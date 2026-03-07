GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Bu hafta Crimson Desert ve daha fazlası bulut üzerinden oynanabilir olacak.

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Kingdom Come: Deliverance II, Legacy of Kain: Defiance Remastered, Esoteric Ebb, The Legend of Khiimori, Slay the Spire 2, Docked, Death Stranding Director’s Cut ve LORT dahil 8 oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kingdom Come: Deliverance II ( Xbox'ta yeni, Game Pass, GeForce RTX 5080-ready)

Legacy of Kain: Defiance Remastered (Steam'de yeni)

Esoteric Ebb (Steam'de yeni)

The Legend of Khiimori (Steam'de yeni, GeForce RTX 5080-ready)

Slay the Spire 2 (Steam'de yeni)

Docked (Steam'de yeni)

Death Stranding Director’s Cut (Steam, GeForce RTX 5080-ready)

LORT (Steam)

GeForce Now Türkiye fiyatları

Performance paket için aylık 420 TL, 6 aylık 2.100 TL ve 12 aylık 3.720 TL

RTX Ultimate paket için aylık 840 TL, 6 aylık 4.200 TL ve 12 ay 7.440 TL

