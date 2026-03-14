GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Warcraft I: Remastered, Warcraft II: Remastered, Everwind ve Crimson Desertdahil 4 oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Nvidia, GeForce RTX 5080 uyumlu yeni oyunları da duyurdu. Bunlar John Carpenter's Toxic Commando, 1348 Ex Voto ve Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.
- Warcraft I: Remastered (Ubisoft, 11 Mart)
- Warcraft II: Remastered (Ubisoft, 11 Mart)
- Everwind (Steam, 17 Mart)
- Crimson Desert (Steam, 19 Mart)
- 1348 Ex Voto (Steam, 12 Mart, GeForce RTX 5080-ready)
- John Carpenter’s Toxic Commando (Steam, 12 Mart, GeForce RTX 5080-ready)
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (Steam, 12 Mart, GeForce RTX 5080-ready)
GeForce Now Türkiye fiyatları
Performance paket için aylık 420 TL, 6 aylık 2.100 TL ve 12 aylık 3.720 TL
RTX Ultimate paket için aylık 840 TL, 6 aylık 4.200 TL ve 12 ay 7.440 TL
