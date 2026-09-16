Geely'nin arazi SUV'u Cruiser 700 kapışıldı: 1 saatte 43.900 sipariş

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Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv devi Geely’nin alt markası Geely Galaxy, arazi odaklı SUV pazarına tam anlamıyla gövde gösterisiyle giriş yaptı. Markanın ilk arazi SUV modeli Galaxy Cruiser 700, Çin’de resmi olarak ön satışa açıldı. Sadece 9 dakika içinde 10.000 adet ön sipariş barajını aşan model, ilk 1 saat sonunda ise 43.900 adet sipariş hacmine ulaştı.

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Fiyatları yaklaşık 29.400 dolar ile 57.300 dolar arasında değişen 6 farklı donanımla sunulan aracın "Land Ark" adlı 700 adetle sınırlı özel serisi ise saniyeler içinde tamamen tükendi.

1.113 beygirlik canavar: 0-100 km/s sadece 3.95 saniye

Galaxy Cruiser 700’ün kalbinde markanın en yeni Thor EM-T dört tekerlekten çekişli AI hibrit sistemi yer alıyor. 1.5T (161 hp) veya 2.0T (214 hp) benzinli motorlarla kombine edilen üç elektrik motorlu altyapı, tam 1.113 beygir güç üretiyor.

Dev boyutlarına rağmen 0’dan 100 km/s hıza 3.95 saniyede ulaşıyor. CATL üretimi 47 kWsa’lik LFP (lityum demir fosfat) bataryası sayesinde 305 km saf elektrikli menzil sunan araç, benzin deposuyla birlikte 1.200 km'yi aşan bir menzile ulaşıyor. 800V hızlı şarj desteğine sahip modelin bataryası boşaldığındaki yakıt tüketimi ise 100 km'de 5.95 litre.

Suda yüzebiliyor, yengeç yürüyüşü yapabiliyor

5.085 mm uzunluğa ve 2.900 mm aks mesafesine sahip olan heybetli SUV, "Doğu Aslanı" tasarım diliyle şekillendirildi. 30 derece yaklaşma, 31 derece uzaklaşma açısı ve 233 mm yerden yüksekliğiyle ağır arazi şartlarına meydan okuyor.

Aracın yapay zeka destekli dijital şasisi; "Yengeç Yürüyüşü" ve aracın olduğu yerde dönmesini sağlayarak dönüş yarıçapını 3.36 metreye düşüren "Vals Dönüşü" dahil 17 farklı sürüş modu sunuyor. Ayrıca 800 mm'lik standart sudan geçiş derinliği aşıldığında devreye giren "Acil Durum Yüzme Modu", aracın su üzerinde 40 dakikaya kadar batmadan ilerlemesine olanak tanıyor.

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Geely Galaxy Cruiser 700 kapışıldı: 1 saatte 43.900 sipariş

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