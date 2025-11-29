Giriş
    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı (29 Kasım)

    Geforce Now hizmetine bu hafta eklenecek yeni oyunlar açıklandı. Bu hafta Zero Hour ve Cricket 26 dahil 7 yeni oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak. İşte liste...

    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı (29 Kasım) Tam Boyutta Gör
    Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Bu hafta Zero Hour ve Cricket 26 dahil 7 yeni oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak.

    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı

    Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine dahil Of Ash and Steel, Kill It With Fire, Project Motor Racing, Brotato, Cricket 26, GODBREAKERS ve Zero Hour dahil 7 oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

    GeForce Now Türkiye fiyatları

    Performance paket için aylık 420 TL (indirimli), 6 aylık 774 TL (indirimli), 12 aylık 1.380 TL (indirimli)
    RTX Ultimate paket için aylık 840 TL, 6 aylık 2.094 TL (indirimli), 12 aylık 3.588 TL (indirimli)

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    K
    Kupon için geldik 15 saat önce

    Kupon kaldı mı?

    Profil resmi
    sahfspeed 18 saat önce

    kupon

    Profil resmi
    MSC Elektronik 20 saat önce

    yorum

    C
    cerdem40 20 saat önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 20 saat önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 20 saat önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 20 saat önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 20 saat önce

    Kupon varsa talibim.

