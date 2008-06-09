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GeForce GTX 200 serisi de Hybrid Power desteğine sahip

10 yıl
5,7b
1
19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hybrid Power, GeForce Boost özelliği ile birilikte Nvidia'nın Hybrid SLI yapılanmasına temel teşkil eden iki önemli teknolojiden biri durumunda. GeForce 9 serisi dahilinde hazırlanan çift grafik işlemcili GeForce 9800GX2 ve GeForce 9800GTX modellerine ek olarka yakında duyurulacak olan GeForce 9800GT modelinin de Hybrid Power destekli olduğunu biliyoruz. Bu teknoloji ile uyumlu bir yonga setini esas alan anakart üzerinde kullanıcılar diledikleri zaman harici ekran kartını kapatıp sistem kullanımına entegre grafik işlemci üzerinde devam ediyorlar ve bu sayede güç tasarrufu hatta kullanılan ekran kartının soğutmasına göre sessizlik te sağlayabiliyorlar. Gelen bilgilere göre GeForce GTX 200 serisi de Hybrid Power teknolojisini desteklemekte. Sahip olduğu transistör sayısı ve 65nm üretim teknolojisi ile ciddi bir güç tüketim değeri ile geleceği sık sık tartışılan GeForce GTX 200 serisi için Nvidia, pek çok tedbir almışa benziyor. Zira 3D modu ve yüksek tanımlı video oynatımında güç tüketim değeri 50 watt'ın hatta 2D modunda 30 watt'ın altına kadar indiği belirtilen GeForce GTX 200 serisi, Hybrid Power teknolojisi ile bu konuda bir adım daha atmış olacaklar. Fakat bu noktada bir noktanın da altını çizmetkte yarar var; GeForce GTX 200 serisi dahilinde kullanıma sunulacak ekran kartlarını genellikle yüksek performans bütçesi elveren ve yüksek performans arzulayan kullanıcılar alacaklar. Doğal olarak bu kullanıcıların büyük bir kısmı mevcut iişlemci-performans tablosundan ötürü Intel platformunu kullanıyor olacak. İşte bu noktada Nvidia, henüz Intel platformu için Hybrid SLI çözümlerini duyurabilmiş değil. Tabi sadece bu da yetmeyecek zira firmanın Intel platformu için de nForce 780a SLI benzeri bir çözüm sunması gerekiyor. Çünkü kullanıcıların önemli bir kısmı 600$+ vererek aldıkları ekran kartlarını GeForce 9300 çipsetli ve mATX formunda olan giriş seviyesi anakartlar ile kullanmak istemeyeceklerdir. GeForce GTX 200 serisinin lanse edilmesinden sonra Nvidia'nın özellikle Intel platformuna yönelik Hybrid SLI destekli yonga seti konusunda nasıl bir adım atacağını birlikte göreceğiz.
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theyapici 10 yıl
ne hibriti ya fide mi ekiyoruz oyun da ne yakıyor zaten öenmli olan o
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dIsAstEr 10 yıl
Tegra geliyor, nVIDIA iddialı bu konuda.
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865pe 10 yıl
Nvidia, İntelin kucağına düştü desenize
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CeFurkan 10 yıl
bence onemsiz bir detay
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Digiali 10 yıl

Orjinalden alıntı: 865pe

Nvidia, İntelin kucağına düştü desenize


Hemde nasıl Nehalem içinde Nvidiaya çipset izni vermeyeceği düşünüldüğünde durumu iyi değil ....
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sadtneverdie 10 yıl
her sekilde kullaniciya kazik
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