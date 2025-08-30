GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı (30 Ağustos)

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Gears of War: Reloaded, Chip ‘n Clawz vs. The Brainioids, Make Way, Among Us 3D, Gatekeeper, Knightica ve No Sleep for Kaname Date - From AI: THE SOMNIUM FILES dahil 13 oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Gears of War: Reloaded (Steam, Xbox, PC Game Pass, Aug. 26)
- Chip ‘n Clawz vs. The Brainioids (Steam, Aug. 26)
- Make Way (Epic Games Store, Aug. 28)
- Among Us 3D (Steam)
- Gatekeeper (Steam)
- Knightica (Steam)
- No Sleep for Kaname Date - From AI: THE SOMNIUM FILES (Steam)
GeForce Now Türkiye fiyatları
Performance paket için aylık 380 TL, 3 aylık 495 TL ve 12 aylık 3.480 TL
RTX Ultimate paket için aylık 760 TL, 3 aylık 1.980 TL, 6 aylık 3.840 TL ve 12 ay 6.960 TL