GeForce GTX 480'nin GPU hızı 1165MHz'e çıkartıldı

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Resmi tanıtımı geçtiğimiz Cuma günü gerçekleştirilen GeForce GTX 480 için Sıvı Azotla gerçekleştirilen "ekstrem" hız aşırtma sonuçları gelmeye başladı. Dünyaca ünlü hız aşırtmacılardan biri olan ve bir süredir EVGA adına çalışan Peter Tan "Shamino", GeForce GTX 480 ile çıkmayı başardı 1165MHz GPU hızı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. LN2 yani Sıvı Azot kullanılarak yapılan çalışmada, paralel işlemci hızını 2330MHz, bellek hızını da 4400MHz'e çıkartan Shamino, 4GHz'de çalışan Intel Xeon E5640 işlemcisini kullanarak gerçekleştirdiği 3DMark Vantage testinde 29686 Puanlık Performance skoruna erişmeyi başardı.

Shamino tarafından gerçekleştirilen çalışmanın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.