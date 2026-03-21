GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Retro Rewind – Video Store Simulator ve Fallout 3 ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Nvidia, GeForce RTX 5080 uyumlu yeni oyunları da duyurdu. Bunlar Crimson Desert ve Everwind olacak.
- Everwind (Steam, GeForce RTX 5080-ready)
- Retro Rewind – Video Store Simulator (Steam)
- Crimson Desert (Steam, GeForce RTX 5080-ready)
- Fallout 3 (Steam)
GeForce Now Türkiye fiyatları
Performance paket için aylık 420 TL, 6 aylık 2.100 TL ve 12 aylık 3.720 TL
RTX Ultimate paket için aylık 840 TL, 6 aylık 4.200 TL ve 12 ay 7.440 TL
