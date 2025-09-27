GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı (27 Eylül)

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine ENDLESS Legend 2, Renown, Baby Steps, Aztecs: The Last Sun, SWORN, Lost Rift, CloverPit, Mecha BREAK, Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy ve Predecessor dahil 10 oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- ENDLESS Legend 2 (Steam, Xbox, PC Game Pass)
- Renown (Steam)
- Baby Steps (Steam)
- Aztecs: The Last Sun (Steam)
- SWORN (Xbox, PC Game Pass)
- Lost Rift ( Steam)
- CloverPit (Steam)
- Mecha BREAK (Steam)
- Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (Steam)
- Predecessor (Steam)
- Alan Wake 2 (Epic Games Store) GeForce RTX 5080-ready
- S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl (Steam, Xbox, PC Game Pass) GeForce RTX 5080-ready
GeForce Now Türkiye fiyatları
Performance paket için aylık 270 TL, 3 aylık 1.110 TL, 6 aylık 2.100 TL ve 12 aylık 3.720 TL
RTX Ultimate paket için aylık 840 TL, 3 aylık 2.220 TL, 6 aylık 2.640 TL ve 12 ay 7.440 TL