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Oynat Çinli otomotiv devi Geely, yeni otomobili Lynk & Co 07 GT'nin sağlamlığını kanıtlamak için ilginç bir teste imza attı. Üretim bandından çıkan araç, saatte 70 kilometre hızla uçurumdan aşağı bırakıldı. Taklalar atarak durabilen otomobilin kazadan sonra dört kapısı da açılabildi. Yan hava yastıklarının korumasını sürdürdüğü ve panoramik cam tavanın içeri çökmediği belirtildi. 530 beygir gücündeki bu sportif hibrit modelin yakın zamanda Avrupa pazarında satışa çıkması planlanıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Çinli otomobil üreticisi Geely, yeni Lynk & Co 07 GT modelinin dayanıklılığını ve sağlamlığını sıra dışı bir yöntemle göstermeye çalıştı. Çin'in Zhangjiakou kentinde gerçekleştirilen testte üretim bandından çıkan standart bir 07 GT, 70 km/s hızla bir rampadan çıkarak uçurumdan aşağı atıldı.

70 km/s hızla uçurumdan atladı

Paylaşılan görüntülerde otomobilin havada süzüldükten sonra ön kısmı üzerine sert şekilde yere çarptığı görülüyor. Birkaç kez takla atan araç, sonunda tekerlekleri üzerinde duruyor. Testin en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise kazanın ardından otomobilin dört kapısının da sorunsuz şekilde açılabilmesi.

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Çarpışma sonrasında aracın yan camları ve ön camı büyük ölçüde sağlam kalırken panoramik cam tavanın çatladığı ancak içeri doğru çökmediği görülüyor. Geely ayrıca yan perde hava yastıklarının basıncını 6 saniyeden uzun süre koruduğunu belirtiyor. Bu özellik, kaza sonrasında yolcuların korunmasına yönelik güvenlik sistemlerinin çalışmaya devam etmesi açısından önem taşıyor.

Bununla birlikte testin bağımsız bir kuruluş tarafından gerçekleştirilmediğini ve aracın henüz bağımsız çarpışma testlerinden geçmediğini belirtmek gerekiyor. Ayrıca tek bir araçla yapılan bu gösterinin tekrarlanabilirliği de belirsiz.

Lynk & Co 07 GT hibrit motorla geliyor

Tam Boyutta Gör Lynk & Co 07 GT, markanın 07 modelinin daha alçak tavanlı ve sportif tasarıma sahip station wagon versiyonu olarak konumlanıyor. Markanın ilk station wagon modeli olan araç, Avrupa'daki ilk gösterimini Paris'te gerçekleştirdi. Modelin Avrupa pazarında satışa sunulması planlanıyor.

Keskin hatları, agresif far ve stop tasarımıyla öne çıkan otomobil, opsiyonel aerodinamik gövde kitiyle de tercih edilebiliyor. Sportif tasarımını güçlü bir hibrit sistemle destekleyen 07 GT, markanın EM-P hibrit güç aktarma sistemini kullanıyor.

Sistemin merkezinde turboşarjlı 1,5 litrelik dört silindirli benzinli motor bulunuyor. Bu üniteye iki elektrik motoru ve 28,3 kWh kapasiteli batarya eşlik ediyor. Hibrit sistemin toplam çıkışı 530 beygir güce, maksimum torku ise 764 Nm'ye ulaşıyor.

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Geely, sağlamlığını kanıtlamak için otomobilini uçurumdan attı

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