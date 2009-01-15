GeForce GTX 285 ringe çıktı; Tek GPU'lu en hızlı ekran kartı

Nvidia yüksek performans segmenti için bir hafta arayla ikinci yeni modelini duyurarak AMD-ATi ile arasındaki mücadeleye yeni bir boyut kazandırmış oldu. Geçtiğimiz hafta "dünyanın en hızlı ekran kartı" olarak lanse edilen çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelinden sonra firmanın tek grafik işlemcili ekran kartı arenasının en hızlı modeli olarak lanse ettiği GeForce GTX 285 modelinin satışı da bugün itibariyle başladı.

Geçtiğimiz Haziran ayında GeForce GTX 200 ailesini lanse ederek pazara sunan Nvidia, performans noktasındaki iddiasını fiyatlandırma ile pekiştiremediği için GeForce GTX 260 ve GTX 280 modelleriyle hedeflediği başarıyı yakalama konusunda sıkıntılar yaşamıştı. Aynı dönem içerisinde AMD-ATi'nin fiyat/başarım oranıyla yüksek satış başarısına ulaşan Radeon HD 4800 serisi Nvidia adına işleri daha iyi yapmamıştı.

Tam Boyutta Gör

Nvidia'nın 55nm GT200b GPU'lu GeForce GTX 285'in satışı başladı

Nvidia'nın GeForce GTX 200 serisi ile yaşadığı sorunun temelinde yüksek üretim maliyetleri yer alıyordu. Zira performans noktasındaki iddiasını GeForce GTX 280 modelinin tek grafik işlemcili ekran kartı arenasında sergilediği performans ile ortaya koyan Nvidia'nın elini 1.4 milyar transistöre sahip olan ve 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200 GPU'sunun yüksek üretim maliyetleri ve düşük üretim verimliliği zayıflatıyordu.

Grafik endüstrisinin bugüne kadar gördüğü en büyük grafik işlemcilerinden biri hazırlayan Nvidia, rakibi AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV770 GPU'sunun yüksek üretim verimliliği ile mücadele edebilmesi zor görünüyordu. Tabii bunda iki firma arasındaki strateji farkının da etkisi vardı. Nvidia büyük GPU'lar hazırlamaya devam ederken, AMD-ATi ise yüksek performans segmenti için çift GPU çözümlerine kaymıştı.

Tam Boyutta Gör

Soldan sağa; 55nm GT200b ve 65nm GT200 GPU'ları

AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisinin sağladığı avantajları fiyatlandırmaya yansıtması ve yeni fiyat indirimleri için elinin daha güçlü olması Nvidia'yı da harekete geçirmiş ve firma 55nm üretim teknolojisine geçiş için kolları sıvamıştı. GeForce 9800GTX+ modeliyle yeni üretim sürecine adım atan ve çalışmalarına hız kazandırma firma cephesinde beklenen gerçekleşti ve GeForce GTX 200 serisi 55nm üretim sürecine tam kadro dahil edildi.

GeForce GTX 295 modelinin yapısal özelliklerinden ve performansından daha önceki haberlerimizde ve yayımladığımız video incelememizde detaylıca yer vermiştik. Peki GeForce GTX 285 modeli neler sunuyor? Nvidia'nın yeni modeli, sık sık haberlerimizde değindiğimiz üzere GeForce GTX 280 modelinin yerini alacak. Yeni modelle birlikte GeForce GTX 280 ise yavaş yavaş EOL sürecine yaklaşarak koltuğunu devredecek.

Tam Boyutta Gör

GeForce GTX 285, tasarım özellikleri açısından GeForce GTX 280 benzer detaylara sahip

GeForce GTX 285'i yerini alacağı GeForce GTX 280'den ayıran en önemli fark olarak 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b (G200-350-B3) GPU'sunun kullanılması gösterilebilir. Üretim teknolojisinin sağladığı nanometrik avantaj ile GeForce GTX 285, GeForce GTX 280 modeline kıyasla hem daha az güç tüketiyle hem de daha yüksek saat hızlarıyla geliyor. Tasarım ve mimari özellikler ise genel hatlarıyla korunuyor.

