GeForce 610.62 sürücüsü yayınlandı: DLSS ve G-SYNC sorunlarına çözüm

GeForce 610.62 sürücüsü yayınlandı
Yeni sürücünün öne çıkan yeniliklerinden biri, erken erişim süreci 24 Haziran'da başlayacak olan Empulse desteği oldu. Splitgate serisinin geliştiricisi 1047 Games tarafından hazırlanan oyun, çıkış gününde DLSS 4.5, Dynamic Multi-Frame Generation ve NVIDIA Reflex teknolojilerini destekleyecek. 610.62 sürümü özellikle oyun kararlılığı ve görüntü sorunlarına yönelik çok sayıda düzeltme içeriyor.
Ayruca Nvidia, uzun süredir raporlanan bazı DLSS, Smooth Motion ve G-SYNC problemlerinin çözüldüğünü duyurdu. Smooth Motion özelliği etkinleştirildiğinde bazı DirectX 11 oyunlarında görülen titreme, gölgelenme ve çökme sorunları da yeni sürümle düzeltilmiş durumda. Ada Lovelace tabanlı ekran kartlarında belirli monitörlerle kullanılan G-SYNC yapılandırmalarındaki kare zamanlama (frame pacing) sorunu da çözüm listesinde yer alıyor.
Monitör tarafında ise bazı ekranların yanlışlıkla "NVIDIA NV-Failsafe" olarak tanımlanmasına neden olan EDID okuma hatası giderildi. Ayrıca uyku modundan çıkmayan monitörlerle ilgili rapor edilen sorunlar da düzeltilmiş durumda. Yeni sürücü, Nvidia uygulaması üzerinden veya buradan indirme sayfasından yüklenebiliyor.
Nvidia 610.62 sürücüsünde düzeltilen başlıca sorunlar
- World of Warcraft'ta kararlılık iyileştirmeleri
- Apex Legends'taki görüntü bozulmaları
- Bazı oyunlarda DLSS ayarlarının devre dışı görünmesi
- DLSS Frame Generation ve V-SYNC kaynaklı çoklu monitör sorunları
- Smooth Motion ile oluşan titreme ve gölgelenme problemleri
- Smooth Motion nedeniyle yaşanan oyun çökmeleri
- Ada GPU'larda G-SYNC kare zamanlama sorunları
- Monitörlerin "NVIDIA NV-Failsafe" olarak algılanması
- Bazı monitörlerin uyku modundan çıkamaması
- Bellek tahsis süreçlerine bağlı genel sistem kararlılığı sorunları