Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Geely’den dikkat çeken çıkış: “Lityum elektrikli araçlar fazla ağır”

    Geely, metanol yakıtlı araçların lityum bataryalı elektriklilere göre daha hafif ve enerji yoğunluğunun daha yüksek olduğunu savundu. Şirkete göre metanol, ağır taşımacılık için ideal.

    2026 Çin Akıllı Elektrikli Araç Gelişim Forumu’nda konuşan Geely Yönetim Kurulu Başkanı Li Shufu, ulaşımın geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Li, lityum bataryalı elektrikli araçların, metanol yakıtlı araçlara kıyasla iki kat daha ağır olabildiğini belirterek şirketin alternatif enerji stratejisinde metanole verdiği önemi bir kez daha vurguladı.

    Geely’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı metanol teknolojisi, özellikle ağır taşımacılıkta yeni bir alternatif olarak konumlandırılıyor. Li’ye göre bu yaklaşım, mevcut elektrikli araç paradigmasının sınırlarını zorlayabilir.

    Çin’den alternatif yakıtlara güçlü politika desteği

    Li Shufu’nun değerlendirmeleri yalnızca teknik argümanlarla sınırlı değil. Çin hükümetinin son dönemde attığı adımlar da bu dönüşümü destekliyor. Temmuz 2024’te yayımlanan yeşil ekonomik dönüşüm rehberi, şarj altyapısı ve batarya değişiminin yanı sıra hidrojen ve metanol gibi alternatif yakıt çözümlerini de kapsıyor.

    Bunu takip eden süreçte, Ekim 2024’te altı farklı devlet kurumu tarafından yayımlanan yeni bir yönerge ile rüzgar, güneş, hidrojen, amonyak ve metanolün entegre edildiği enerji üretim sistemlerinin geliştirilmesi teşvik edildi.

    Metanol enerji yoğunluğunda çok önde

    Li Shufu, metanolün enerji yoğunluğunun lityum iyon bataryalara göre 10 katın üzerinde olduğunu savundu. Bu farkın, araç tasarımına doğrudan yansıdığını belirten Li, metanol yakıtlı araçların muadilleriyle aynı taşıma kapasitesine ulaşırken yaklaşık yarı ağırlıkta kalabildiğini dile getirdi.

    Araç ağırlığındaki artışın özellikle ağır yük taşımacılığında enerji tüketimini yükselttiğine dikkat çeken Li, elektrikli araçların Çin’de yaygınlaşmış olmasına rağmen bu dezavantajın alternatif çözümlere kapı araladığını söyledi.

    Öte yandan Geely’nin metanol konusundaki çalışmaları yeni değil. Şirket, bu alanda 20 yılı aşkın süredir Ar-Ge faaliyetleri yürütüyor. Çin’de ilk resmi metanol araç pilot programı 2012 yılında başlatılırken ilerleyen yıllarda kapsam genişletildi ve ulusal ölçekte değerlendirme süreçleri yürütüldü.

    2019’da ise sekiz merkezi devlet kurumunun ortak yayımladığı politika ile metanol araçların uygun bölgelerde kullanımı teşvik edildi. Bugüne kadar 20 farklı eyalet seviyesindeki bölgede yer alan 39 şehirde, metanol araçları destekleyen 80’den fazla politika hayata geçirildi.

    Geely’nin stratejisi yalnızca teoride kalmıyor; üretim tarafında da somut adımlar atılıyor. Şirketin kısa süre önce yaptığı bir başvuru, Galaxy Starshine 6 sedan modelinin metanol destekli şarj edilebilir hibrit versiyonunu ortaya koydu. Bu modelde kullanılan 1.5 litrelik motorun 93 kW güç ürettiği belirtiliyor.

    Bununla birlikte Geely, metanol teknolojisini ekstrem koşullarda test etmek amacıyla motor sporlarına da taşıdı. Şirketin geliştirdiği motorun, M100 metanol yakıtıyla tamamen uyumlu olduğu ve performans doğrulama testlerinde kullanıldığı aktarıldı.

    Li Shufu, metanol araçların özellikle ticari ve ağır hizmet taşımacılığı için ideal bir çözüm sunduğunu ifade etti. Bu segmentte araç ağırlığı, toplam sahip olma maliyeti ve emisyon değerleri kritik faktörler olarak öne çıkıyor.

    Metanolün, özellikle yenilenebilir kaynaklardan üretildiğinde, yaşam döngüsü boyunca karbon emisyonlarını azaltma potansiyeli sunduğu ve işletme maliyetlerinde avantaj sağladığı vurgulandı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ses geçirmeyen boya yorumları kaput keçesi olmazsa ne olur ford transit yakıt tüketimi memur maaşlarının ödenmediği dönem peugeot 206 1.4 benzinli yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S26
    Samsung Galaxy S26
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Hp 250R G9
    Hp 250R G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum