GeForce 181.20 WHQL sürücüsü kullanıma sunuldu

Yeni yıla hızlı giren Nvidia iki yeni ekran kartıyla birlikte WHQL sertifikalı yeni bir sürücüsünü daha kullanıma sundu. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği GeForce GTX 285 ve çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modellerini anons eden firma PhysX 8.10.13 yazılımını da içeren GeForce 181.20 sürücüsüyle %80'e varan performans artışı vaat ediyor.

Bir süredir Nvidia'nın yeni ekran kartlarıyla birlikte hatırı sayılır performans artışı sağlayacağı iddia edilen yeni bir sürücüyü daha kullanıma sunacağı konuşulmaktaydı. Firmanın yayımladığı WHQL sertifikalı GeForce 181.20 sürücüsü bu iddiaları doğrulayacak önemli detaylara sahip. Nvidia'nın belirttiği farklara geçmeden önce sürücü ile gelen yeni özellik ve iyileştirmelere bakmakta fayda var.

Tam Boyutta Gör

GeForce 181.20 sürücüsüyle birlikte Nvidia tarafından sertifikilandırılan X58 anakartlarda yeni nesil grafik işlemcileriyle çoklu ekran kartı kurulumu yapabilmek mümkün. Öte yandan GeForce 181.20 sürücüsü SLI altında çoklu monitör kullanımına da olanak tanımakta. Uzunca bir süre boyunca SLI sistemlerde çoklu monitör kullanılamamasından ötürü Nvidia çeşitli eleştrilere maruz kalmıştı.

Big Bang II kod adlı GeForce 180 serisi sürücüler ile birlikte bu sorunu aşan firma gelişimini GeForce 181.20 sürücüsüyle de devam ettiriyor. Öte yandan GeForce 181.20 sürücüsüyle birlikte kullanıcılar ikinci bir ekran kartını sadece PhysX hızlandırma için kullanabiliyorlar. Bu sayede kullanıcılar GeForce GTX 280'li sistemde PhysX uygulamaları için örneğin GeForce 9500GT'yi kullanabiliyorlar.

Tam Boyutta Gör

GeForce 181.20 WHQL sürücüsü GeForce GTX 285 ve GTX 295 modellerine destek te veriyor

Nvidia'nın GeForce 181.20 sürücüsü, bir süre önce yayımlanan GeForce Plus Power Pack #2 için desteğe de sahip. Öte yandan yeni sürücüyle gelen önemli yeniliklerden biri de H.264 optimizasyonuna sahip yeni CUDA Video Encoder desteği. Bu sayede Video düzenlemeyle ilgilinen kullanıcılara yeni olanaklar tanınması hedefleniyor. GeForce 181.20 performans açısından da iddialı;



GeForce178 serisiyle yapılan karşılaştırma sonuçları;



- 3DMark Vantage (performance preset) testinde %10'a varan performans artışı

- Assassin's Creed testinde %13'e varan performans artışı

- BioShock için %13'e varan performans artışı

- Company of Heroes: Opposing Fronts üzerinde %15'e varan performans artışı

- Crysis Warhead üzerinde %10'a varan performans artışı

- Devil May Cry 4'de %25'e varan performans artışı

- Far Cry 2'de %38'e varan performans artışı

- Race Driver: GRID'de %18'e varan performans artışı

- Lost Planet: Colonies'de %80'e varan performans artışı

- World of Conflict'de %18'e varan performans artışı



Nvidia'nın GeForce 6, 7, 8, 9 ve GTX 200 serisi ekran kartlarıyla uyumlu GeForce 181.20 WHQL sürücüsünü indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

