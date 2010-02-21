GeForce GTX 480, ATi Radeon HD 5870'den %5 civarında daha hızlı (?)

Sosyal ağ siteleri üzerinden "Hazır mısın" diye sorarak Pazartesi günü yapacağı büyük duyuru için dikkatleri üzerine çeken Nvidia, Fermi tabanlı GF100 GPU'sunun güç verdiği GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini CeBIT 2010 fuarında tanıtmayı ve Mart ayı sona ermeden satışa sunmayı hedefliyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3.2 milyar transistör içeren GF100 GPU'sunun üretim verimliliğine ve maliyetlerine yönelik kimi endişeler devam ededursun, GeForce GTX 480 ile ilgili ortaya atılan bazı test sonuçları göre, GeForce GTX 480'nin ATi Radeon HD 5970 bir yana HD 5870'den ortalama %5 civarında daha hızlı olduğu bildiriliyor.
512x paralel işlem birimine ve 384-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan GeForce GTX 480 modelinin, 600-625MHz GPU ve 1200MHz paralel işlemci hızlarında skorlarıaldığı öte yandan Nvidia'nın yeni modelini ilk etapta 750MHz GPU ve 1500MHz paralel işlemci hızlarıyla lanse etmek istediği ancak verimlilikle ilgili çeşitli nedenlerden ötürü saat hızlarını düşürmek zorunda kaldığı iddia ediliyor. Bilindiği üzere GF100 GPU'su, ATi Radeon HD 5800 ve 5900 modellerinde kullanılan Cypress GPU'sundan %50'ye varan oranda daha fazla transistör içeriyor aynı zamanda iki kata yakın oranda daha fazla zar alanını kapsıyor. Konuyla ilgili olarak AMD'den Richard Huddy yaptığı bir açıklamasında, iki kata yakın zar alanıyla yeni GF100 GPU'sunun, Cypress'den daha hızlı olmaması durumunda, Nvidia'nın tasarımda hatalı bir yol izlediğini akıllara getirecektir yorumunda bulunmuştu.
Hatırlanacağı üzere Nvidia geçtiğimiz haftalarda GF100 GPU'sunun performans değerleriyle ilgili bazı ipuçları vermişti. Her ne kadar test sonuçları çok detaylı olmasa da, iddia edilen %5'lik yeni hız farkıyla çelişkili oldukları kesin zira Nvidia yaptığı her açıklamada performans lideri olacaklarının altını çiziyordu. Performans değerleriyle ilgili yeni iddialar, çift grafik işlemcili Fermi çözümünün daha önceki haberlerimizde belirttiğimiz üzere beklenenden önce gelebileceğini ise doğrular nitelikte. Zira Nvidia'ya yakın kaynaklar, Fermi X2 modelinin Mayıs ayı gibi hazır olabileceğini söylüyorlar. GeForce GTX 480 modelinin ATi Radeon HD 5870'ten ortalama %5 daha hızlı olduğu yönündeki söylemlerin ne derece gerçek olduğunu önümüzdeki günlerde göreceğiz ancak doğru çıkması halinde AMD, yılın kalan kısmı için beklenenden daha güçlü bir pozisyon elde edebilir çünkü Cypress GPU'sunun yüksek hız aşırtma yetenekleri sayesinde 1GHz ve üstü hızlara çıkabilmesi, aradaki farkı kapatmak adına AMD'nin elini güçlendirirken üretim maliyetleri ve fiyatlandırma da firmanın avantajlı olduğu diğer noktalar.
Artık gözler yarın yapılacak Nvidia tanıtımı ve önümüzdeki hafta başlayacak CeBIT 2010 fuarında olacak zira bu tarihlerde GF100 tabanlı yeni nesil ekran kartları için detaylı test sonuçlarının gün ışığına çıkması bekleniyor.
Kaynak: http://www.semiaccurate.com/2010/02/20/semiaccurate-gets-some-gtx480-scores/
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Kabaca %10 daha hızlıymış diyerek konuyu kapatalım:
Crysis ekran kartlarıyla oynan bir oyun olduğundan haber de ekran kartı ile ilgili olduğundan konu crysis e gelir zaten. Eğer konu winrar ya da nero gibi programlara kayarsa asıl o zaman bravo olur.
Örnek
1. Crysis (Sadece HD5970 ile 1680x1050 8xAA ile akıcı oynanabiliyor)
2. Call of Duty 4 (9600GT ve üstü ile 1680x1050 4xAA ile akıcı oynanıyor)
2 yıldır Call of Duty 4 oynuyorum oynarken ahala zevk alabiliyorum. (MP tabii ki)
Crysis 1 kere oynadım görsellik Türkçe olması filan güzel ama oyunun teknolojisi günümüz ekran kartları için halen fazla (Oyunun optimizasyonu iyi,kesinlikle kötü değil ama oyunun grafik teknolojisi çok çok ileride) ve
oyunda adam gibi bir senaryo ve görev ilerleyişi olmadığından görsel efektlerle şişirilmiş sıradan bir Hollywood filmini andırıyor.
(Bu benim görüşüm.Katılmayanlar olabilir ama sırf Türkçesi çıktı diye oyuna iyi demek de yanlıştır,Crysis Türkçe olması gerçekten güzel ve sevindirici ancak bu onu iyi oyun yapmıyor ne yazık ki)
Haber hakkında da gereken yorumlar zaten yapılmış.Ama ben en başından biliyordum böyle olacağını.Yeni mimari olduğundan verimlilik sorunları çekecke ve mecburen saat hızı düşürülecekti.
Yine söylüyorum.Fermi alacaksanız 1. değil 2. jenerasyon fermi alın.
Fermi bekleyenler HD5xxx serisiyle idare etsinler şimdilik, çünkü bana kalırsa ve bu gidişle 1. jenerasyon fermi yeni G92 değil, bildiğiniz FX serisi olacak.
sonuna kadar katılıyorum. crysisi bi kere oynadık bitti rafa kaldırdık işte. yani bir ra2 starcraft cod lord of the rings vs vs. gibi defalarca bıkmadan oynayabileceğiniz bi oyun değil. bu kadar konuşulmasının sebebide grafiklerinin çok ağır olması ama nedense bana o kadar cazip gelmiyi. obvilion gibi canlı renkli ferah ferah oynadığım bi oyun bana ondan daha çok zevk veriyor. önemli olanda zevk alarak oynamak dimi yani
Bir de şu fiyatları 2ye kessinler çok süper olacak.