    BYD’nin 9 dakikada şarj olan aracına Geely’den 8,5 dakikada şarj yanıtı

    Geely’nin Lynk & Co 10 elektrikli modeli sadece 8 dakikada yüzde 97 şarj doluluğuna ulaştı. Geely, böylelikle BYD’nin 9 dakikalık şarj rekorunu kısa sürede kırmış oldu.

    Geçtiğimiz ay BYD, ikinci nesil Blade Battery ve megavat hızlı şarj teknolojisini tanıtarak dünya genelinde seri üretim araçlarda en hızlı şarj rekorunu kırdığını duyurmuştu. Ancak kısa süre sonra Geely’nin Lynk & Co markası, yeni 900V Energee Golden Brick bataryasıyla bu rekoru geride bıraktı.

    BYD’nin rekoru kısa sürdü

    Resmi olarak paylaşılan test sonuçlarına göre Lynk & Co 10, bataryayı yüzde 10’dan yüzde 70’e sadece 4 dakika 22 saniyede, yüzde 10’dan yüzde 80’e 5 dakika 32 saniyede ve yüzde 10’dan yüzde 97’ye 8 dakika 42 saniyede şarj edebiliyor. Lynk & Co 10, 816 kilometre CLTC menzile sahip. Tepe şarj gücünde her 1 saniyede 2 km menzil sağlanıyor.

    Bu süreler BYD’nin megavat hızlı şarj teknolojisinin yüzde 10-70 arası 5 dakika, yüzde10-97 arası 9 dakika sonuçlarını geride bırakıyor.

    Test sırasında ulaşılan pik şarj gücü 1100 kW olarak kaydedildi ve batarya yüzde 80 şarja ulaştıktan sonra bile güç 500 kW’ın üzerinde seyretti.

    Testler, Geely’nin bağlı markası Zeekr’in V4 megavat hızlı şarj istasyonları kullanılarak gerçekleştirildi. Ancak şirket, bu şarj istasyonlarının seri üretim ve yaygın kullanım tarihlerini henüz açıklamadı.

    Zeekr’in verilerine göre, Şubat 2026 itibarıyla Geely’nin kendi şarj ağı 2.103 istasyon ve 10.212 şarj ünitesi ile 215 şehirde hizmet veriyor. Bu ağın içinde 6.269 istasyon otoyol servis alanlarında, 1.216 adet 800V ultra hızlı şarj istasyonu ve 5.468 ultra hızlı şarj ünitesi bulunuyor. Buna karşılık, BYD bu ay 5.000’inci megavat hızlı şarj istasyonunu kurdu ve yıl sonuna kadar 20.000 istasyon hedefine ulaşmayı planlıyor.

    Paylaşılan videolarda görüldüğü üzere, Lynk & Co 10’un şarj işlemi Zeekr’in geçen yıl piyasaya sürdüğü ultra hızlı şarj ünitesi ile yapıldı. Tek tabancalı bu istasyon, 1300 kW pik güç ve 1300A pik akım değerleriyle dünyada lider konumda bulunuyor. Tam sıvı soğutmalı sistem, yüksek güç nedeniyle oluşan ısı sorunlarını başarıyla ortadan kaldırıyor.

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    G
    genconline 1 gün önce

    .

    D
    Dr.Perga 4 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 4 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

