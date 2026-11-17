Yapay Zeka Özeti:
- Geely, yeni beş kişilik hibrit SUV modeli Galaxy M8’i duyurdu. Beş metreyi aşan araç, 1,5 litrelik turbo motorunu elektrikli sistemle birleştiriyor. Model, 53,42 kilovatsaatlik dev bataryası sayesinde tek şarjla 251 kilometreye varan elektrikli sürüş menzili sunuyor. Yapay zeka destekli kabin teknolojisi ve dört tekerlekten çekiş opsiyonu da öne çıkan özellikler arasında. Yeni modelin 2026’nın son çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.
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Seslendirme ve özetler yapay zeka ile oluşturulmuştur.
Galaxy M8; 5.205 mm uzunluğa, 1.999 mm genişliğe ve 1.800 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi ise 3.030 mm. Bu ölçüler M9 ile birebir aynı olsa da M8’de üçüncü sıra koltuk bulunmuyor.
Tasarımda da iki model arasındaki benzerlik sürüyor. Ön bölümde boydan boya uzanan ışık şeridi ve aktif hava girişleri yer alırken tavanın ön kısmında LiDAR sensörü bulunuyor. Modelde 20 ve 21 inçlik jant seçenekleri sunulacak.
Daha büyük batarya, 251 km’ye kadar elektrikli menzil
CATL tarafından tedarik edilen 53,42 kWsa kapasiteli LFP batarya, versiyona göre CLTC standardında 231 ila 251 km elektrikli menzil sağlıyor. Böylece M8, 18,4 ve 41,46 kWsa batarya seçenekleri bulunan M9’dan daha yüksek kapasiteyle geliyor. Şarj gücü ve dolum süreleri ise henüz açıklanmış değil.
Kabinde M9’daki yerleşim korunuyor. Sürücünün önünde dijital gösterge paneli, orta bölümde ise büyük bir multimedya ekranı bulunuyor. Sistemin yapay zeka destekli sesli komut ve araç içi asistan işlevleri sunması bekleniyor.
Galaxy M8’in fiyatı henüz belli değil. Karşılaştırma için, altı koltuklu M9 Çin’de 183.800 yuandan (27.600 dolar) başlayan fiyatlarla satılıyor.
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