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    Geely’den Avrupa’ya özel SUV: Defender’a rakip geliyor

    Geely, Avrupa için geliştirdiği ilk modelini 2027’de tanıtmayı planlıyor. Defender’a rakip olacak KO11 kod adlı SUV, arazi yetenekleri ve Avrupa'ya özel teknolojileriyle pazarda öne çıkmayı hedefliyor

    Geely’den Avrupa’ya özel SUV: Defender’a rakip geliyor Tam Boyutta Gör
    Geely, Avrupa’daki büyüme stratejisinde yeni bir aşamaya hazırlanıyor. Autocar’ın haberine göre Çinli üretici, Avrupa pazarı için özel olarak geliştirdiği ilk modelini 2027’de tanıtmayı planlıyor. Marka, Çin’de geliştirdiği otomobilleri yerel ihtiyaçlara uyarlamanın ötesine geçerek Avrupalı müşterilerin beklentilerini geliştirme sürecinin merkezine yerleştirmek istiyor.

    Bu yaklaşımın önemli temsilcilerinden biri, KO11 kod adlı yeni amiral gemisi SUV olacak. Geely Galaxy Cruiser 700 temelinde geliştirilen model, Avrupa’da Land Rover Defender’a rakip olarak konumlandırılacak.

    Lotus ile ortak platform, araziye odaklanan yapı

    KO11, Lotus Eletre’nin yakında tanıtılması beklenen şarj edilebilir hibrit versiyonuyla aynı platformu paylaşacak. Ancak Geely’nin modeli, arazi kabiliyetlerine daha fazla ağırlık verecek. Açıklanan 800 mm sudan geçiş derinliği, bu yaklaşımın öne çıkan teknik özelliklerinden biri.

    Geely’nin Milano’daki tasarım merkezinde geliştirilen SUV’nin ilk olarak Avrupa’da tanıtılması, ardından diğer pazarlara açılması planlanıyor. Modelin Avrupa versiyonuna ilişkin motor seçenekleri, performans verileri ve fiyatı ise henüz paylaşılmadı.

    Avrupa’ya uyarlanan otomobillerden Avrupa için geliştirilen modellere

    Geely Ürün Tanımlama Direktörü Dennis Weinel, markanın Avrupa’ya giriş aşamasında temel hedeflerine uygun mevcut modelleri seçtiğini ve bunları yerel pazarın ihtiyaçlarına göre uyarladığını belirtiyor.

    Geely’den Avrupa’ya özel SUV: Defender’a rakip geliyor Tam Boyutta Gör
    Şirket artık daha kapsamlı değişiklikler üzerinde çalışıyor. Bu dönüşüm, otomobillerin tasarımının yanında multimedya sistemlerini ve kullanıcı deneyimini de kapsıyor.

    Örneğin Geely modellerinde kullanılan Flyme multimedya sisteminin arayüzü, şu anda Çin’deki versiyonla büyük ölçüde aynı. Marka, Avrupa’daki kullanıcıların alışkanlıklarına daha uygun bir yapı oluşturmayı hedefliyor. 2027’de gelmesi beklenen ikinci nesil Flyme, çoklu görev, bölünmüş ekran ve genişletilebilir widget desteği sunacak.

    Ford’un İspanya fabrikasında üretilebilir

    KO11’in Avrupa’daki üretim adresi de dikkat çeken konular arasında. Önceki haberlerde, Galaxy Cruiser 700’ün Avrupa pazarı için Ford’un İspanya’nın Valencia kentindeki fabrikasında üretilebileceği öne sürülmüştü.

    Geely ile Ford arasındaki iş birliği kapsamında değerlendirildiği belirtilen bu seçenekte, otomobilin farklı bir marka altında sunulması ihtimali de bulunuyor. Ancak üretim yeri ve kullanılacak marka konusunda kesinleşmiş bir açıklama yok.

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    emrahmt 2 gün önce

    tuhaf

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