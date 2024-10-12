GeForce Now'a 6 yeni oyun ekleniyor: İşte liste

GeForce Now'a 6 yeni oyun ekleniyor
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Empyrion – Galactic Survival, Europa, Dwarven Realms, Star Trek Timelines, Star Trucker ve Starcom: Unknown Space başta olmak üzere 6 oyun ekleniyor. GeForce Now'a eklenecek yeni oyunlar ve tarihlerine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Halihazırda 2.000'den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna ülkemizde ücretsiz (1 saat tekrarlanabilir oturumla sınırlı) veya aylık 340TL ücretle ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlerin fiyatı ise sırasıyla 800 TL, 1.580TL ve 2.880 TL. Ayrıca platformun Keşif Haftası Paketi ve Aylık Gündüz Paketi gibi süreli Premium paketleri de mevcut.
- Empyrion – Galactic Survival (Epic Games Store, 10 Ekim)
- Europa (Steam, 11 Ekim)
- Dwarven Realms (Steam)
- Star Trek Timelines (Steam)
- Star Trucker (Steam)
- Starcom: Unknown Space (Steam)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...