    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı (18 Ekim)

    Geforce Now hizmetine bu hafta eklenecek yeni oyunlar açıklandı. Bu hafta 10 yeni oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak. İşte liste...                   

    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı Tam Boyutta Gör
    Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Splinter Cell Pandora Tomorrow dahil 10 yeni oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak.

    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı

    Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Splinter Cell Pandora Tomorrow, Ball x Pit, Escape from Duckov, Fellowship, Pax Dei, Amnesia: The Bunker, Earth vs. Mars Demo, Street Fighter V, Ultra Street Fighter IV ve Wobbly Life dahil 10 oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

    • Splinter Cell Pandora Tomorrow (Ubisoft Connect)
    • Ball x Pit (Steam, Xbox, PC Game Pass)
    • Escape from Duckov (Steam)
    • Fellowship (Steam)
    • Pax Dei (Xbox, PC Game Pass; 1.0 Steam, Epic Games Store)
    • Amnesia: The Bunker (Epic Games Store)
    • Earth vs. Mars Demo (Steam)
    • Street Fighter V (Steam)
    • Ultra Street Fighter IV (Steam)
    • Wobbly Life (Xbox, PC Game Pass)

    GeForce Now Türkiye fiyatları

    Performance paket için aylık 270 TL, 3 aylık 1.110 TL, 6 aylık 2.100 TL ve 12 aylık 3.720 TL
    RTX Ultimate paket için aylık 840 TL, 3 aylık 2.220 TL, 6 aylık 2.640 TL ve 12 ay 7.440 TL 

