GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı (30 Ağustos)

Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Gears of War: Reloaded ve Among Us 3D dahil 7 yeni oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak.

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Gears of War: Reloaded, Chip ‘n Clawz vs. The Brainioids, Make Way, Among Us 3D, Gatekeeper, Knightica ve No Sleep for Kaname Date - From AI: THE SOMNIUM FILES dahil 13 oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Gears of War: Reloaded (Steam, Xbox, PC Game Pass, Aug. 26)

Chip ‘n Clawz vs. The Brainioids (Steam, Aug. 26)

Make Way (Epic Games Store, Aug. 28)

Among Us 3D (Steam)

Gatekeeper (Steam)

Knightica (Steam)

No Sleep for Kaname Date - From AI: THE SOMNIUM FILES (Steam)

GeForce Now Türkiye fiyatları

Performance paket için aylık 380 TL, 3 aylık 495 TL ve 12 aylık 3.480 TL

RTX Ultimate paket için aylık 760 TL, 3 aylık 1.980 TL, 6 aylık 3.840 TL ve 12 ay 6.960 TL

