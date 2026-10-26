Geely’den 8.410 dolarlık sedan: Yenilenen Emgrand satışa çıktı
Geely, yenilenen Emgrand’ı Çin’de 8.410 dolardan başlayan kampanyalı fiyatlarla satışa sundu. Sedan, güncellenen tasarımı ve 12,8 inçlik ekranıyla gelirken 1,5 litrelik motorunu kullanmayı sürdürüyor.
Üç versiyondan oluşan ürün gamında liste fiyatları yaklaşık 8500 dolar ile 10.400 dolar arasında değişiyor. Giriş seviyesinde 5 ileri manuel şanzıman bulunurken diğer iki versiyonda CVT otomatik şanzıman sunuluyor.
Tasarımda küçük dokunuşlar, kabinde daha büyük ekran
Arkada ise mevcut boydan boya uzanan stop tasarımı korunuyor. Tamponun alt kısmına eklenen krom şerit, güncellenen görünümü tamamlıyor.
İç mekandaki en önemli yenilik, 12,8 inçlik bağımsız görünümlü merkezi dokunmatik ekran. Geely’nin Flyme Auto sistemini kullanan ekran, Huawei HiCar, Carlink ve Flyme Link bağlantı seçeneklerini destekliyor.
120 beygirlik atmosferik motor korunuyor
Yenilenen Emgrand’ın kaputunun altında 1,5 litrelik atmosferik dört silindirli benzinli motor görev yapmaya devam ediyor. Motor, 120 beygir güç ve 150 Nm tork üretiyor.
Otomobil, 2021’de tanıtılan dördüncü nesil Emgrand’ın temelini oluşturan BMA platformunu kullanıyor. 1.820 mm’lik genişlik ölçüsü korunurken ön tarafta MacPherson, arkada torsiyon çubuklu süspansiyon bulunuyor.
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