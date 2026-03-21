    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı

    Geforce Now hizmetine bu hafta eklenecek yeni oyunlar açıklandı. Bu hafta Fallout 3 dahil 4 yeni oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak. İşte liste...    

    Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Bu hafta Fallout 3 ve daha fazlası bulut üzerinden oynanabilir olacak.

    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar

    Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Retro Rewind – Video Store Simulator ve Fallout 3 ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Nvidia, GeForce RTX 5080 uyumlu yeni oyunları da duyurdu. Bunlar Crimson Desert ve Everwind olacak.

    • Everwind (Steam, GeForce RTX 5080-ready)
    • Retro Rewind – Video Store Simulator (Steam)
    • Crimson Desert (Steam, GeForce RTX 5080-ready)
    • Fallout 3 (Steam)

    GeForce Now Türkiye fiyatları

    Performance paket için aylık 420 TL, 6 aylık 2.100 TL ve 12 aylık 3.720 TL
    RTX Ultimate paket için aylık 840 TL, 6 aylık 4.200 TL ve 12 ay 7.440 TL