Yeni üretim teknolojisine geçiş ile birlikte üretim maliyetlerini aşağı çeken Nvidia, GeForce GTX 285 ile GTX 280 modelinin elde ettiği performans başarısını pekiştirmek istiyor. GeForce GTX 285 de yeni üretim teknolojisine yönelik somut farklılıklarını güç tüketiminde ve saat hızlarında ortaya koyuyor. Zira ısıl güç tasarımı yani TDP seviyesi 236 Watt olan GeForce GTX 280'in aksine bu değer GeForce GTX 285'de 183 Watt'a çekilmiş.

Tam Boyutta Gör

GeForce GTX 285 üzerinde 6-pin'li çift PCIe girişi var

Belirttiğimiz gibi modeller arasındaki frekans farklılıkları da dikkatlerden kaçmıyor. Referans tasarım GeForce GTX 280 modelinin 615MHz / 1350MHz / 2214MHz olarak belirlenen GPU, paralel işlemci ve bellek saat hızları, 55nm GT200b GPU'lu GeForce GTX 285 modelinde sırasıyla 648MHz, 1476MHz ve 2484MHz'e yükseltilmiş. Özellikle paralel işlemci ve bellek saat hızlarındaki agresif artış dikkatlerden kaçmıyor.

GeForce GTX 285 modelinin diğer teknik detayları ise GeForce GTX 280 ile oldukça benzer zira üretim teknolojisi haricinde GT200 mimarisi yeni GPU'da da aynen devam ediyor. Ana hatlarıyla belirtmek gerekirse GeForce GTX 285, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 240x paralel işlem birimine, 1024MB GDDR3 belleğe, Triple SLI & DirectX 10 desteğine ve PureVideo HD teknolisiyle HD Video hızlandırma yeteneğine sahip.

Tam Boyutta Gör

GeForce GTX 295 modelinin aksine GeForce GTX 285'de HDMI konnektörü bulunmuyor

Nvidia'nın daha önce gün ışığına çıkan resmi dökümanlarında GeForce GTX 285'in yerini alacağı GeForce GTX 280 modeline kıyasla %10+ seviyesinde daha hızlı olacağı iddia ediliyordu. Artan saat hızlarıyla daha yüksek performans sergilemesine kesin gözüyle bakılan GTX 285, hem performansı hem güç tüketimi hem de fiyatıyla kullanıcıların beklentilerini karşılayabilecek mi? Bu sorunun cevabı test sonuçlarına geçebiliriz.

Anandtech tarafından gerçekleştirilen testlerde ilk durağımız güç tüketimi. GeForce GTX 280'in eleştirilen noktalarından biri güç tüketimi idi. Zira 236 Watt'lık ısıl güç tasarımıyla kart, çift grafik işlemcili Radeon HD 4850 X2 modeliyle yakın değerlere sahip. Peki 55nm üretim teknolojisine geçiş yapan Nvidia, güç tüketimi noktasında nasıl bir ilerleme kaydetti. Açıkçası karta ilişkin ilk test sonuçları şaşırtıcı neden mi gelin birlikte bakalım.

Tam Boyutta Gör

Teknik özellikleriyle Nvidia'nın en güçlü modelleri

GeForce GTX 285 sadece nanometrik küçülme ile gelmiyor Nvidia kartın saat hızlarını (ve gerilimi) arttırdığı için kartın güç güç tüketiminde sağladığı avantajı net kestirebilmek güç fakat yapılan testlerde GeForce GTX 285, bekleme durumunda yerini alacağı GeForce GTX 280 modelinden (191.7 Watt-toplam sistem) yaklaşık 10 Watt (181.3 Watt-tüm sistem) daha az güç tüketiyor. Fakat yük altında işler değişiyor.

