GeForce 9500GT; Teknik özellikler ve ilk testler

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Arka arkaya anons edilen GeForce 9800GX2 ve GeForce 9800GTX gibi yüksek performanslı ve yüksek fiyatlı modellerden sonra Nvidia cephesinden çok daha ekonomik bir modele ait yeni bilgi ve test sonuçları da ortaya çıktı. Şu an için 9. jenerasyon GeForce ailesinin alınabilirliği en yüksek modeli 21 Şubat'ta kullanıma sunulan GeForce 9600GT. Fiyat/performans oranı ve 256-bit bellek veri yolu ile iddialı olan kartın bir modeli olması beklenen GeForce 9500GT'nin kesinleşen teknik özellikleri ve ilk test sonuçları ortaya çıktı. Teknik Özellikler; GeForce 9500GT, Nvidia'nın 65nm üretim teknolojisi ile hazırlanan G96 gpu'sunu kullanıyor. 128-bit bellek veri yoluna sahip olan grafik kartının üreticisine göre değişmekle birlikte hem DDR2 hemde GDDR3 bellekli varyasyonları olacak. 650MHz gpu, 1625MHz shader ve 1600MHz bellek saat hızına (GDDR2 versiyonunda 900MHz) sahip olan GeForce 9500GT ayrıca 32 adet paralel işlem birimine ve 8 adet ROP'a sahip. Bellek veri yolu, paralel işlem birimi ve ROP sayısı açısından GeForce 9600GT'nin özellikleri %50 azaltılmış özel bir varyasyonu gibi duran GeForce 9500GT, PCIe 2.0 ve DirectX 10 uyumluluğuna da sahip. GeForce 9500GT ve 8600GT Farkları; Daha önce sizler ile paylaştığımız haberlerimizde GeForce 9500GT'nin GeForce 8600GT'den daha hızlı olacağını ifade etmiştik. Bu konuda ortaya çıkan ilk test sonuçları da bizi yanıltmadı. GeForce 8600GT'den daha performanslı olan GeForce 9500GT bazı temel özellikleriyle GeForce 8600GT'den ayrılmayı başarıyor. 80nm üretim teknolojisi ile hazırlanan G84 gpu'su üzerine kurgulanan GeForce 8600GT modelinin aksine 9500GT üzerinde 65nm üretim teknolojisi ile üretilen G96 gpu'su kullanılıyor yani kartın 8600GT'ye göre daha az güç tüketmesi ve daha az ısınması beklenebilir. Ayrıca PCIe 2.0 desteği ve PureVideo 3 teknolojisi de 9500GT'yi 8600GT'den ayırıyor. GeForce 9500 ve 9400 serisinin kısa süre içerisinde kullanıma sunulması bekleniyor. İlk Testler;
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8600GT 80nm, 9500GT ise 65nm üretim teknolojisine sahip. Bu da fiyat açısından 9500GT'nin HD 3650 ile daha rekabet edebilir olacağını gösteriyor. Bir de Palit 9500GT Sonic gibi hızaşırtılmış modelller çıktığında piyasanın en çok satan ürünlerinden biri olacağı kesin. Neticede herkesin bir ekran kartına 250-500 YTL para ayıracak durumu yok.
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8500gt ile yarıştırılamayacak bir kart ve 86000gt yi de geride bırakabiliyor.
Bu arada fiyatı 100$ üstü olur diyen arkadaşlara şunu söyleyeyim 9600gt fiyatları düşüyor. Yakında 150$ 9600gt için standart fiyat olur doğal olarak bu kart onun yarısı kadar performans veriyorsa fiyatı da 80-90$ arası olur. Yani aynen 8500gt gibi.
Tabi PALIT gibi firmalar bu kartların yüksek performans veren gddr3 bellekli modellerini daha ucuza satacaktır ve alıcısı da çok olacaktır!!!
1. Gerci kart dusuk / orta seviyeli bir kart ama yine de bir ekran kartini 1024 cozunurlukte test ederseniz tam farkini ortaya koyamayabilir.
2. Ayni saat hizinda bence 8600GT uzerine saglam sayilabilecek bir performans eklenmis, ozellikle Crysis'te 24 FPS 31'e cikmis ki bu %30 artisa denk gelir, ayni saat hizinda.
3. Dikkat edilmesi gereken en onemli nokta o testin 550MHz'de yapilmis oldugu. Kart 100MHz downclock edilmis. Yani sizin stok hizlarda satin alacaginiz bir 9500GT oradaki performansin 100MHz ilerisinde olacak. 100MHz %20'ye denk geliyor. Bu cok saglam bir performans farki anlamina geliyor, bana kalirsa.
4. Tabii bir ekran kartini, ozellikle high-end olmayan bir ekran kartini "iyi kart" veya "kotu kart" yapan sey fiyatidir. Bu kartin fiyati 100 dolarin altinda kalirsa bana kalirsa gayet iyi. 8600GT rezaletinden sonra NVidia 9600GT ile cok iyi bir is cikarmisti. 9500GT ile de bunu surdurebilir.
FX57: Hocam bana kalirsa o testlerin altina ustune bir yere testlerin 550MHz'de yapildigini ama kartin 650MHz olarak piyasaya surulecegini ozel olarak belirtirseniz arkadaslar da ona gore yorum yaparlar.