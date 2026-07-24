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    Geekbench 7 yayınlandı: Yapay zeka performans testi, CUDA desteği ve fazlası

    Popüler kıyaslama platformu Geekbench, büyük güncelleme aldı. Geekbench 7, yenilenmiş çok çekirdekli ve CPU testleri, yapay zeka performans karşılaştırma, CUDA desteği ve fazlasıyla geliyor.

    geekbench 7 çıktı indir Tam Boyutta Gör
    Primate Labs, popüler kıyaslama aracı Geekbench'in en yeni nesli olan Geekbench 7'yi kullanıma sundu. Geekbench 7, yeni video ve ses kodlama/kod çözme testleri, yeniden tasarlanmış çok çekirdekli test ve CPU'lar ve GPU'lar için daha büyük ve daha zorlu veri kümeleri içeriyor. Bunun dışında görünüm ve işlev olarak Geekbench 6 ile aynı.

    Çok çekirdekli ve GPU testi yenilendi

    Geekbench 7, çok çekirdekli kıyaslamada büyük farklılık sunuyor. Artık her iş yükünün mevcut tüm CPU çekirdeklerini kullanmasını zorlamak yerine, gerçek uygulama davranışını yansıtacak. Örneğin, web tarayıcıları genellikle tek ya da az iş parçacıklı olduğundan HTML5 tarayıcı testi çok çekirdekli paketten çıkarılacak. Geekbench 7, yalnızca modellediği gerçek uygulama da birden fazla iş parçacığı kullanıyorsa, kıyaslamayı çok iş parçacıklı modda çalıştıracak. Neticede, Primate Labs, yeni kıyaslama testinin genel sistem performansının daha gerçekçi bir göstergesini sunacağını söylüyor.

    Yeni CPU iş yükleri, medya, oyun fiziği testi

    Geekbench 7 ayrıca yeni bir dizi medya iş yükü içeriyor. Bunlar arasında video görüşmeleri sırasında ekran paylaşımı için AV1 video kodlama, ses kaydediciler ve podcast'ler gibi uygulamalar için Opus codec'ini kullanarak ses sıkıştırma ve OpenAI’ın Whisper konuşma tanıma modelini kullanarak eş zamanlı olarak canlı altyazı oluştururken ses ve video kod çözme yer alıyor.

    Modern oyunlarda kullanılan Jolt Physics motoruna dayalı yeni Oyun Fiziği kıyaslama testi de eklendi. Bu test, fizik ağırlıklı oyun senaryolarında CPU performansının daha doğru bir ölçümünü sunuyor. Güncelleme, Photo Editor iş yükünü daha karmaşık düzenleme işlemleriyle daha da geliştiriyor ve Photo Library testini JPEG XL ve DNG gibi daha yeni görüntü formatlarını destekleyecek şekilde genişletiyor.

    GPU kıyaslama testi de oyunun ötesine geçerek makine öğrenimi ve içerik oluşturma iş yüklerine daha fazla odaklanacak şekilde yeniden düzenlendi. Yeni testler, sosyal medya uygulamaları için gerçek zamanlı yüz takibi ve filtre efektleri, yapay zeka kullanarak görüntü büyütme ve video konferans sırasında arka plan bulanıklaştırma gibi görevleri ölçüyor. Güncelleme ayrıca RAW görüntü işleme, LUT tabanlı video renk derecelendirme, path tracing ve  fluid simulation için yeni GPU iş yükleri ekliyor.

    Geekbench 7, OpenCL, Vulkan ve Metal'e ek olarak Nvidia'nın CUDA API'sine destek sunarak, kullanıcıların çeşitli profesyonel ve yapay zeka uygulamalarındaki aynı API'yi kullanarak Nvidia ekran kartlarının performans kıyaslamalarına olanak tanıyor.

    Son olarak, kıyaslama veri kümeleri zorlu modern iş yüklerine ayak uydurmak için kullanıcıların bugün çalıştığı daha büyük ve karmaşık dosyaları daha iyi yansıtacak şekilde güncellendi. Örneğin, File Compression testi artık kaynak kod, nesne kodu ve metin belgelerini içeren daha geniş bir arşiv yelpazesini kapsarken, PDF Görüntüleyici iş yükü park haritalarından teknik dokümanlara ve akademik makalelere kadar daha geniş bir dosya yelpazesini işliyor. Güncelleme ayrıca geliştirici ve görüntü işleme iş yüklerinde daha fazla varlık ve ek görüntü formatı sunuyor.

    Geekbench 7, iOS, macOS ve diğer platformlar için kullanılabilir. Uygulama kişisel kullanım için ücretsiz, Pro sürümü ise 79 dolar.

    Kaynakça https://www.geekbench.com https://www.tomshardware.com/software/geekbench-7-introduces-biggest-overhaul-yet-real-world-cpu-testing-new-media-workloads-ai-benchmarks-and-cuda-support
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