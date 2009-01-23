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GeForce GTX 285'in fiyatı 350$ seviyesine kadar geriledi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,7b
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35
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 285'in fiyatı 350$ seviyesine kadar geriledi
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Nvidia'nın tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı olarak lanse ettiği GeForce GTX 285'in fiyatı düşmeye başladı. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği ekran kartı daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere GeForce GTX 280 modelinin yerini almak üzere hazırlandı. Üretim teknolojisinin sağladığı avantajla daha yüksek saat frekanslarına ve daha düşük güç tüketimine sahip olan GeForce GTX 285'in fiyatı lansman tarihine kıyasla ciddi bir düşüş ile 350$ seviyesine kadar gerilemiş durumda. ,

Zira popüler elektronik ticaret sitelerinden Newegg'de MSI'ın GeForce GTX 285 OC gibi yüksek saat hızına sahip GTX 285 modeli mail-in-rebate programıyla 349.99$ seviyesinden satın alınabiliyor. GeForce GTX 280 modeli için de 300$'ın altında fiyatlar söz konusu. Zira yine MSI'ın grafik işelmci saat hızı 650MHz'e yükseltilen GeForce GTX 280 OC modeli yine Newegg üzerinden 292.50$'lık fiyat ile satın alınabiliyor.


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justbejust 10 yıl
kız gibi ürün, tr.de başlık parası gibi fiyat:)
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max975 10 yıl
ülkemize ancak yeni ürünler geldiğinde yansır
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whatisnfc 10 yıl
Bence yaz mevsimine kadar bu tür indirimler ülkemize yansımaz kolay kolay ..
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siyah845 10 yıl
turkıyede nerde bu fıyata
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ilkerinanç 10 yıl
gene çok para hacı dayı...4870ler de 200 civarı.gerçi bu fiyatları anca rüyamızda görüyoruz burda da 350 dolar da yurtdışı fiyatı..
3-5 fps için o kadar fark vermeye hala değmez benim açımdan.parası çok olan nereye harcayacağını şaşıran en hızlısı benim olsun diyen alsın ona lafım yok...
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scutaro 10 yıl
Fiyatların ülkemize yansıması biraz zaman alır şu anda en iyi seçim 216sp'li 55nm gtx260 ama 40nm 384sp 7ghz ddr5 224gb/sn bant genişliğine sahip kartlar birkaç ay sonra çıkıyor aceleye gerek yok beklemek gerek
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TiesTorN 10 yıl
Valla dün nakit para vererek 430$'a aldım GTX285'i, 1 aya kadar çok düşerse fiyat kafamı vururum taşlara


Orjinalden alıntı: VaLoUr

Fiyatların ülkemize yansıması biraz zaman alır şu anda en iyi seçim 216sp'li gtx260 ama 40nm 384sp 7ghz ddr5 224gb/sn bant genişliğine sahip kartlar birkaç ay sonra çıkıyor aceleye gerek yok beklemek gerek

Ona bakılırsa GTX285'ler Eylül ayında çıkıyordu. 4 ay sonra ancak çıkabildi. Bahsettiğin kartların çıkmasına daha çoook var merak etme, gtx285 baya idare eder Nvidia'yı...
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gordon01 10 yıl
Burada 100$ daha pahalı aynı kart :(
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ozzzy222 10 yıl
dolar yine artmakta nereye alyorsunuz hemen
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YunusYENEROGLU_69_ 10 yıl
Eee anladı tabi nvidia gtx 285 in ilk fiyatı ile satılamayacagını.Zararın neresinden dönersen kardır.Ben gtx 285 in 300 doların altına inecegine kesin bakıyorum.Aksi taktirde eger atide 4850x2 nin fiyatında indirime giderse bakın neler oluyor :O)
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fright 10 yıl
Rekabetin meyveleri... :) inşallah Türkiye'ye de yansır...
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Ülkemizde en ucuzu 448 $

İndirim bize çok az yansır.350 $ olması çok zor burada.

Resim Newegg'den sanırım. Orada fiyatlar zaten ülkemizden çok çok ucuz.
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ali277 10 yıl
güzel fiyat
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F.@.T.İ.H 10 yıl
350 usd+kdv olsun hemen bitane alırım..
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Alioreh 10 yıl
inş
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ERASERHEAD 10 yıl
güzel
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