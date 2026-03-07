GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Kingdom Come: Deliverance II, Legacy of Kain: Defiance Remastered, Esoteric Ebb, The Legend of Khiimori, Slay the Spire 2, Docked, Death Stranding Director’s Cut ve LORT dahil 8 oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Kingdom Come: Deliverance II ( Xbox'ta yeni, Game Pass, GeForce RTX 5080-ready)
- Legacy of Kain: Defiance Remastered (Steam'de yeni)
- Esoteric Ebb (Steam'de yeni)
- The Legend of Khiimori (Steam'de yeni, GeForce RTX 5080-ready)
- Slay the Spire 2 (Steam'de yeni)
- Docked (Steam'de yeni)
- Death Stranding Director’s Cut (Steam, GeForce RTX 5080-ready)
- LORT (Steam)
GeForce Now Türkiye fiyatları
Performance paket için aylık 420 TL, 6 aylık 2.100 TL ve 12 aylık 3.720 TL
RTX Ultimate paket için aylık 840 TL, 6 aylık 4.200 TL ve 12 ay 7.440 TL
