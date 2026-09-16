Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Geely'nin arazi SUV'u Cruiser 700 kapışıldı: 1 saatte 43.900 sipariş

    Geely Galaxy, ilk offroad SUV modeli Cruiser 700'ün ön satışını başlattı. 1.113 beygirlik dev güç, 1.200 km menzil ve suda yüzme yeteneği sunan araç, ilk 1 saatte 43.900 sipariş alarak rekor kırdı.

    Geely Galaxy Cruiser 700 kapışıldı: 1 saatte 43.900 sipariş Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv devi Geely’nin alt markası Geely Galaxy, arazi odaklı SUV pazarına tam anlamıyla gövde gösterisiyle giriş yaptı. Markanın ilk arazi SUV modeli Galaxy Cruiser 700, Çin’de resmi olarak ön satışa açıldı. Sadece 9 dakika içinde 10.000 adet ön sipariş barajını aşan model, ilk 1 saat sonunda ise 43.900 adet sipariş hacmine ulaştı.

    Fiyatları yaklaşık 29.400 dolar ile 57.300 dolar arasında değişen 6 farklı donanımla sunulan aracın "Land Ark" adlı 700 adetle sınırlı özel serisi ise saniyeler içinde tamamen tükendi.

    1.113 beygirlik canavar: 0-100 km/s sadece 3.95 saniye

    Geely Galaxy Cruiser 700 kapışıldı: 1 saatte 43.900 sipariş
    Galaxy Cruiser 700’ün kalbinde markanın en yeni Thor EM-T dört tekerlekten çekişli AI hibrit sistemi yer alıyor. 1.5T (161 hp) veya 2.0T (214 hp) benzinli motorlarla kombine edilen üç elektrik motorlu altyapı, tam 1.113 beygir güç üretiyor.

    Dev boyutlarına rağmen 0’dan 100 km/s hıza 3.95 saniyede ulaşıyor. CATL üretimi 47 kWsa’lik LFP (lityum demir fosfat) bataryası sayesinde 305 km saf elektrikli menzil sunan araç, benzin deposuyla birlikte 1.200 km'yi aşan bir menzile ulaşıyor. 800V hızlı şarj desteğine sahip modelin bataryası boşaldığındaki yakıt tüketimi ise 100 km'de 5.95 litre.

    Suda yüzebiliyor, yengeç yürüyüşü yapabiliyor

    Geely Galaxy Cruiser 700 kapışıldı: 1 saatte 43.900 sipariş
    5.085 mm uzunluğa ve 2.900 mm aks mesafesine sahip olan heybetli SUV, "Doğu Aslanı" tasarım diliyle şekillendirildi. 30 derece yaklaşma, 31 derece uzaklaşma açısı ve 233 mm yerden yüksekliğiyle ağır arazi şartlarına meydan okuyor.

    Aracın yapay zeka destekli dijital şasisi; "Yengeç Yürüyüşü" ve aracın olduğu yerde dönmesini sağlayarak dönüş yarıçapını 3.36 metreye düşüren "Vals Dönüşü" dahil 17 farklı sürüş modu sunuyor. Ayrıca 800 mm'lik standart sudan geçiş derinliği aşıldığında devreye giren "Acil Durum Yüzme Modu", aracın su üzerinde 40 dakikaya kadar batmadan ilerlemesine olanak tanıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    borusan araç sorgulama ford fiesta 1.4 benzinli yorumlar ankara far temizleme megane 4 1.6 otomobil ruhsatlı doblo

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14 Pro
    Redmi Note 14 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    Dell Pro 15 Essential
    Dell Pro 15 Essential
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum