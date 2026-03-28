GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine King’s Quest, BATTLETECH, Despot’s Game ve Diablo II: Resurrectedekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Nvidia, GeForce RTX 5080 uyumlu yeni oyunları da duyurdu. Bunlar Screamer olacak.
- Screamer (Steam, GeForce RTX 5080-ready)
- King’s Quest (Ubisoft)
- BATTLETECH (Xbox, Game Pass)
- Despot’s Game (Xbox, Microsoft)
- Diablo II: Resurrected (Steam)
GeForce Now Türkiye fiyatları
Performance paket için aylık 420 TL, 6 aylık 2.100 TL ve 12 aylık 3.720 TL
RTX Ultimate paket için aylık 840 TL, 6 aylık 4.200 TL ve 12 ay 7.440 TL