Artan saat hızlarının da etkisi ile GeForce GTX 285, yük altında GeForce GTX 280'den daha yüksek, yaklaşık 5 Watt daha fazla güç tüketiyor. Bu duruma ek olarak SLI testlerinde 2 adet GeForce GTX 285'in en yüksek güç tüketimine sahip kurulum olduğu ifade ediliyor. 55nm RV770XT GPU'sunu kullanan HD 4870 1GB ile kıyaslandığında ise GeForce GTX 285 bekleme durumunda daha az, yük altında ise daha fazla güç çekiyor.

Bekleme ve yük altındaki güç tüketim değerleri (Büyütmek için üzerlerine tıklayabilirsiniz!)

Oyun testlerinde ilk durağımız Crysis Warhead. Anadtech tarafından gerçekleştirilen testlere göre GeForce GTX 285, yine arttırılan saat hızlarıyla GeForce GTX 280'in önünde yer almayı başarıyor. Öte yandan çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2'nin GeForce GTX 285'den hatırı sayılır ölçüde daha hızlı olduğunu söyleyebilmek mümkün. Fakat fiyat pozisyonu gereği GTX 285 ile HD 4850 X2 kıyaslaması daha rekabetçi olacaktır.

Tam Boyutta Gör

Bir diğer oyun testi ise son dönemin popüler isimlerinden biri olan Fallout 3. Crysis Warhead gibi yüksek çözünürlükte ve detay ayarlarda yapılan testlerde, GeForce GTX 285, GTX 280'in önündeki konumunu korurken farkın Crysis Warhead'e göre daha da açıldığını söyleyebilmek mümkün. Testte liderliğin GeForce GTX 295 Quad SLI'ın ele geçirdiğini, GeForce GTX 260 SLI ile HD 4870 X2'nin yakın sonuçlarıaldığını belirtelim.

Tam Boyutta Gör

FarCry 2 için de sonuçlar değişmiyor. GeForce GTX 285, GeForce GTX 280'den 2.3 FPS daha iyi skor elde etmeyi başarıyor. Çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2, GeForce GTX 285'in %18 önünde yer alırken GeForce GTX 285 SLI'ın ise tepede olduğunu görüyoruz. GeForce GTX 285 için en iyi sonuçlardan biri ise Left 4 Dead'de alınıyor zira test sonuçlarına göre yeni model GeForce GTX 280'in 5.3 FPS kadar önünde yer alılyor.

Tam Boyutta Gör

Race Driver GRID ise Left 4 Dead'in aksine GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 280 modelleri arasındaki performans farkının minimuma indiği testlerden biri olarak dikkat çekiyor. Zira Anandtech'in sonuçlarına göre, GeForce GTX 285, yerini alacağı modelin sadece 1 FPS kadar önünde. Tabii ATi'nin öne çıktığı Race Driver GRID'de Radeon HD 4870 X2, GTX 280 SLI'ın hemen önünde GTX 285 SLI'ın ise bir miktar gerisinde kaldı.

Tam Boyutta Gör

Peki sonuç? GeForce GTX 285 oyununa göre değişmekle birlikte Nvidia'nın belirttiği gibi GeForce GTX 280'in %10 önünde yer alıyor fakat %11 daha yüksek fiyatla geliyor. Üretim teknolojisinin sağladığı maliyet avantajı da göz önüne alındığında GeForce GTX 285'in daha yüksek fiyatla GeForce GTX 280 karşısında neler yapabileceğini zamanla göreceğiz zira belirttiğimiz gibi kartın resmi satışı bugün itibariyle başladı.

Tam Boyutta Gör

Anandtech'in ifadesine göre GeForce GTX 285 yerine alacağı GeForce GTX 280 modeline göre fiyat/performans açısından daha zayıf. Kendi fiyat segmentinde doğrudan bir rakibi olmasa da AMD-ATi cephesinde fiyat anlamında en yakın model Radeon HD 4870 X2. Daha yüksek performans sunan Radeon HD 4870 X2 ise GeForce GTX 285'den bir miktar daha pahalı 4850 X2 ise bellek kapasitesine göre yaklaşık 70 Avro daha ucuz.

Marka ve modeline göre GeForce GTX 285 fiyatları için buraya tıklayabilirsiniz!

İncelemenin detayları için;

http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3501&p=1