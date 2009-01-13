GeForce GTX 295'in fiyatı yaklaşık 100 Avro düştü

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Nvidia'nın resmi lansmanı geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen yeni modeli GeForce GTX 295 için ciddi bir fiyat indirimi söz konusu. Firmanın AMD-ATi'den liderlik koltuğunu geri almak için geliştirdiği, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun çiftine sahip olan GeForce GTX 295'in Avrupa satış fiyatında 100 Avro'ya yakın bir indirim olduğu belirtiliyor.

Sergilediği performans ile Nvidia'nın yüksek performans segmentindeki liderlik iddiasını yeniden ortaya koyan ve 480x paralel işlem birimiyle donatılan ekran kartı, 1792MB GDDR3 bellek ile geliyor ayrıca uyumlu anakartlarda Quad SLI kurulumuna da olanak tanıyabiliyor. Görünüşe göre, ATi'nin 4870 X2 modelinde indirime gitmesiyle birlikte Nvidia cephesi de hareketlendi.

Nvidia'nın 8 Ocak'ta duyurduğu ve eş zamanlı olarak kullanıma sunduğu GeForce GTX 295 modeli geçtiğimiz hafta içerisinde Avrupa piyasalarında en düşük 426 Avro seviyesinden temin edebilirken, son gelen bilgilere göre GeForce GTX 295 yine Avrupa piyasalarında an itibariyle 336.4 Avro gibi lansman fiyatına göre oldukça düşük bir seviyesden alınabiliyor.