Geely'nin arazi SUV'u Cruiser 700 kapışıldı: 1 saatte 43.900 sipariş

Fiyatları yaklaşık 29.400 dolar ile 57.300 dolar arasında değişen 6 farklı donanımla sunulan aracın "Land Ark" adlı 700 adetle sınırlı özel serisi ise saniyeler içinde tamamen tükendi.
1.113 beygirlik canavar: 0-100 km/s sadece 3.95 saniye
Dev boyutlarına rağmen 0’dan 100 km/s hıza 3.95 saniyede ulaşıyor. CATL üretimi 47 kWsa’lik LFP (lityum demir fosfat) bataryası sayesinde 305 km saf elektrikli menzil sunan araç, benzin deposuyla birlikte 1.200 km'yi aşan bir menzile ulaşıyor. 800V hızlı şarj desteğine sahip modelin bataryası boşaldığındaki yakıt tüketimi ise 100 km'de 5.95 litre.
Suda yüzebiliyor, yengeç yürüyüşü yapabiliyor
Aracın yapay zeka destekli dijital şasisi; "Yengeç Yürüyüşü" ve aracın olduğu yerde dönmesini sağlayarak dönüş yarıçapını 3.36 metreye düşüren "Vals Dönüşü" dahil 17 farklı sürüş modu sunuyor. Ayrıca 800 mm'lik standart sudan geçiş derinliği aşıldığında devreye giren "Acil Durum Yüzme Modu", aracın su üzerinde 40 dakikaya kadar batmadan ilerlemesine olanak tanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: