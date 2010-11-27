GeForce GTX 570'in teknik özellikleri netleşiyor

Nvidia'nın önümüzdeki ay içerisinde satışa sunmaya hazırlandığı GeForce GTX 570 için yeni bilgiler ortaya çıktı. GeForce GTX 470 modelinin yerini alması ve GeForce GTX 480'e yakın performans sunması beklenen ekran kartı, GF110 GPU'sunun kırpılmış bir versiyonunu kullanıyor. Henüz Nvidia tarafından resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da, daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi GeForce GTX 570, 480 paralel işlem birimi ve 320-bit bellek veri yolu desteği ile gelecek.

Paralel işlem birimlerinin sayısı açısından GeForce GTX 480 ile benzerlik gösteren ancak farklı olarak 320-bit bellek veri yolu desteği ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan yeni model, daha yüksek saat hızlarında çalışacak. Henüz doğrulanmış olmasa da gelen son bilgilere göre GeForce GTX 570, 732MHz GPU, 1464MHz paralel işlemci ve 3800MHz bellek saat hızlarında çalışacak ki bu değerler GeForce GTX 480 için sırasıyla 700MHz, 1400MHz ve 3696MHz idi.

GF110 GPU'sunun transistör seviyesindeki tüm güncellemelerini üzerinde barındıran GeForce GTX 570, artan performansıyla birlikte GeForce GTX 470'e kıyasla 10 Watt fazla, GeForce GTX 480'den ise 25 Watt düşük olmak üzere 225 Watt olması beklenen güç tüketim değeriyle gelecek. AMD'nin 13 Aralık'ta yapmayı planladığı Radeon HD 6900 lansmanından önce 7 Aralık'ta duyurulması beklenen GeForce GTX 570'in fiyatı hakkındaysa şu an için net bir bilgi bulunmuyor.