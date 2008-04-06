GeForce 9500GT; Teknik özellikler ve ilk testler

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Arka arkaya anons edilen GeForce 9800GX2 ve GeForce 9800GTX gibi yüksek performanslı ve yüksek fiyatlı modellerden sonra Nvidia cephesinden çok daha ekonomik bir modele ait yeni bilgi ve test sonuçları da ortaya çıktı. Şu an için 9. jenerasyon GeForce ailesinin alınabilirliği en yüksek modeli 21 Şubat'ta kullanıma sunulan GeForce 9600GT. Fiyat/performans oranı ve 256-bit bellek veri yolu ile iddialı olan kartın bir modeli olması beklenen GeForce 9500GT'nin kesinleşen teknik özellikleri ve ilk test sonuçları ortaya çıktı.GeForce 9500GT, Nvidia'nın 65nm üretim teknolojisi ile hazırlanan G96 gpu'sunu kullanıyor. 128-bit bellek veri yoluna sahip olan grafik kartının üreticisine göre değişmekle birlikte hem DDR2 hemde GDDR3 bellekli varyasyonları olacak. 650MHz gpu, 1625MHz shader ve 1600MHz bellek saat hızına (GDDR2 versiyonunda 900MHz) sahip olan GeForce 9500GT ayrıca 32 adet paralel işlem birimine ve 8 adet ROP'a sahip. Bellek veri yolu, paralel işlem birimi ve ROP sayısı açısından GeForce 9600GT'nin özellikleri %50 azaltılmış özel bir varyasyonu gibi duran GeForce 9500GT, PCIe 2.0 ve DirectX 10 uyumluluğuna da sahip.Daha önce sizler ile paylaştığımız haberlerimizde GeForce 9500GT'nin GeForce 8600GT'den daha hızlı olacağını ifade etmiştik. Bu konuda ortaya çıkan ilk test sonuçları da bizi yanıltmadı. GeForce 8600GT'den daha performanslı olan GeForce 9500GT bazı temel özellikleriyle GeForce 8600GT'den ayrılmayı başarıyor. 80nm üretim teknolojisi ile hazırlanan G84 gpu'su üzerine kurgulanan GeForce 8600GT modelinin aksine 9500GT üzerinde 65nm üretim teknolojisi ile üretilen G96 gpu'su kullanılıyor yani kartın 8600GT'ye göre daha az güç tüketmesi ve daha az ısınması beklenebilir. Ayrıca PCIe 2.0 desteği ve PureVideo 3 teknolojisi de 9500GT'yi 8600GT'den ayırıyor. GeForce 9500 ve 9400 serisinin kısa süre içerisinde kullanıma sunulması bekleniyor.