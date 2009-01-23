GeForce GTX 285'in fiyatı 350$ seviyesine kadar geriledi

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Nvidia'nın tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı olarak lanse ettiği GeForce GTX 285'in fiyatı düşmeye başladı. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği ekran kartı daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere GeForce GTX 280 modelinin yerini almak üzere hazırlandı. Üretim teknolojisinin sağladığı avantajla daha yüksek saat frekanslarına ve daha düşük güç tüketimine sahip olan GeForce GTX 285'in fiyatı lansman tarihine kıyasla ciddi bir düşüş ile 350$ seviyesine kadar gerilemiş durumda. ,

Zira popüler elektronik ticaret sitelerinden Newegg'de MSI'ın GeForce GTX 285 OC gibi yüksek saat hızına sahip GTX 285 modeli mail-in-rebate programıyla 349.99$ seviyesinden satın alınabiliyor. GeForce GTX 280 modeli için de 300$'ın altında fiyatlar söz konusu. Zira yine MSI'ın grafik işelmci saat hızı 650MHz'e yükseltilen GeForce GTX 280 OC modeli yine Newegg üzerinden 292.50$'lık fiyat ile satın alınabiliyor.