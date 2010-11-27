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GeForce GTX 570'in teknik özellikleri netleşiyor

8 yıl
19,9b
1
20
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın önümüzdeki ay içerisinde satışa sunmaya hazırlandığı GeForce GTX 570 için yeni bilgiler ortaya çıktı. GeForce GTX 470 modelinin yerini alması ve GeForce GTX 480'e yakın performans sunması beklenen ekran kartı, GF110 GPU'sunun kırpılmış bir versiyonunu kullanıyor. Henüz Nvidia tarafından resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da, daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi GeForce GTX 570, 480 paralel işlem birimi ve 320-bit bellek veri yolu desteği ile gelecek.

Paralel işlem birimlerinin sayısı açısından GeForce GTX 480 ile benzerlik gösteren ancak farklı olarak 320-bit bellek veri yolu desteği ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan yeni model, daha yüksek saat hızlarında çalışacak. Henüz doğrulanmış olmasa da gelen son bilgilere göre GeForce GTX 570, 732MHz GPU, 1464MHz paralel işlemci ve 3800MHz bellek saat hızlarında çalışacak ki bu değerler GeForce GTX 480 için sırasıyla 700MHz, 1400MHz ve 3696MHz idi.

GF110 GPU'sunun transistör seviyesindeki tüm güncellemelerini üzerinde barındıran GeForce GTX 570, artan performansıyla birlikte GeForce GTX 470'e kıyasla 10 Watt fazla, GeForce GTX 480'den ise 25 Watt düşük olmak üzere 225 Watt olması beklenen güç tüketim değeriyle gelecek. AMD'nin 13 Aralık'ta yapmayı planladığı Radeon HD 6900 lansmanından önce 7 Aralık'ta duyurulması beklenen GeForce GTX 570'in fiyatı hakkındaysa şu an için net bir bilgi bulunmuyor.


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Normandia_06 8 yıl
3-5 rakam yer değiştirmiş sadece eee sonuç ne ? diye sorarsan bakarlar birbirlerine bunlar değişen yine bişey yok kelime ve rakam oyunlarıyla düdüklenen tüketici var ortada sadece :)))
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ghost recon advanced 8 yıl
ama işte farklı kart modelelleri çıkartmak maşalalh nvidaya her gün yeni bi kart haberleri çıkıyor çok çalışıyorlar sanırım
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DH Misafiri 8 yıl
Çıktıkran bir kaç ay sonra da AMP!'si çıkar...
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TeknolojiveBililisim 8 yıl
ben gtx 560ı bekliyorum bu kartın tahmini fiyatı 350-400dolar seviyesinde performansıda tahmin edildiği gibi gtx 480 seviyesinde ama bu kartın daha ağor oyunlarda örnek metro 2033 de geçeceğini tahmin ediyorum tankın
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Skörtıl_Nimo 8 yıl
GTX 570 almayı HEdeflıyordum Ama Fikrim Degişti 6870 Twin Frozr II alacagım.
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eneshatipoglu 8 yıl
valla abd dan bi arkadaş aracılığla 345 liraya aldığım zotac gtx 470 le rahat 2-3 sene kart değiştirmem.9700nt soğutuculu çift çekirdek amd işlemcime bide ramlere oc yaptımmı tamamdır daha ne isteyim ki :D
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ozkan_tpc 8 yıl
Değerler bence güzel. Fiyat da abartı olmazsa bence çok başarılı olur.
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Dovahkiin 8 yıl
GTX480 ile performans olarak aynı olacak. Umarım fiyatı GTX470 ile aynı olur.
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azman çavuş 8 yıl
fiyatı tahminmie göre 450-500$ aralığında olacaktır
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M@U 8 yıl

Riqimaru

GTX480 ile performans olarak aynı olacak. Umarım fiyatı GTX470 ile aynı olur.


Daha ucuz, daha serin, daha az güç tüketen ve daha sessiz bir kart olacaktır. Fiyatı ise GTX470 ile aynı olacaktır büyük ihtimalle. GTX580'in çıkış fiyatı GTX480'in çıkış fiyatı ile aynı oldu. Ayrıca HD6900 serisinin çıkışıyla da biraz daha iyi bir fiyat görebiliriz. Zira tek gpu'lu kartlar direk olarak GTX570'in karşısında olacaktır.
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RockConn 8 yıl
NVidia, her ay bir model ile Victoria Secret'i geride bırakacak gibi. Heyecanımızı söndürmüyor : )
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adilazimdegilx 8 yıl
Saat hızları ciddi şekilde artmış. GTX470'e oranlar %20 daha hızlı. Eğer Nvidia 580'le yakaladığı mimari ve hız farkından doğan sıçramayı bu kartla da yakalabilirse hesaplarıma göre
GTX570 = GTX 470 + %27
GTX570 = GTX480 + %2
olması gerekiyor. Hadi bakalım Nvidia...
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(((TeAcHeR))) 8 yıl

adilazimdegilx

Saat hızları ciddi şekilde artmış. GTX470'e oranlar %20 daha hızlı. Eğer Nvidia 580'le yakaladığı mimari ve hız farkından doğan sıçramayı bu kartla da yakalabilirse hesaplarıma göre
GTX570 = GTX 470 + %27
GTX570 = GTX480 + %2
olması gerekiyor. Hadi bakalım Nvidia...


kart 320 bit olduğu için gtx480 i geçemeyebilir
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heatblast 8 yıl
gtx580'le neredeyse aynı elektiriği harcıyor
gtx470'le aynı enerjiyi harcamasını beklerdim açıkçası
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H.E.B Sup 8 yıl
gtx 480in ikizi diyebilceğimiz bir kart.
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