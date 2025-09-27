Giriş
    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı (27 Eylül)

    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı. Bulut tabanlı oyun hizmetine bu hafta ENDLESS Legend 2 dahil 10 yeni oyun ekleniyor. İşte detaylar..         

    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı (27 Eylül) Tam Boyutta Gör
    Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. ENDLESS Legend 2 ve Mecha BREAK dahil 10 yeni oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak.

    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı

    Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine ENDLESS Legend 2, Renown, Baby Steps, Aztecs: The Last Sun, SWORN, Lost Rift, CloverPit, Mecha BREAK, Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy ve Predecessor dahil 10 oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

    • ENDLESS Legend 2 (SteamXbox, PC Game Pass)
    • Renown (Steam)
    • Baby Steps (Steam)
    • Aztecs: The Last Sun (Steam)
    • SWORN (Xbox, PC Game Pass)
    • Lost Rift ( Steam)
    • CloverPit (Steam)
    • Mecha BREAK (Steam)
    • Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (Steam)
    • Predecessor (Steam)
    • Alan Wake 2 (Epic Games Store) GeForce RTX 5080-ready
    • S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl (SteamXbox, PC Game Pass) GeForce RTX 5080-ready

    GeForce Now Türkiye fiyatları

    Performance paket için aylık 270 TL, 3 aylık 1.110 TL, 6 aylık 2.100 TL ve 12 aylık 3.720 TL
    RTX Ultimate paket için aylık 840 TL, 3 aylık 2.220 TL, 6 aylık 2.640 TL ve 12 ay 7.440 TL

