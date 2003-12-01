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GeForce MX4000 GPU: Yeni Nvidia eseri : )

16 yıl (Son Güncelleme: 16 yıl)
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Diğer
Murat K. "infoman"
Haber Editörü
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Hala en çok satan kart serilerinden biri olan Nvidia'nın GeForce 4 MX serisi yeni bir üyeye daha doğrusu yeni bir ada sahip oluyor: GeForce MX4000.

Adı değişen ve daha çekici (!) hale getirilen GPU aslında GeForce4 MX440-8X'in NV18B olarak adlandırılmış hali. Yeni ürün hakkında bilgiler ForceWare beta 53.03 sürücüsünde de bulunuyor.

NV18B önceki revizyonu gibi 128MB ya da 64MB 128-bit DDR (16M x 16) bellek desteği, 275(GPU)/400(DDR) MHz hızları ve D-Sub, DVI-I, TV-Out sunuyor.

Öncülünden farklı olarak ise MX4000 TMDS ve S-Video kontrollerini çekirdeğe entegre olarak sunuyor. Sanırım bu yolla üretim maliyeti daha da aşağıya çekilmek istenmiş.

Hızlarda bir değişiklik olmadığından MX4000'inin mevcut GeForce MX440-8X'lerden farklı bir performans sergilemesi zor gibi duruyor.


http://www.darkcrow.co.kr/ Yorum Yaz
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FreeQ 15 yıl
Nvidia yeni bir driver seti uzerinde calistigindan dusuk seviye chipsetleri belli bir uretim bandina cekmeye calistigindan bu ucube cikti ortaya. ancak kotu niyetli degil. zira IBM ile SOI uzerinde bayagi bir kavgalilar gibi!!
Herseti oyun oynamak olarak gormeyin lutfen, SOHO sistemler icin grafik karti satis oranida ticaretin icinde!
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ozturert 15 yıl
quote:
Hiçbir problem yok paşa paşa son çıkan bütün oyunları full detay oynuyorum. ATI'nin catalyst'leri kart yakıyodu ya o neydi öyle :)))

5600 ile son cikan hangi FPS oyunlari full detay oynayabiliyorsun? bir de o driverlarin kart yaktigi ispatlanamadi.
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DroID 15 yıl
Abi öncelikle imzan çok güzel. Sonra ben bu forumda milletin ekran kartı yanıyo demedim ki. Post'umu tekrar oku istersen.
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supergokhan 15 yıl
droid biraz abartmadın mı ne zaman kimin kartı yandı burda catalystten öyle bişey olsa direk değişir 9600pro satıp 5600 almak paranı çöpe atmak gibi bişey yane :)
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supergokhan 15 yıl
EeRR baba hakkaten lafı yapıştırmışsın
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DroID 15 yıl
Bence alakası yok. Adamlar düşük seviye ekran kartı piyasasında lider. En basitinden adamlar MX serisi ile ülkemizdeki piyasanın %90'ına sahipler. Yalan mı? Herkes 9600, 9500 pro'lar veya FX 5700, 5900'ler kullanmıyor, kullanamıyor :)) Parası olan adamlarda zaten parayı basıyor diğer kartlara. Bence performans şampiyonu olmak önemli değil, bunu kullanıcılara yansıtabilmek önemli. ATI aldı başını gidiyor ama fiyatlarda bir o kadar aldı başını. Ben şahsen yaşadığım bir sürü problemden dolayı 9600pro kartımı satıp 5600(düz) aldım. Çok rahat kullanıyorum. Sürücü problemi yok, çakışma problemi yok. Hiçbir problem yok paşa paşa son çıkan bütün oyunları full detay oynuyorum. ATI'nin catalyst'leri kart yakıyodu ya o neydi öyle :)))
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Punisher 15 yıl
EeRR +1
çok güldüm doğan görünümlü şahin benzetmesine :)
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bozgartal 15 yıl
EeRR+1
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EeRR 16 yıl
ati aldi basini gidiyor. bizim salak nvidia halla dogan gorunumlu sahin uretiyor. diyecek laf bulamiyorum. pes yani :)
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