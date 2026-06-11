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Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv üreticisi Geely, elektrikli crossover modeli EX5'in güncellenmiş versiyonu için satış onayı aldı. Kompakt yapısıyla şehir içi kullanım odaklı geliştirilen model, önemli teknik ve tasarımsal yeniliklerle dikkat çekiyor.

Güncel tasarım, daha güçlü motor

Yeni güncelleme ile birlikte EX5’in ön tasarımı daha agresif bir görünüme kavuştu. Yeniden tasarlanan tampon ve aktif hava girişleri dikkat çekerken, tavan bölümüne eklenen LiDAR sensörü gelişmiş sürüş destek sistemlerine işaret ediyor.

Modelin G-ASD G-Pilot H5 sistemi ile şehir içi ve otoyol sürüşlerinde Navigasyon destekli otonom sürüş (NOA) kabiliyetine sahip olacağı belirtiliyor.

Güncellenen EX5’te ayrıca ön çamurluklara entegre yan kameralar ve tavan spoylerine ek bir kamera yer alıyor. Şarj soketinin konumu da ön çamurluktan arka bölüme alınmış durumda.

Tam Boyutta Gör Boyut tarafında araç; 4.636 mm uzunluğa, 1.920 mm genişliğe ve 1.670 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi ise 2.750 mm olarak korunuyor. Güncellenen versiyon, mevcut modele göre 21 mm daha uzun. Yaklaşma açısı 16 derece, uzaklaşma açısı ise 20 derece olarak açıklanıyor. EX5, 18 veya 19 inç jant seçenekleriyle sunuluyor.

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En büyük değişim ise güç ünitesinde yaşanıyor. Yeni EX5, arka aksa konumlandırılan TZ184QY301 elektrik motoruyla birlikte 329 beygir güç üretiyor. Bu değer, önceki modele göre 114 beygirlik bir artış anlamına geliyor. Aracın azami hızı da 175 km/s’den 201 km/s’ye yükseltilmiş durumda.

Motor, LFP batarya ile besleniyor ancak batarya kapasitesi henüz açıklanmadı. Ayrıca gizli kapı kolları yerine geleneksel kapı kollarına geçilmesi de dikkat çekiyor. Bu değişimin, 2027 yılında uygulanması beklenen düzenlemelerle ilişkili olduğu ifade ediliyor.

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Geely EX5 güncellendi: 329 beygir güç ve LiDAR ile geliyor

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