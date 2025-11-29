GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı (29 Kasım)

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Bu hafta Zero Hour ve Cricket 26 dahil 7 yeni oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak.

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine dahil Of Ash and Steel, Kill It With Fire, Project Motor Racing, Brotato, Cricket 26, GODBREAKERS ve Zero Hour dahil 7 oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Of Ash and Steel (Steam GeForce RTX 5080-ready)

Kill It With Fire (Xbox, PC Game Pass)

Project Motor Racing (Steam)

Brotato (Steam)

Cricket 26 (Steam)

GODBREAKERS (Steam)

Zero Hour (Epic Games Store)

GeForce Now Türkiye fiyatları

Performance paket için aylık 420 TL (indirimli), 6 aylık 774 TL (indirimli), 12 aylık 1.380 TL (indirimli)

RTX Ultimate paket için aylık 840 TL, 6 aylık 2.094 TL (indirimli), 12 aylık 3.588 TL (indirimli)

