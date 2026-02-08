Geely, metanolle çalışan yeni bir şarj edilebilir hibrit model hazırlıyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv devi Geely, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın (MIIT) son dosyalarına göre Galaxy Starshine 6 ailesini metanol destekli yeni bir şarj edilebilir hibrit (plug-in hibrit) versiyonla genişletiyor.

Benzinli motorun yerini metanol alıyor

Yeni model, 1.5 litrelik metanol motorunu elektrik motoru ve lityum-demir-fosfat (LFP) batarya paketiyle birleştiriyor. Böylece geleneksel benzinli ya da tamamen elektrikli seçeneklere alternatif, daha esnek bir güç aktarma çözümü sunmayı hedefliyor. Sistem, şehir içi ve uzun yol kullanımlarında daha yüksek verimlilik ve daha uzun menzil sağlamayı amaçlarken, metanol ile hızlı yakıt ikmali avantajı da sunuyor.

Tam Boyutta Gör MIIT başvurusuna göre Galaxy Starshine 6, 93 kW güç üretebilen 1.5 litrelik metanol motoru temel alan bir plug-in hibrit sistemle donatılacak. Bu sistem, halihazırda Starshine 6’nın mevcut plug-in hibrit versiyonlarında kullanılan LFP batarya kimyasıyla eşleştiriliyor. Ancak resmi belgelerde toplam sistem gücü, saf elektrik menzili ya da yakıt tüketim verilerine henüz yer verilmedi. Bu nedenle hibrit sistemin gerçek kullanım performansı hakkında net bilgiler bulunmuyor.

Dosyada ayrıca metanol hibrit versiyonun standart Galaxy Starshine 6 ile aynı boyutlara sahip olacağı görülüyor. Otomobil, 4.81 metre uzunluğa, 1.88 metre genişliğe ve 1.49 metre yüksekliğe ve 2.76 metre aks mesafesine sahip olacak.

Metanol ile sürdürülebilirlik hedefleniyor

Geely, on yılı aşkın süredir metanol yakıtlı araç teknolojileri üzerinde çalışıyor. Şirket, 2022 yılında Metanol Hibrit Emgrand modelini −40°C gibi aşırı soğuk koşullarda test ederek bu teknolojinin dayanıklılığını kanıtlamaya çalışmıştı. Bunun yanı sıra Geely, otomobil fuarlarında metanol ve hidrojen temelli farklı çözümlerini de sergileyerek metanol teknolojisinin uzun vadeli enerji dönüşümü ve sürdürülebilir ulaşım stratejisinde önemli bir yer tuttuğunu vurguluyor.

2025 yılında Çin’de tanıtılan Galaxy Starshine 6, başlangıçta plug-in hibrit bir aile sedanı olarak konumlandırılmıştı. Mevcut versiyonlar, Geely’nin EM 2.0 hibrit sistemini kullanıyor. Bu sistemde 82 kW güç üreten 1.5 litrelik atmosferik motor ile 120 kW’lık elektrik motoru birlikte çalışıyor. Müşteriler, CLTC standartlarına göre 60 km ve 125 km civarında tamamen elektrikli menzil sunan iki farklı LFP batarya seçeneği arasından tercih yapabiliyor.

