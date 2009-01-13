Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GeForce GTX 295'in fiyatı yaklaşık 100 Avro düştü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
35,3b
1
84
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

GeForce GTX 295'in fiyatı yaklaşık 100 Avro düştü
Tam Boyutta Gör

Nvidia'nın resmi lansmanı geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen yeni modeli GeForce GTX 295 için ciddi bir fiyat indirimi söz konusu. Firmanın AMD-ATi'den liderlik koltuğunu geri almak için geliştirdiği, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun çiftine sahip olan GeForce GTX 295'in Avrupa satış fiyatında 100 Avro'ya yakın bir indirim olduğu belirtiliyor.

Sergilediği performans ile Nvidia'nın yüksek performans segmentindeki liderlik iddiasını yeniden ortaya koyan ve 480x paralel işlem birimiyle donatılan ekran kartı, 1792MB GDDR3 bellek ile geliyor ayrıca uyumlu anakartlarda Quad SLI kurulumuna da olanak tanıyabiliyor. Görünüşe göre, ATi'nin 4870 X2 modelinde indirime gitmesiyle birlikte Nvidia cephesi de hareketlendi.

Nvidia'nın 8 Ocak'ta duyurduğu ve eş zamanlı olarak kullanıma sunduğu GeForce GTX 295 modeli geçtiğimiz hafta içerisinde Avrupa piyasalarında en düşük 426 Avro seviyesinden temin edebilirken, son gelen bilgilere göre GeForce GTX 295 yine Avrupa piyasalarında an itibariyle 336.4 Avro gibi lansman fiyatına göre oldukça düşük bir seviyesden alınabiliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dj_karizmaaa 10 yıl
arkadas bizim burda su an intibari € 539,00 sen de 1.100 TL
sikayet etmeyin arkadaslar asil ben alirsam kazik yemis olurum giderim trden 700 TL ise 350 euroya kapatirim..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drkayzer 10 yıl
bu ne be :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 10 yıl
TR ye yansımaz ya tr de çakal bol
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SeiLeo 10 yıl
indirimden önce giden paralara yazık olmuş. 100 avro hiç de az bi miktar değil :)
ama harbiden iyi fark koydu atiye bu indirimle, ati de indirime gider, oh oh süper :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kmp16 10 yıl
Arkadaşlar ürünü aldığım fiyata satıyor hala Vatan bilgisayar. Türkiyede stoklarda dahi bulunmayan bir ürün için indirim olsa ne işe yarar ki? Aldığımda TR ye 30 adet giriş olduğunu Bursa mağazasına 2 adet düştüğünü söyledi Vatan bilgisayar çalışanları. Aldıktan birkaç gün sonra indirim yapılmış olması düşündürücü tabi. Ben üründen memnunum şu an, ilk kullandığım çift GPU lu ürün olduğu için kıyaslama yapmam yanlış olur. Kullandığım HD 4870 oyunlarda kitlendiği için değiştirme kararı aldım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
venom88 10 yıl
Kart güzel ama dolay yüksek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
**Stolas** 10 yıl
adamların yaptığı indirimden trnin yararlanacağını pek sanmıyorum yurtdışından almak isteyenler için çok güzel fırsat..trde bu sektörde ne ürün çeşitliliği var nede adam gibi distribütör var
çoğu işletmeci tek markaya bağlı iteliyo kullanıcıya doğal olarak yurtdışındaki elemanlar en iyi şekilde hem marka çeşitliliği olarak hemde fiyat olarak dibine kadar yararlanıo bizde bekle babam bekleki düşsün daha çoook bekleriz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mhamadko 10 yıl
simdi nvidia kart ciktiginda alanlara kazik yedinizmi demek istiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
01Mrt 10 yıl
bence bu kart düşsede satamaz gibi, kriz sadece bizde yok ama dünya geneline vurursak krizden etkilenmeyen toplamda 1000 kullanıcı alabilir, o da masrafları çıkarır zaten... :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrPerFormance 10 yıl
Bu indirimi nvidia mı yapıyor. Gerçekten şaşırtıcı :D Ati firmasının üstünlüğü nvidia firmasına tak ettirmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
bu inşallah 285 i de iyi bir fiyat yapar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seyfi8935 10 yıl

Orjinalden alıntı: MrPerFormance

Bu indirimi nvidia mı yapıyor. Gerçekten şaşırtıcı :D Ati firmasının üstünlüğü nvidia firmasına tak ettirmiş.


tabi tabi kesin öyle olmuştur.duyduğuma göre ps4 çıkacakmış.ondada ati grafik kartını üretecekmiş zaten..

..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ali277 10 yıl

Orjinalden alıntı: MrPerFormance

Bu indirimi nvidia mı yapıyor. Gerçekten şaşırtıcı :D Ati firmasının üstünlüğü nvidia firmasına tak ettirmiş.

55nm olunca fiyatlar düştü tabi :D

üst seviye kartlar hep pahalı giriş yapıyor sonra yavaş yavaş iniyor nvidia 55nm geçti ve fiyatlar indi( indirmek zorundalar :D:D:D:D)



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ali277 10 yıl
biraz daha inmiş olsaydı
yeni sisteme :D
takardık
ama
şimdilik 2. el bi kart almayı düşünüyorum
5*** serisi gelince onlara bakcam
LITTLE DRAGON :D
core i7 920 yanına güzel gider :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
coupant 10 yıl
Bu gtx 295'in çok numaraları olacak gibi, hadi hayırlısı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StreamRolleR 10 yıl
doru diyorsun ama 672 illaki yurtdışındada 700+ olur gtx295 yurtdışında rahatlıkla 700 diyelim dubai ne zmmn bu indirimi fark eder acaba ?? :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scutaro 10 yıl

Orjinalden alıntı: StreamRolleR

doru diyorsun ama 672 illaki yurtdışındada 700+ olur gtx295 yurtdışında rahatlıkla 700 diyelim dubai ne zmmn bu indirimi fark eder acaba ?? :D

Ben örnek verdim vergiler ile 750 yapsın çift gpu'lu bir kart olarak yinede bayağı ucuz olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atalay_xxx 10 yıl
süper indirimler geliyor yavaş yavaş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
35345 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
fiyat, geforce
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl AOpen XC uBox LE200; Nettop / MiniPC inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim