirmeyi hedefleyen uyduya FCC'den onay geldi

FCC, gece güneş ışığı yansıtacak uyduya resmi onay verdiv
Reflect Orbital'in geliştirdiği Earendil-1, alçak Dünya yörüngesinde görev yapacak tek bir gösteri uydusu olarak planlandı. Uyduda, güneş ışığını belirli bir noktaya yönlendirebilen yüksek yansıtıcılığa sahip ince film reflektör sistemi bulunuyor. Ayrıca yörüngedeki diğer uzay araçlarıyla çarpışma riskini azaltmak ve gerekli manevraları gerçekleştirebilmek amacıyla yerleşik bir itki sistemi de tasarıma dahil edildi. Şirket, bu teknolojiyi gelecekte Starlink benzeri geniş ölçekli bir uydu ağına dönüştürmeyi hedeflediğini belirtirken, ilk aşamada konseptin teknik olarak uygulanabilir olup olmadığını tek bir uydu üzerinden test etmeyi planlıyor.
Projeye yönelik en güçlü itirazlardan biri Amerikan Astronomi Derneği'nden geldi. Kuruluş, FCC ile yaptığı görüşmelerde Earendil-1'in klasik telekomünikasyon uydularından temelde farklı olduğunu savundu. Derneğe göre uydu, mümkün olduğunca parlak olacak şekilde Dünya'ya kasıtlı olarak güneş ışığı yansıtacak biçimde tasarlandığı için astronomik gözlemler üzerinde önemli etkiler oluşturabilir. Modern teleskoplar, son derece zayıf ışık kaynaklarını tespit edebilmek amacıyla geliştirildiğinden, yapay olarak oluşturulan parlak yansımaların uzun pozlama gerektiren bilimsel araştırmaları olumsuz etkileyebileceği değerlendiriliyor.
FCC ise karar metninde bu itirazların kendi yetki alanının dışında kaldığını belirtti. Komisyon, İletişim Yasası kapsamında temel görevinin radyo frekans spektrumunun kullanımını düzenlemek olduğunu, halkın yeni teknolojilere erişimini teşvik etmenin de yasal sorumlulukları arasında bulunduğunu ifade etti. Reflect Orbital ise eleştirilere karşı, yalnızca önceden planlanan zamanlarda ışık yansıtmayı, bilim insanlarını operasyonlardan önce bilgilendirmeyi ve gözlemevleri ile koruma altındaki bölgelerin yakınında ışık yansıtmaktan kaçınmayı planladığını açıkladı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: