GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı (29 Kasım)

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine dahil Of Ash and Steel, Kill It With Fire, Project Motor Racing, Brotato, Cricket 26, GODBREAKERS ve Zero Hour dahil 7 oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Of Ash and Steel (Steam GeForce RTX 5080-ready)
- Kill It With Fire (Xbox, PC Game Pass)
- Project Motor Racing (Steam)
- Brotato (Steam)
- Cricket 26 (Steam)
- GODBREAKERS (Steam)
- Zero Hour (Epic Games Store)
GeForce Now Türkiye fiyatları
Performance paket için aylık 420 TL (indirimli), 6 aylık 774 TL (indirimli), 12 aylık 1.380 TL (indirimli)
RTX Ultimate paket için aylık 840 TL, 6 aylık 2.094 TL (indirimli), 12 aylık 3.588 TL (indirimli)
Kupon kaldı mı?
kupon
yorum
selam
Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.
kupon kaldı mı acaba? :)
.
Kupon varsa talibim.