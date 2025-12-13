GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı (13 Aralık)

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Skate Story, Dome Keeper, Death Howl, RuneQuest: Warlords, Everdream Village, Monster Hunter Stories ve Monster Hunter Stories 2 ekleniyor. Ayrıca Age of Wonders 4, Cities: Skylines 1&2 RTX 5080 destkeli oyunlar arasına eklendi. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Skate Story (Steam)
- Dome Keeper (Xbox)
- Death Howl (Steam, Xbox,Game Pass)
- RuneQuest: Warlords ( Steam)
- Everdream Village (Steam)
- Monster Hunter Stories (Steam)
- Monster Hunter Stories 2 (Steam)
- GeForce RTX 5080-ready games:
- Age of Wonders 4 (Steam, Epic Games Store Xbox, Microsoft store)
- Cities: Skylines (Steam, Epic Games Store)
- Cities: Skylines II (Steam, Xbox)
GeForce Now Türkiye fiyatları
Performance paket için aylık 420 TL, 6 aylık 2.100 TL 12 aylık 3.720 TL
RTX Ultimate paket için aylık 840 TL, 6 aylık 4.200 TL, 12 aylık 7.440 TL