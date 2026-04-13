Geely’den dikkat çeken çıkış: “Lityum elektrikli araçlar fazla ağır”

Tam Boyutta Gör 2026 Çin Akıllı Elektrikli Araç Gelişim Forumu’nda konuşan Geely Yönetim Kurulu Başkanı Li Shufu, ulaşımın geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Li, lityum bataryalı elektrikli araçların, metanol yakıtlı araçlara kıyasla iki kat daha ağır olabildiğini belirterek şirketin alternatif enerji stratejisinde metanole verdiği önemi bir kez daha vurguladı.

Geely’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı metanol teknolojisi, özellikle ağır taşımacılıkta yeni bir alternatif olarak konumlandırılıyor. Li’ye göre bu yaklaşım, mevcut elektrikli araç paradigmasının sınırlarını zorlayabilir.

Çin’den alternatif yakıtlara güçlü politika desteği

Li Shufu’nun değerlendirmeleri yalnızca teknik argümanlarla sınırlı değil. Çin hükümetinin son dönemde attığı adımlar da bu dönüşümü destekliyor. Temmuz 2024’te yayımlanan yeşil ekonomik dönüşüm rehberi, şarj altyapısı ve batarya değişiminin yanı sıra hidrojen ve metanol gibi alternatif yakıt çözümlerini de kapsıyor.

Bunu takip eden süreçte, Ekim 2024’te altı farklı devlet kurumu tarafından yayımlanan yeni bir yönerge ile rüzgar, güneş, hidrojen, amonyak ve metanolün entegre edildiği enerji üretim sistemlerinin geliştirilmesi teşvik edildi.

Metanol enerji yoğunluğunda çok önde

Li Shufu, metanolün enerji yoğunluğunun lityum iyon bataryalara göre 10 katın üzerinde olduğunu savundu. Bu farkın, araç tasarımına doğrudan yansıdığını belirten Li, metanol yakıtlı araçların muadilleriyle aynı taşıma kapasitesine ulaşırken yaklaşık yarı ağırlıkta kalabildiğini dile getirdi.

Araç ağırlığındaki artışın özellikle ağır yük taşımacılığında enerji tüketimini yükselttiğine dikkat çeken Li, elektrikli araçların Çin’de yaygınlaşmış olmasına rağmen bu dezavantajın alternatif çözümlere kapı araladığını söyledi.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Geely’nin metanol konusundaki çalışmaları yeni değil. Şirket, bu alanda 20 yılı aşkın süredir Ar-Ge faaliyetleri yürütüyor. Çin’de ilk resmi metanol araç pilot programı 2012 yılında başlatılırken ilerleyen yıllarda kapsam genişletildi ve ulusal ölçekte değerlendirme süreçleri yürütüldü.

2019’da ise sekiz merkezi devlet kurumunun ortak yayımladığı politika ile metanol araçların uygun bölgelerde kullanımı teşvik edildi. Bugüne kadar 20 farklı eyalet seviyesindeki bölgede yer alan 39 şehirde, metanol araçları destekleyen 80’den fazla politika hayata geçirildi.

Geely’nin stratejisi yalnızca teoride kalmıyor; üretim tarafında da somut adımlar atılıyor. Şirketin kısa süre önce yaptığı bir başvuru, Galaxy Starshine 6 sedan modelinin metanol destekli şarj edilebilir hibrit versiyonunu ortaya koydu. Bu modelde kullanılan 1.5 litrelik motorun 93 kW güç ürettiği belirtiliyor.

Bununla birlikte Geely, metanol teknolojisini ekstrem koşullarda test etmek amacıyla motor sporlarına da taşıdı. Şirketin geliştirdiği motorun, M100 metanol yakıtıyla tamamen uyumlu olduğu ve performans doğrulama testlerinde kullanıldığı aktarıldı.

Li Shufu, metanol araçların özellikle ticari ve ağır hizmet taşımacılığı için ideal bir çözüm sunduğunu ifade etti. Bu segmentte araç ağırlığı, toplam sahip olma maliyeti ve emisyon değerleri kritik faktörler olarak öne çıkıyor.

Metanolün, özellikle yenilenebilir kaynaklardan üretildiğinde, yaşam döngüsü boyunca karbon emisyonlarını azaltma potansiyeli sunduğu ve işletme maliyetlerinde avantaj sağladığı vurgulandı.

