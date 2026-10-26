Geely’den 8.410 dolarlık sedan: Yenilenen Emgrand satışa çıktı

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Tam Boyutta Gör Geely, 2027 model Emgrand ailesini Çin’de satışa sundu. Uygun fiyatlı sedan, dış tasarımındaki değişiklikler ve yenilenen multimedya sistemiyle güncellenirken mevcut benzinli motor ve şanzıman seçeneklerini koruyor. Geely Emgrand, 2010-2013 yılları arasında Türkiye'de de satılmıştı.

Üç versiyondan oluşan ürün gamında liste fiyatları yaklaşık 8500 dolar ile 10.400 dolar arasında değişiyor. Giriş seviyesinde 5 ileri manuel şanzıman bulunurken diğer iki versiyonda CVT otomatik şanzıman sunuluyor.

Tasarımda küçük dokunuşlar, kabinde daha büyük ekran

Tam Boyutta Gör Emgrand’ın dış tasarımındaki değişiklikler ağırlıklı olarak ön ve arka tamponlarda toplanıyor. Ön ızgarada daha geniş aralıklarla yerleştirilen sadeleştirilmiş dikey çıtalar kullanılırken tamponun alt bölümü siyah detaylarla yeniden şekillendirilmiş.

Arkada ise mevcut boydan boya uzanan stop tasarımı korunuyor. Tamponun alt kısmına eklenen krom şerit, güncellenen görünümü tamamlıyor.

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İç mekandaki en önemli yenilik, 12,8 inçlik bağımsız görünümlü merkezi dokunmatik ekran. Geely’nin Flyme Auto sistemini kullanan ekran, Huawei HiCar, Carlink ve Flyme Link bağlantı seçeneklerini destekliyor.

Tam Boyutta Gör Merkezi havalandırma çıkışları ve fiziksel kumandalar, ön konsolun daha alt bölümüne taşınmış. Siyah ve kahverengi tonların bir arada kullanıldığı kabinde, orta konsoldaki bardaklıkların konumu da değiştirilmiş ve kablosuz telefon şarj alanına yer verilmiş.

120 beygirlik atmosferik motor korunuyor

Yenilenen Emgrand’ın kaputunun altında 1,5 litrelik atmosferik dört silindirli benzinli motor görev yapmaya devam ediyor. Motor, 120 beygir güç ve 150 Nm tork üretiyor.

Tam Boyutta Gör 5 ileri manuel şanzımana alternatif olarak sunulan CVT, 8 kademeyi simüle eden bir çalışma yapısına sahip. Böylece model, güç aktarma sisteminde kapsamlı bir değişikliğe gitmeden fiyat odaklı konumunu sürdürüyor.

Otomobil, 2021’de tanıtılan dördüncü nesil Emgrand’ın temelini oluşturan BMA platformunu kullanıyor. 1.820 mm’lik genişlik ölçüsü korunurken ön tarafta MacPherson, arkada torsiyon çubuklu süspansiyon bulunuyor.

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Geely’den 8.410 dolarlık sedan: Yenilenen Emgrand satışa çıktı

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