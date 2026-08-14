Geely dünyanın en tasarruflu elektrikli otomobilini satışa sundu: Egea'dan bile ucuz

Çin'de ön siparişe açılan yeni Geely Galaxy TT, son derece rekabetçi bir fiyatla geliyor. Otomobilin baz versiyonu 145.900 yuan (yaklaşık 21.600 dolar) en üst donanımlı versiyonu ise 169.900 (yaklaşık 25.190 dolar) yuan fiyat etiketine sahip.
Enerji tüketiminde dünya rekoru
Galaxy TT, verimlilik sınırlarını zorlayan özel bir teknolojiyle donatıldı. Motor, kontrol sistemi ve redüktör dahil 16 farklı bileşeni tek bir ünitede birleştiren bu sistem sayesinde araç Qinghai Gölü turunda 100 kilometrede 8.2 kWh enerji tüketerek üretim tipi elektrikli sedan kategorisinde Guinness Dünya Rekoru kırdı.
Menzil ve şarj teknolojisi
Heybetli yapısıyla dikkat çeken Galaxy TT, 4.999 mm uzunluğa, 1.919 mm genişliğe ve 1.479 mm yüksekliğe sahip. Aracın aks mesafesi ise 2.920 mm. Versiyona göre 540 ila 725 kilometre menzil sunan otomobil, 800V mimarisi ve CATL imzalı bataryasıyla 11 dakikada 400 kilometrelik menzil kazanabiliyor.
Otonom sürüş ve diğer donanımlar
Galaxy TT, otonom sürüş tarafında da gelişmiş teknolojiler sunuyor. Lidar, çeşitli sensörler, kameralar ve yüksek performanslı Nvidia işlemcisi sayesinde çevresini anlık olarak takip eden araç, elde edilen verileri yapay zeka ile işleyerek değişen yol koşullarına hızlı şekilde tepki verebiliyor.
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