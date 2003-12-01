GeForce MX4000 GPU: Yeni Nvidia eseri : )

Hala en çok satan kart serilerinden biri olan Nvidia'nın GeForce 4 MX serisi yeni bir üyeye daha doğrusu yeni bir ada sahip oluyor: GeForce MX4000.

Adı değişen ve daha çekici (!) hale getirilen GPU aslında GeForce4 MX440-8X'in NV18B olarak adlandırılmış hali. Yeni ürün hakkında bilgiler ForceWare beta 53.03 sürücüsünde de bulunuyor.

NV18B önceki revizyonu gibi 128MB ya da 64MB 128-bit DDR (16M x 16) bellek desteği, 275(GPU)/400(DDR) MHz hızları ve D-Sub, DVI-I, TV-Out sunuyor.

Öncülünden farklı olarak ise MX4000 TMDS ve S-Video kontrollerini çekirdeğe entegre olarak sunuyor. Sanırım bu yolla üretim maliyeti daha da aşağıya çekilmek istenmiş.

Hızlarda bir değişiklik olmadığından MX4000'inin mevcut GeForce MX440-8X'lerden farklı bir performans sergilemesi zor gibi duruyor.

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