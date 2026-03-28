    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı

    Geforce Now hizmetine bu hafta eklenecek yeni oyunlar açıklandı. Bu hafta Diablo II: Resurrected dahil 5 yeni oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak. İşte liste...

    Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Bu hafta Diablo II: Resurrected ve daha fazlası bulut üzerinden oynanabilir olacak.

    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar

    Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine King’s Quest, BATTLETECH, Despot’s Game ve Diablo II: Resurrectedekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Nvidia, GeForce RTX 5080 uyumlu yeni oyunları da duyurdu. Bunlar Screamer olacak.

    • Screamer (Steam, GeForce RTX 5080-ready)
    • King’s Quest (Ubisoft)
    • BATTLETECH (Xbox, Game Pass)
    • Despot’s Game (Xbox, Microsoft)
    • Diablo II: Resurrected (Steam)

    GeForce Now Türkiye fiyatları

    Performance paket için aylık 420 TL, 6 aylık 2.100 TL ve 12 aylık 3.720 TL
    RTX Ultimate paket için aylık 840 TL, 6 aylık 4.200 TL ve 12 ay 7.440 TL

    Yerli güç sahneye çıktı: TULGA 4x4 göreve başladı

