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    Geely'den ultra hızlı şarj sistemi: Elektrikli araçlarda 4,5 dakikada şarj dönemi

    Geely, 2,25 MW gücündeki yeni şarj sistemini tanıttı. Yeni teknolojiyle uyumlu elektrikli otomobiller, yüzde 10'dan yüzde 70'e yalnızca 4 dakika 30 saniyede şarj olabiliyor.

    Geely, elektrikli araçlarda 4,5 dakikada şarj dönemini başlattı Tam Boyutta Gör
    Geely, 2,25 MW maksimum güç sunan beşinci nesil Smart Charging System şarj altyapısını ve yeni Ultra Short Blade Battery bataryasını tanıttı. Şirket, yeni sistemle uyumlu elektrikli otomobillerin yüzde 10'dan yüzde 70'e yalnızca 4 dakika 30 saniyede şarj olabildiğini belirtiyor.

    Şarj stresinin son günleri

    Elektrikli araç sahipleri veya almayı düşünenlerin yaşadığı tek stres olan şarj konusu için artık son günler diyebiliriz. Zira Geely’nin tanıttığı yeni sistem, tek bir bağlantı üzerinden 2.250 kW, yani 2,25 MW'a kadar şarj gücü sağlayabiliyor. Bu değer, geçen yıl 1,5 MW gücündeki Flash Charging 2.0 sistemini duyuran BYD'nin çözümünün yaklaşık yüzde 50 üzerinde bulunuyor.

    Geely, elektrikli araçlarda 4,5 dakikada şarj dönemini başlattı Tam Boyutta Gör
    Yeni Ultra Short Blade Battery ile birlikte bu sistem, Geely'nin markaları Lynk & Co ve Zeekr tarafından kullanılacak. Şirketin gerçek kullanım verilerine ilişkin açıklamasına göre desteklenen araçlar yüzde 10'dan yüzde 70'e 4 dakika 30 saniyede, yüzde 10'dan yüzde 97'ye ise 8 dakika 40 saniyede şarj olabiliyor. Yeni nesil Galaxy E5 SUV da bu teknolojiyi kullanan ilk model olacak.

    Karşılaştırma açısından BYD'nin 1,5 MW Flash şarj sistemi yüzde 10'dan yüzde 70'e yaklaşık 5 dakika, yüzde 10'dan yüzde 97'ye ise 9 dakika civarında süre sunuyor.

    Bataryayı korumak için yapay zeka kullanılıyor

    Bu seviyedeki şarj güçleri, batarya hücrelerinde yüksek sıcaklık ve hızlı yıpranma riskini beraberinde getiriyor. Geely, bu sorunu yönetmek için Xingrui PowerMind adını verdiği yapay zeka destekli sistemi kullanıyor.

    Geely, elektrikli araçlarda 4,5 dakikada şarj dönemini başlattı Tam Boyutta Gör
    Sistem, bataryanın sıcaklığını tahmin ederek şarj hızını anlık olarak değiştirebiliyor. Geely'ye göre bataryanın ortalama sıcaklığı 55 derece seviyesinde tutulurken, üst sınır 65 derece olarak belirleniyor.

    Şirket ayrıca “uçtan uca beş noktalı sıvı soğutma” olarak tanımladığı yeni bir termal yönetim mimarisine yer veriyor. Bu yapı, batarya paketinin yanı sıraş arj portunu, şarj kablosunu, şarj ünitesini ve şarj sistemini destekleyen enerji depolama bataryalarını birlikte soğutuyor. Böylece 2,2 MW seviyesindeki güç aktarımı sırasında oluşan ısının sistem genelinde kontrol edilmesi hedefleniyor.

    Dayanıklılıktan ödün verilmiyor

    Yeni bataryada “lityum iyon darbe restorasyonu” adı verilen bir teknoloji de kullanılıyor. Sistem, hızlı şarj sırasında anot bölgesinde birikebilen lityum iyonlarını yeniden harekete geçirmek amacıyla mikro darbe akımları uyguluyor.

    Ultra hızlı şarj sırasında lityum iyonlarının elektrot üzerinde birikmesi, hücrelerin zaman içinde yıpranmasına neden olabilecek faktörlerden biri. Geely, geliştirdiği yöntemle bu birikimin etkilerini azaltmayı ve bataryanın uzun vadeli performansını korumayı amaçlıyor.

    Şirket ayrıca yapay zeka destekli yönetim sisteminin 3.500 sürekli şarj-deşarj döngüsüne kadar kullanım sağlayabildiğini iddia ediyor. Geely'nin verdiği değerlere göre 400-500 kilometre menzile sahip bir otomobil üzerinden hesaplandığında bu, teorik olarak 1 milyon kilometrenin üzerinde kullanım anlamına gelebiliyor.

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    Güneş enerjisiyle şarj olabilen elektrikli traktör

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