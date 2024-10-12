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Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Ayrıca Blizzard'ın Battle.net kitaplığı için oyun senkronizasyonu bu hafta GeForce NOW'a geliyor.

GeForce Now'a 6 yeni oyun ekleniyor

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Empyrion – Galactic Survival, Europa, Dwarven Realms, Star Trek Timelines, Star Trucker ve Starcom: Unknown Space başta olmak üzere 6 oyun ekleniyor. GeForce Now'a eklenecek yeni oyunlar ve tarihlerine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Halihazırda 2.000'den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna ülkemizde ücretsiz (1 saat tekrarlanabilir oturumla sınırlı) veya aylık 340TL ücretle ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlerin fiyatı ise sırasıyla 800 TL, 1.580TL ve 2.880 TL. Ayrıca platformun Keşif Haftası Paketi ve Aylık Gündüz Paketi gibi süreli Premium paketleri de mevcut.

Empyrion – Galactic Survival (Epic Games Store, 10 Ekim)

Europa (Steam, 11 Ekim)

Dwarven Realms (Steam)

Star Trek Timelines (Steam)

Star Trucker (Steam)

Starcom: Unknown Space (Steam)

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GeForce Now'a 6 yeni oyun ekleniyor: İşte liste