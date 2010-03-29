GeForce GTX 480'nin GPU hızı 1165MHz'e çıkartıldı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Resmi tanıtımı geçtiğimiz Cuma günü gerçekleştirilen GeForce GTX 480 için Sıvı Azotla gerçekleştirilen "ekstrem" hız aşırtma sonuçları gelmeye başladı. Dünyaca ünlü hız aşırtmacılardan biri olan ve bir süredir EVGA adına çalışan Peter Tan "Shamino", GeForce GTX 480 ile çıkmayı başardı 1165MHz GPU hızı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. LN2 yani Sıvı Azot kullanılarak yapılan çalışmada, paralel işlemci hızını 2330MHz, bellek hızını da 4400MHz'e çıkartan Shamino, 4GHz'de çalışan Intel Xeon E5640 işlemcisini kullanarak gerçekleştirdiği 3DMark Vantage testinde 29686 Puanlık Performance skoruna erişmeyi başardı.
Shamino tarafından gerçekleştirilen çalışmanın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
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ne sirkülasyonu? havayı bavvvv diye iteliyor resmen içeri giren hava da geri çıkmıyor üflemasyon denebilir daha çok
Gidin yatın allah aşkına ferminin ne yapacağını gördük standart ayarlarda. Mesut hocam zaten over yapmış. Normal bir kullanıcının kartı yakma sınırında yapabileceği over odur.
Cem yılmazın bi lafı vardı Devlet bize yardım etsin diye. Devlet bizede yardım etse bizde yaparız 1200 MHZ :)) Bu arkadaşlarda aynı teraneyi söylüyorlar..
Sıvı azot benim fizik dalım olan süperiletken deneylerinde kullanılır biz maddeyi stabil soğutabilmek için kullanıyoruz.Optikciler lazer deneylerinde kullanabiliyor.Sıra uzar gider yani mutlak sıcaklığa yakın yada düşük sıcaklık istenen deneylerde sıklıkla kullanılır Diğer seleflerine oranla daha ucuz olması tercih sebebidir.Ülkemizde genede daha pahalıdır.
Şimdi düşünelim atinin gpu zar büyüklüğünü ve nvidia nınkini ara farka rağmen nvidia nın performans farkına bakıp ekstra olarak ısınma ve tdp değerlerini hesaba katınca ibre atiyi daha kullanıcı dostu yapıyor.
İlk nvidia acıkladıgında biz profesyonel kitleyi hedefliyoruz derken haklıydı.Gpu su cidden güçlü ve destekledikleri artıları çok iyi ancak nvidia verimlilik ve diğer sorunlar sonrası kartın albenisini arttırmak için bazı özellikleri karttan cıkarmadı buda kartın yüksek güç ve ısı canvarı olmasına neden oldu.Profesyonel kullanıcıda soğutma çözümüde profesyonel olacagından ev kullanıcısını pek cezbetmicek bir kart gün ışığına çıktı.
Sonuç fermi gf100 gpu su güçlü ancak ev kullanıcısı için revize edilip daha düşük güç ve ısı ile sunulması şart bu değerlerle kullanıcı dostundan ziyade tüketim dostu olur