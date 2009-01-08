Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GeForce 181.20 WHQL sürücüsü kullanıma sunuldu

Nvidia, yeni ekran kartlarıyla birlikte GeForce 181.20 WHQL sürücüsü yayımlandı. GeForce 178 serisine kıyasla oyunlarda %80’e varan performans artışı!
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,3b
1
71
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yeni yıla hızlı giren Nvidia iki yeni ekran kartıyla birlikte WHQL sertifikalı yeni bir sürücüsünü daha kullanıma sundu. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği GeForce GTX 285 ve çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modellerini anons eden firma PhysX 8.10.13 yazılımını da içeren GeForce 181.20 sürücüsüyle %80'e varan performans artışı vaat ediyor.

Bir süredir Nvidia'nın yeni ekran kartlarıyla birlikte hatırı sayılır performans artışı sağlayacağı iddia edilen yeni bir sürücüyü daha kullanıma sunacağı konuşulmaktaydı. Firmanın yayımladığı WHQL sertifikalı GeForce 181.20 sürücüsü bu iddiaları doğrulayacak önemli detaylara sahip. Nvidia'nın belirttiği farklara geçmeden önce sürücü ile gelen yeni özellik ve iyileştirmelere bakmakta fayda var.

GeForce 181.20 WHQL sürücüsü kullanıma sunuldu
Tam Boyutta Gör

GeForce 181.20 sürücüsüyle birlikte Nvidia tarafından sertifikilandırılan X58 anakartlarda yeni nesil grafik işlemcileriyle çoklu ekran kartı kurulumu yapabilmek mümkün. Öte yandan GeForce 181.20 sürücüsü SLI altında çoklu monitör kullanımına da olanak tanımakta. Uzunca bir süre boyunca SLI sistemlerde çoklu monitör kullanılamamasından ötürü Nvidia çeşitli eleştrilere maruz kalmıştı.

Big Bang II kod adlı GeForce 180 serisi sürücüler ile birlikte bu sorunu aşan firma gelişimini GeForce 181.20 sürücüsüyle de devam ettiriyor. Öte yandan GeForce 181.20 sürücüsüyle birlikte kullanıcılar ikinci bir ekran kartını sadece PhysX hızlandırma için kullanabiliyorlar. Bu sayede kullanıcılar GeForce GTX 280'li sistemde PhysX uygulamaları için örneğin GeForce 9500GT'yi kullanabiliyorlar.

GeForce 181.20 WHQL sürücüsü kullanıma sunuldu
Tam Boyutta Gör

GeForce 181.20 WHQL sürücüsü GeForce GTX 285 ve GTX 295 modellerine destek te veriyor

Nvidia'nın GeForce 181.20 sürücüsü, bir süre önce yayımlanan GeForce Plus Power Pack #2 için desteğe de sahip. Öte yandan yeni sürücüyle gelen önemli yeniliklerden biri de H.264 optimizasyonuna sahip yeni CUDA Video Encoder desteği. Bu sayede Video düzenlemeyle ilgilinen kullanıcılara yeni olanaklar tanınması hedefleniyor. GeForce 181.20 performans açısından da iddialı;

GeForce178 serisiyle yapılan karşılaştırma sonuçları;

- 3DMark Vantage (performance preset) testinde %10'a varan performans artışı
- Assassin's Creed testinde %13'e varan performans artışı
- BioShock için %13'e varan performans artışı
- Company of Heroes: Opposing Fronts üzerinde %15'e varan performans artışı
- Crysis Warhead üzerinde %10'a varan performans artışı
- Devil May Cry 4'de %25'e varan performans artışı
- Far Cry 2'de %38'e varan performans artışı
- Race Driver: GRID'de %18'e varan performans artışı
- Lost Planet: Colonies'de %80'e varan performans artışı
- World of Conflict'de %18'e varan performans artışı

Nvidia'nın GeForce 6, 7, 8, 9 ve GTX 200 serisi ekran kartlarıyla uyumlu GeForce 181.20 WHQL sürücüsünü indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.


http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
benim sürücü ile ilgili bi sorunum var.
Format attıktan sonra sürücüye giremedim.
Yanlış , Erişilmez :diye bir hata veriyor.sürücü boş cd ve dvd yi okumuyor.Cd ye bir şey yazdıramıyorum.
'Çalıştır' dan ayarları yaptım .sürücüye kayıt seçeneği açıldı. Oradaki seçeneği işaretleyip girdim bu kezde Cd ye bir şey yazdıramıyorum.Yazdıra basıyorum sürücüde Cd yok diye bir yazı geliyor.Format atmadan önce hiç bir sorun yoktu format attım bunla uğraşıyorum. Sp3 yüklemiştim.
Bu konuda bilgisi olan bir arkadaş varsa bana yardımcı olabilirmi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
Benim CD sürücüsü ile ilgili bi sorunum var.
Format attıktan sonra sürücüye giremedim.
Yanlış , Erişilmez :diye bir hata veriyor.sürücü boş cd ve dvd yi okumuyor.Cd ye bir şey yazdıramıyorum.
'Çalıştır' dan ayarları yaptım .sürücüye kayıt seçeneği açıldı. Oradaki seçeneği işaretleyip girdim bu kezde Cd ye bir şey yazdıramıyorum.Yazdıra basıyorum sürücüde Cd yok diye bir yazı geliyor.Format atmadan önce hiç bir sorun yoktu format attım bunla uğraşıyorum. Sp3 yüklemiştim.
Bu konuda bilgisi olan bir arkadaş varsa bana yardımcı olabilirmi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dogan23 10 yıl
Donanım Haber'den bir ricam var. Anasayfadaki haberlerin altına, forumdaki başlığa giden bir link de ekleyebilir misiniz?... Eski sitede olduğu gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erulu 10 yıl
Doğal olarak herhangi bir perf. artışı yok... Çünkü 180.48 de vaad ettikleri ile aynı... Farcry 2'de denedim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dogan23 10 yıl
"GTX 285 ve GTX 295 modellerine destek te veriyor"
"te" değil "de" yazılır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mobilesahin 10 yıl
hep aynı masal sonuçları görüyoruz... :d
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nForcer 10 yıl
Nvidia'nın alnından öpeceğim vallahi, bu sürücü ilaç gibi geldi. Keşke son çıkardıkları grafik işlemcileri de sürücüler kadar iyi yapabilseler. Son yaptıkları grafik işlemciler hep aşırı güç çekiyor ve aşırı ısınıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
ben 185.20 beta yı kullanıyorum harika ama şimdi bunu kursam mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tombombadil_07 10 yıl
@DsgnrYgt
Ben kullanıyom,7300gt sonicle:)şimdi indirdiğime değer mi değmez mi o artış bana yansır mı :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StreamRolleR 10 yıl
var olan gtx295 perfosuna %80 koyunca düşünemiorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sir thomas 10 yıl
185 beta çıkmıştı. anlamıyorum nasıl işliyor bu nvidia, bir anda 185 çıkartıyor sonra 181.20 whql çıkıyor ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6349 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sürücü, geforce
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Little Big Planet (Playstation 3) inceleme videosu 10 yıl AMD Phenom II @ 6GHz video inceleme 10 yıl Zotac GTX295 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim