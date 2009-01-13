GeForce GTX 295'in fiyatı yaklaşık 100 Avro düştü

Nvidia'nın resmi lansmanı geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen yeni modeli GeForce GTX 295 için ciddi bir fiyat indirimi söz konusu. Firmanın AMD-ATi'den liderlik koltuğunu geri almak için geliştirdiği, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun çiftine sahip olan GeForce GTX 295'in Avrupa satış fiyatında 100 Avro'ya yakın bir indirim olduğu belirtiliyor.
Sergilediği performans ile Nvidia'nın yüksek performans segmentindeki liderlik iddiasını yeniden ortaya koyan ve 480x paralel işlem birimiyle donatılan ekran kartı, 1792MB GDDR3 bellek ile geliyor ayrıca uyumlu anakartlarda Quad SLI kurulumuna da olanak tanıyabiliyor. Görünüşe göre, ATi'nin 4870 X2 modelinde indirime gitmesiyle birlikte Nvidia cephesi de hareketlendi.
Nvidia'nın 8 Ocak'ta duyurduğu ve eş zamanlı olarak kullanıma sunduğu GeForce GTX 295 modeli geçtiğimiz hafta içerisinde Avrupa piyasalarında en düşük 426 Avro seviyesinden temin edebilirken, son gelen bilgilere göre GeForce GTX 295 yine Avrupa piyasalarında an itibariyle 336.4 Avro gibi lansman fiyatına göre oldukça düşük bir seviyesden alınabiliyor.
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sikayet etmeyin arkadaslar asil ben alirsam kazik yemis olurum giderim trden 700 TL ise 350 euroya kapatirim..
ama harbiden iyi fark koydu atiye bu indirimle, ati de indirime gider, oh oh süper :D
tabi tabi kesin öyle olmuştur.duyduğuma göre ps4 çıkacakmış.ondada ati grafik kartını üretecekmiş zaten.. ..
55nm olunca fiyatlar düştü tabi :D
üst seviye kartlar hep pahalı giriş yapıyor sonra yavaş yavaş iniyor nvidia 55nm geçti ve fiyatlar indi( indirmek zorundalar :D:D:D:D)
yeni sisteme :D
takardık
ama
şimdilik 2. el bi kart almayı düşünüyorum
5*** serisi gelince onlara bakcam
LITTLE DRAGON :D
core i7 920 yanına güzel gider :D
Ben örnek verdim vergiler ile 750 yapsın çift gpu'lu bir kart olarak yinede bayağı ucuz olur