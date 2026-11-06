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    GeForce 8800 GTX 20 yaşında: Ekran kartı dünyasını değiştiren model

    Nvidia GeForce 8800 GTX, CUDA mimarisini ekran kartlarına taşımasının üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen teknoloji tarihindeki yerini koruyor. Nvidia, özel bir Steam demosuyla bu modeli kutluyor.

    GeForce 8800 GTX 20 yaşında: Ekran kartı dünyasını değiştiren GPU Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın ekran kartı tarihindeki en önemli modellerinden GeForce 8800 GTX, 20. yıl dönümünü kutluyor. 8 Kasım 2006'da piyasaya sürülen ekran kartı, yalnızca döneminin en güçlü modellerinden biri olmakla kalmadı, aynı zamanda CUDA mimarisinin de başlangıcını temsil etti. Crysis, BioShock ve Company of Heroes gibi dönemin popüler oyunlarını çalıştırabilen model, GPU teknolojisinin geleceğini de önemli ölçüde etkiledi.

    GeForce 8800 GTX, CUDA dönemini başlattı

    Hatırlayacak olursak GeForce 8800 GTX, G80 kod adlı GPU üzerine inşa edilmişti. 90 nm üretim süreciyle hazırlanan Tesla mimarisini temel alan ekran kartı, 128 CUDA çekirdeğiyle geliyordu. Bu çekirdekler, GPU'ların yalnızca grafik işleme amacıyla değil, genel amaçlı paralel hesaplama görevlerinde de kullanılabilmesinin önünü açtı.

    CUDA (Compute Unified Device Architecture), ekran kartlarının grafik işleme dışındaki görevlerde de kullanılmasını sağlayan bir paralel hesaplama platformu ve programlama arayüzü olarak tanıtıldı. Bu yaklaşım, ilerleyen yıllarda hızlandırılmış hesaplama ve yapay zeka uygulamalarının temelini oluşturan GPU ekosisteminin gelişmesinde önemli rol oynadı.

    Teknik özelliklerine baktığımızda GeForce 8800 GTX, 576 MHz GPU frekansı ve 768 MB GDDR3 bellekle geliyordu. 384-bit bellek veri yolu üzerinden 86 GB/sn bant genişliği sunan modelin toplam kart gücü 155W seviyesindeydi. Çalışmak için iki adet 6-pin güç bağlantısına ihtiyaç duyan ekran kartı, PCIe 1.0 x16 arayüzünü kullanıyordu. DirectX 10, Shader Model 4.0 ve OpenGL 3.3 desteği de modelin öne çıkan özellikleri arasındaydı.

    599 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulan GeForce 8800 GTX, özellikle döneminin zorlu oyunlarında sunduğu performansla kısa sürede popüler hale geldi. Crysis gibi donanımları zorlayan yapımları oynanabilir kare hızlarında çalıştırabilmesi, kartın akıllarda yer edinmesini sağladı.

    Nvidia'dan 20. yıla özel Steam demosu

    Nvidia, GeForce 8800 GTX'in 20. yıl dönümünü kutlamak için Steam üzerinden ücretsiz bir etkileşimli demo yayınladı. Unreal Engine sanatçısı Dylan Browne tarafından hazırlanan "GeForce 8800 GTX - 20 Years of a Legend" isimli demo, oyuncuları 2006 dönemine götürüyor.

    Demoda kullanıcılar, dönemin oyun odasını keşfedebiliyor, GeForce 8800 GTX'i kutusundan çıkarabiliyor ve sisteme kurulumunu gerçekleştirebiliyor. Ayrıca TNT2, GeForce 2 ve GeForce 6800 Ultra gibi eski ekran kartları, Nvidia Force 680i anakartı ve Windows Vista gibi dönemin donanım ve yazılım detayları da yer alıyor. Froggy, Cascades ve Adrianne gibi klasik Nvidia teknoloji demolarına ait posterler de nostaljik atmosferi tamamlıyor.

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