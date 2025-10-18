GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı (18 Ekim)

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Splinter Cell Pandora Tomorrow, Ball x Pit, Escape from Duckov, Fellowship, Pax Dei, Amnesia: The Bunker, Earth vs. Mars Demo, Street Fighter V, Ultra Street Fighter IV ve Wobbly Life dahil 10 oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Splinter Cell Pandora Tomorrow (Ubisoft Connect)
- Ball x Pit (Steam, Xbox, PC Game Pass)
- Escape from Duckov (Steam)
- Fellowship (Steam)
- Pax Dei (Xbox, PC Game Pass; 1.0 Steam, Epic Games Store)
- Amnesia: The Bunker (Epic Games Store)
- Earth vs. Mars Demo (Steam)
- Street Fighter V (Steam)
- Ultra Street Fighter IV (Steam)
- Wobbly Life (Xbox, PC Game Pass)
GeForce Now Türkiye fiyatları
Performance paket için aylık 270 TL, 3 aylık 1.110 TL, 6 aylık 2.100 TL ve 12 aylık 3.720 TL
RTX Ultimate paket için aylık 840 TL, 3 aylık 2.220 TL, 6 aylık 2.640 TL ve 12 ay 7.440 TL
