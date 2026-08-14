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    Geely dünyanın en tasarruflu elektrikli otomobilini satışa sundu: Egea'dan bile ucuz

    Geely uygun fiyatı, düşük enerji tüketimi ve menziliyle elektrikli sedan pazarında dengeleri değiştirmeye aday otomobilini satışa sundu. Galaxy TT isimli model gelişmiş teknolojileriyle dikkat çekiyor

    Geely dünyanın en tasarruflu elektrikli otomobilini satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv devi Geely, yeni elektrikli modeli Galaxy TT için ön sipariş sürecini başlattı. Enerji tüketiminde Guinness dünya rekoru kırarak "dünyanın en tasarruflu elektrikli sedanı" unvanını alan otomobil, gelişmiş teknolojilerine rağmen oldukça uygun fiyatıyla pazarda dengeleri değiştirmeyi hedefliyor.

    Çin'de ön siparişe açılan yeni Geely Galaxy TT, son derece rekabetçi bir fiyatla geliyor. Otomobilin baz versiyonu 145.900 yuan (yaklaşık 21.600 dolar) en üst donanımlı versiyonu ise 169.900 (yaklaşık 25.190 dolar) yuan fiyat etiketine sahip.

    Geely dünyanın en tasarruflu elektrikli otomobilini satışa sundu Tam Boyutta Gör

    Enerji tüketiminde dünya rekoru

    Galaxy TT, verimlilik sınırlarını zorlayan özel bir teknolojiyle donatıldı. Motor, kontrol sistemi ve redüktör dahil 16 farklı bileşeni tek bir ünitede birleştiren bu sistem sayesinde araç Qinghai Gölü turunda 100 kilometrede 8.2 kWh enerji tüketerek üretim tipi elektrikli sedan kategorisinde Guinness Dünya Rekoru kırdı.

    Geely dünyanın en tasarruflu elektrikli otomobilini satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Yüksek verimliliğine rağmen performanstan da ödün vermeyen Galaxy TT'nin baz versiyonu, 333 beygir güç üreten arkadan itişli bir elektrik motoruyla geliyor. En üst versiyonda ise 578 beygir güç üreten çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemi mevcut.

    Menzil ve şarj teknolojisi

    Heybetli yapısıyla dikkat çeken Galaxy TT, 4.999 mm uzunluğa, 1.919 mm genişliğe ve 1.479 mm yüksekliğe sahip. Aracın aks mesafesi ise 2.920 mm. Versiyona göre 540 ila 725 kilometre menzil sunan otomobil, 800V mimarisi ve CATL imzalı bataryasıyla 11 dakikada 400 kilometrelik menzil kazanabiliyor.

    Geely dünyanın en tasarruflu elektrikli otomobilini satışa sundu Tam Boyutta Gör

    Otonom sürüş ve diğer donanımlar

    Galaxy TT, otonom sürüş tarafında da gelişmiş teknolojiler sunuyor. Lidar, çeşitli sensörler, kameralar ve yüksek performanslı Nvidia işlemcisi sayesinde çevresini anlık olarak takip eden araç, elde edilen verileri yapay zeka ile işleyerek değişen yol koşullarına hızlı şekilde tepki verebiliyor.

    Geely dünyanın en tasarruflu elektrikli otomobilini satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Galaxy TT'nin iç mekanında da premium detaylar öne çıkıyor. Araçta geniş panoramik cam tavan, 15.4 inç multimedya ekranı, 10.2 inç dijital gösterge paneli, AR destekli head-up display, masaj ve havalandırmalı ön koltuklar ile 37 adet eşya saklama bölmesi var. Dış tasarımda ise sürüş dinamiklerine göre otomatik olarak açılıp kapanabilen adaptif arka spoiler dikkat çekiyor.

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