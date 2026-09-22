Geely’den elektrikli otomobil şarjında devrim: Şarj sadece 4 dakika sürecek

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Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobil şarj teknolojisindeki rekabet özellikle Çin'de hız kazanırken Geely de yeni sistemiyle bu yarışta yeni bir adım atıyor. Şirket, 2,2 MW güce ulaşabilen yeni nesil şarj teknolojisini 23 Eylül'de tanıtacağını duyurdu. Bu şarj sistemi sayesinde bir elektrikli otomobilin yalnızca 4 dakikada şarj edilebileceği belirtiliyor.

Rekabet, sınırları zorluyor

Şirketin açıklamasına göre yeni nesil AI destekli akıllı şarj teknolojisi 2,2 MW'a kadar anlık şarj gücü sunacak. Bu değer, BYD'nin kısa süre önce duyurduğu 1,5 MW gücündeki Flash Charging 2.0 sisteminden yaklaşık yüzde 47 daha yüksek.

Tam Boyutta Gör Geely, yeni sistemin dört dakikalık yüksek verimli şarj sağlayacağını söylüyor. Ancak bu sürenin hangi şarj aralığı için geçerli olduğu henüz açıklanmış değil. Dolayısıyla bu söylem yüzde 10'dan yüzde 80'e mi yoksa tam şarjı mı kapsadığı şimdilik bilinmiyor.

Öte yandan yeni teknoloji, 800V elektrik mimarisi ve 6C ultra hızlı şarj altyapısını, yapay zeka destekli büyük model tabanlı batarya yönetim sistemiyle bir araya getiriyor. Sistem, otomobilin batarya durumu ve şarj gereksinimlerini analiz ederek her araç için farklı bir şarj stratejisi uyguluyor.

Geely, bu yaklaşımın yüksek şarj hızını korurken hızlı şarjın batarya üzerindeki yıpratıcı etkilerini sınırlandıracağını belirtiyor. Şirket ayrıca uygun termal yönetim sayesinde hücre sıcaklıklarının kontrol altında tutulacağını ve bataryaların 3.500 şarj-deşarj döngüsünü sınırlı kapasite kaybıyla tamamlayabileceğini ifade ediyor.

Galaxy E5 ile geliyor

Geely'nin yeni şarj sistemini kullanacak ilk otomobil, güncellenen Galaxy E5 olacak. Model 23 Eylül'deki etkinlikte yeni şarj teknolojisiyle birlikte tanıtılacak.

Güncellenen Galaxy E5'in tasarımında da bazı değişiklikler bulunuyor. Ön bölümde aktif bir ızgara ve L şeklinde tasarım detayları kullanılırken mevcut modeldeki gövdeyle bütünleşik kapı kollarının yerini geleneksel mekanik kapı kolları alıyor.

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Güncellenen Galaxy E5'in teknik altyapısında daha kapsamlı bir değişiklik bulunuyor. Mevcut modeldeki 400V önden çekişli yapı, yeni versiyonda 800V arkadan itişli mimariye bırakılıyor.

Araçta Geely'nin Thunderbolt 16'sı 1 arada akıllı elektrikli sürüş sistemi kullanılıyor. Elektrik motorunun maksimum gücü 245 kW seviyesine çıkıyor. Bu değer mevcut modelin 160 kW seviyesindeki motoruna kıyasla 85 kW daha yüksek.

Batarya tarafında ise Geely'nin yeni nesil Aegis Short Blade bataryaları kullanılıyor. 61,52 kWh ve 70,01 kWh olmak üzere iki kapasite seçeneği sunuluyor. Bu bataryalarla CLTC ölçümüne göre sırasıyla 550 km ve 635 km menzil elde ediliyor.

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Geely’den elektrikli otomobil şarjında devrim: 4 dakika sürecek

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