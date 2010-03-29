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GeForce GTX 480'nin GPU hızı 1165MHz'e çıkartıldı

9 yıl
19,4b
1
81
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 480'nin GPU hızı 1165MHz'e çıkartıldı
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Resmi tanıtımı geçtiğimiz Cuma günü gerçekleştirilen GeForce GTX 480 için Sıvı Azotla gerçekleştirilen "ekstrem" hız aşırtma sonuçları gelmeye başladı. Dünyaca ünlü hız aşırtmacılardan biri olan ve bir süredir EVGA adına çalışan Peter Tan "Shamino", GeForce GTX 480 ile çıkmayı başardı 1165MHz GPU hızı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. LN2 yani Sıvı Azot kullanılarak yapılan çalışmada, paralel işlemci hızını 2330MHz, bellek hızını da 4400MHz'e çıkartan Shamino, 4GHz'de çalışan Intel Xeon E5640 işlemcisini kullanarak gerçekleştirdiği 3DMark Vantage testinde 29686 Puanlık Performance skoruna erişmeyi başardı.

Shamino tarafından gerçekleştirilen çalışmanın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.


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mobylette 9 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


şu şekilde hava sirkulasyonu ile yazin 15 20 derece kadar sicaklik dususu oldugunu hatirliyorum


ne sirkülasyonu? havayı bavvvv diye iteliyor resmen içeri giren hava da geri çıkmıyor üflemasyon denebilir daha çok
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fotifoti 9 yıl
aya çıksan, feriştahı olsan ne yazar. sen önce adam gibi kart yap, ısınmayan ,ucuz ! mümkünse. hep bu sazan millet yüzünden bu kartların fiyatı ederinin çok üstünde. eskiden 200$ ı geçmezdi bi kart. şimdi 600$ çekiyorlar. ee semer vuran çok olacak haliyle.
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honneur 9 yıl
Yürüyün be kim tutar sizi :)) varya forum bu gazla fermiye 1300 mhz yaptırır. Forumdaki bu gaz mutlak o dan daha mutlak bir değerde -500c larda felan tutuyor fermi çekirdeğini :)
Gidin yatın allah aşkına ferminin ne yapacağını gördük standart ayarlarda. Mesut hocam zaten over yapmış. Normal bir kullanıcının kartı yakma sınırında yapabileceği over odur.
Cem yılmazın bi lafı vardı Devlet bize yardım etsin diye. Devlet bizede yardım etse bizde yaparız 1200 MHZ :)) Bu arkadaşlarda aynı teraneyi söylüyorlar..
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DH Misafiri 9 yıl
hayırlısı peki ne kadar güç kullanıldı şehir şebekesi mi ? :))))))
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DH Misafiri 9 yıl
NVİDİA ş=çtı gpu tutturamadı bu kadar basit bunlar reklam kokan hareketler pahalı olsun güzel sansınlar hesabı intel politikası yapıyo
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laserion 9 yıl
Bazı Arkadaşlar Fermi Kartları ATI kartlar ile karşılaştırıyor ve ATI hava soğutma ile 1 Ghz'i görüyor diyorlar fakat unutulmaması gereken Fermi GTX 480 tam bir transistör canavarı şimdiye kadar yapılmış en büyük çekirdeğe sahip GPU bırakında o kadarıda olsun aşırı güç tüketimi ve ısınmanın sebebi belli iken neden hep üzerine bu kadar yorum yapılır anlamış değilim.
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merhaba_2233 9 yıl
Eskiden testler yapılır ekran kartının rakip karttan ne kadar performanslı olduğu övünülerek söylenirdi. Bu sıvı azıtta ne oluyor ki kim kullanıyor overlok yapma dışında bu suvı azotu anlamadım bu işten hiçbirşey. Nvidia firmalara test için kart vermiyor herhalde ki testler yok ortada
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fukarakoala 9 yıl

merhaba_2233

Eskiden testler yapılır ekran kartının rakip karttan ne kadar performanslı olduğu övünülerek söylenirdi. Bu sıvı azıtta ne oluyor ki kim kullanıyor overlok yapma dışında bu suvı azotu anlamadım bu işten hiçbirşey. Nvidia firmalara test için kart vermiyor herhalde ki testler yok ortada

Sıvı azot benim fizik dalım olan süperiletken deneylerinde kullanılır biz maddeyi stabil soğutabilmek için kullanıyoruz.Optikciler lazer deneylerinde kullanabiliyor.Sıra uzar gider yani mutlak sıcaklığa yakın yada düşük sıcaklık istenen deneylerde sıklıkla kullanılır Diğer seleflerine oranla daha ucuz olması tercih sebebidir.Ülkemizde genede daha pahalıdır.

laserion

Bazı Arkadaşlar Fermi Kartları ATI kartlar ile karşılaştırıyor ve ATI hava soğutma ile 1 Ghz'i görüyor diyorlar fakat unutulmaması gereken Fermi GTX 480 tam bir transistör canavarı şimdiye kadar yapılmış en büyük çekirdeğe sahip GPU bırakında o kadarıda olsun aşırı güç tüketimi ve ısınmanın sebebi belli iken neden hep üzerine bu kadar yorum yapılır anlamış değilim.
Şimdi düşünelim atinin gpu zar büyüklüğünü ve nvidia nınkini ara farka rağmen nvidia nın performans farkına bakıp ekstra olarak ısınma ve tdp değerlerini hesaba katınca ibre atiyi daha kullanıcı dostu yapıyor.
İlk nvidia acıkladıgında biz profesyonel kitleyi hedefliyoruz derken haklıydı.Gpu su cidden güçlü ve destekledikleri artıları çok iyi ancak nvidia verimlilik ve diğer sorunlar sonrası kartın albenisini arttırmak için bazı özellikleri karttan cıkarmadı buda kartın yüksek güç ve ısı canvarı olmasına neden oldu.Profesyonel kullanıcıda soğutma çözümüde profesyonel olacagından ev kullanıcısını pek cezbetmicek bir kart gün ışığına çıktı.
Sonuç fermi gf100 gpu su güçlü ancak ev kullanıcısı için revize edilip daha düşük güç ve ısı ile sunulması şart bu değerlerle kullanıcı dostundan ziyade tüketim dostu olur
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SupermanPrime 9 yıl
ati nin ln2 ile yapılan değerlerine laf atanalr herhalde ordadaki gpu hızlarını göremediler 6 ay gecikmeli çıkıp 1165 mhz olabilen 40 nm DEV gibi bi GPU için süper bir sonuç....
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thengir 9 yıl
komiksiniz gerçekten beyler sanki ev kullanıcıları azot mu kullanacak :)
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Urthas 9 yıl
Ev kullanıcısı için yapılan birşey değil zaten. Kartın limitleri deneniyor.
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metaldrag 9 yıl
anlamadıgım niye bukadar gpu Hız çıkartmaya çalışlıyolar ev kullanıcaları azotlamı yapacak çok saçma geliyor ekran kartı üreticileri performas istiyenlere sıvı sogutma aparatını takıp 150 200 dolar daha ödetsin okadar daha fazla kurcalama çin atasözü var ! ÇALIŞAN ŞEYE DOKUNMA! ve birde Türk atasözü !FAZLA ÇEKME KOPAR !
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