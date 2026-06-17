GeForce 610.62 sürücüsü yayınlandı: DLSS ve G-SYNC sorunlarına çözüm

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Tam Boyutta Gör Nvidia, GeForce ekran kartları için yeni WHQL sertifikalı 610.62 Game Ready sürücüsünü kullanıma sundu. Yeni sürüm, çok sayıda hata düzeltmesinin yanı sıra 1047 Games'in yeni FPS oyunu Empulse için optimizasyonlar içeriyor. DLSS, G-SYNC ve çeşitli oyun hataları ise çözüldü.

GeForce 610.62 sürücüsü yayınlandı

Yeni sürücünün öne çıkan yeniliklerinden biri, erken erişim süreci 24 Haziran'da başlayacak olan Empulse desteği oldu. Splitgate serisinin geliştiricisi 1047 Games tarafından hazırlanan oyun, çıkış gününde DLSS 4.5, Dynamic Multi-Frame Generation ve NVIDIA Reflex teknolojilerini destekleyecek. 610.62 sürümü özellikle oyun kararlılığı ve görüntü sorunlarına yönelik çok sayıda düzeltme içeriyor.

Ayruca Nvidia, uzun süredir raporlanan bazı DLSS, Smooth Motion ve G-SYNC problemlerinin çözüldüğünü duyurdu. Smooth Motion özelliği etkinleştirildiğinde bazı DirectX 11 oyunlarında görülen titreme, gölgelenme ve çökme sorunları da yeni sürümle düzeltilmiş durumda. Ada Lovelace tabanlı ekran kartlarında belirli monitörlerle kullanılan G-SYNC yapılandırmalarındaki kare zamanlama (frame pacing) sorunu da çözüm listesinde yer alıyor.

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Monitör tarafında ise bazı ekranların yanlışlıkla "NVIDIA NV-Failsafe" olarak tanımlanmasına neden olan EDID okuma hatası giderildi. Ayrıca uyku modundan çıkmayan monitörlerle ilgili rapor edilen sorunlar da düzeltilmiş durumda. Yeni sürücü, Nvidia uygulaması üzerinden veya buradan indirme sayfasından yüklenebiliyor.

Nvidia 610.62 sürücüsünde düzeltilen başlıca sorunlar

World of Warcraft'ta kararlılık iyileştirmeleri

Apex Legends'taki görüntü bozulmaları

Bazı oyunlarda DLSS ayarlarının devre dışı görünmesi

DLSS Frame Generation ve V-SYNC kaynaklı çoklu monitör sorunları

Smooth Motion ile oluşan titreme ve gölgelenme problemleri

Smooth Motion nedeniyle yaşanan oyun çökmeleri

Ada GPU'larda G-SYNC kare zamanlama sorunları

Monitörlerin "NVIDIA NV-Failsafe" olarak algılanması

Bazı monitörlerin uyku modundan çıkamaması

Bellek tahsis süreçlerine bağlı genel sistem kararlılığı sorunları

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