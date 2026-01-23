Geely’den katı hal batarya atılımı: Bu yıl araç testleri başlıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv devi Geely, tamamen kendi bünyesinde geliştirdiği tam katı hal batarya projesinde kritik aşamaya geçiyor. Şirket, ilk eksiksiz batarya paketinin 2026 yılında tamamlanacağını ve aynı yıl içinde bir araca entegre edilerek doğrulama testlerine başlanacağını resmen teyit etti. Bu gelişme, Geely’nin katı hal batarya çalışmalarının artık laboratuvar ölçeğini geride bırakıp araç seviyesinde doğrulama aşamasına taşındığını ortaya koyuyor.

Volvo’nun çatı şirketi Geely, 2026 hedefi kapsamında ilk katı hal batarya montajını tamamlayacak ve bu paketi test amacıyla bir araca yerleştirecek. Ancak şirket, testlerde hangi araç platformunun kullanılacağını ya da sonraki aşamalara ilişkin üretim ve takvim detaylarını şimdilik paylaşmadı.

Geely’nin batarya alanındaki yatırımları ise yeni değil. Şirket, 2010’lu yılların ortalarından bu yana ortak girişimler, Ar-Ge merkezleri ve erken aşama üretim projeleriyle kendi batarya teknolojisini geliştirmeye odaklanıyor. 2025 yılında ise farklı batarya girişimlerini tek çatı altında toplayarak Zhejiang Jiyao Tongxing Energy Technology adlı yapıyı kurdu.

Bu süreçte Geely, kendi üretimi olan Aegis Short Blade lityum demir fosfat (LFP) bataryayı tanıttı ve 20 amper-saatlik mühendislik numunelerini hazırladı. Ayrıca şirket, sahip olduğu batarya güvenliği patent portföyünü diğer otomobil üreticileriyle paylaştı.

400 Wh/kg seviyesine ulaşıldı

Tam Boyutta Gör Geely, katı hal batarya teknolojisi üzerinde de uzun süredir yoğun çalışmalar yürütüyor. Hücre kimyası, katı elektrolitler ve entegrasyon yöntemleri bu çalışmaların merkezinde yer alıyor. Şirket kaynaklarına göre deneysel katı hal batarya hücreleri yaklaşık 400 Wh/kg enerji yoğunluğuna ulaşmış durumda. Çalışmalarda sülfür bazlı ve oksit bazlı olmak üzere birden fazla elektrolit kimyası deneniyor.

Katı hal bataryalar, geleneksel lityum-iyon bataryalardaki sıvı elektrolit yerine katı elektrolit kullanmalarıyla daha yüksek enerji yoğunluğu ve güvenlik potansiyeli sunuyor. Geely’nin rakipleri de benzer projeler yürütüyor. Dongfeng, katı hal bataryalarda seri üretim hedefini 2027 yılına revize ederken, prototip araç testlerine başladı ve 350 Wh/kg civarında enerji yoğunluğu hedefliyor. SAIC Motor’un ortağı Qingtao Energy, özel bir üretim hattını devreye alarak 2027’de seri teslimata geçmeyi planlıyor. Chery ise kendi tesislerinde katı hal batarya mühendislik numuneleri üretmiş durumda.

Mercedes-Benz, Stellantis ve BMW de dahil olmak üzere düzinelerce isim bu çığır açan teknolojiyi pazar sunmak için batarya geliştiricileriyle birlikte çalışıyor. Finlandiya merkezli Donut Labs ise Verge'in güncellenmiş elektrikli motosikletlerine güç verecek dünyanın ilk seri üretime hazır katı hal bataryasını geliştirdiğini iddia ediyor.

