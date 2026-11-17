Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Geely, yeni beş kişilik hibrit SUV modeli Galaxy M8’i duyurdu. Beş metreyi aşan araç, 1,5 litrelik turbo motorunu elektrikli sistemle birleştiriyor. Model, 53,42 kilovatsaatlik dev bataryası sayesinde tek şarjla 251 kilometreye varan elektrikli sürüş menzili sunuyor. Yapay zeka destekli kabin teknolojisi ve dört tekerlekten çekiş opsiyonu da öne çıkan özellikler arasında. Yeni modelin 2026’nın son çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Geely Galaxy, büyük SUV ailesine yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. 2026’nın son çeyreğinde Çin’de satışa sunulması planlanan Galaxy M8, altı koltuklu M9’un boyutlarını korurken beş kişilik oturma düzeni ve daha büyük bataryasıyla farklılaşıyor.

Galaxy M8; 5.205 mm uzunluğa, 1.999 mm genişliğe ve 1.800 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi ise 3.030 mm. Bu ölçüler M9 ile birebir aynı olsa da M8’de üçüncü sıra koltuk bulunmuyor.

Tasarımda da iki model arasındaki benzerlik sürüyor. Ön bölümde boydan boya uzanan ışık şeridi ve aktif hava girişleri yer alırken tavanın ön kısmında LiDAR sensörü bulunuyor. Modelde 20 ve 21 inçlik jant seçenekleri sunulacak.

Daha büyük batarya, 251 km’ye kadar elektrikli menzil

Tam Boyutta Gör Galaxy M8’in şarj edilebilir hibrit sistemi, 161 hp güç üreten 1,5 litrelik turbo benzinli motoru elektrik motorlarıyla bir araya getiriyor. Bu değer yalnızca benzinli motora ait; sistemin toplam gücü henüz paylaşılmadı. Modelin iki ve dört tekerlekten çekişli seçenekleri olacak.

2027’de Türkiye’de satışa sunulacak yeni otomobiller 15 sa. önce eklendi

CATL tarafından tedarik edilen 53,42 kWsa kapasiteli LFP batarya, versiyona göre CLTC standardında 231 ila 251 km elektrikli menzil sağlıyor. Böylece M8, 18,4 ve 41,46 kWsa batarya seçenekleri bulunan M9’dan daha yüksek kapasiteyle geliyor. Şarj gücü ve dolum süreleri ise henüz açıklanmış değil.

Kabinde M9’daki yerleşim korunuyor. Sürücünün önünde dijital gösterge paneli, orta bölümde ise büyük bir multimedya ekranı bulunuyor. Sistemin yapay zeka destekli sesli komut ve araç içi asistan işlevleri sunması bekleniyor.

Galaxy M8’in fiyatı henüz belli değil. Karşılaştırma için, altı koltuklu M9 Çin’de 183.800 yuandan (27.600 dolar) başlayan fiyatlarla satılıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Geely'den 251 km elektrik menzilli yeni hibrit SUV: Galaxy M8

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: