GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı (31 Ekim)

Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Bu hafta ARC Raiders ve Escape Simulator 2 dahil 9 yeni oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak.

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine ARC Raiders, Wreckreation, Outbreak Island, Dark Moon, Earth vs. Mars, The Outer Worlds 2, ARC Raiders, Ghost Trick: Phantom Detective ve Keeper dahil 9 oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Escape Simulator 2 (Steam)

Wreckreation (Steam)

Outbreak Island (Steam)

Dark Moon (Steam)

Earth vs. Mars (Steam)

The Outer Worlds 2 Steam, Battle.net, Xbox, PC Game Pass, GeForce RTX 5080-ready)

ARC Raiders (Steam, GeForce RTX 5080-ready)

Ghost Trick: Phantom Detective (Steam)

Keeper (Steam, Xbox,PC Game Pass)

GeForce Now Türkiye fiyatları

Performance paket için aylık 99 TL (indirimli), 3 aylık 447 TL (indirimli), 6 aylık 2.100 TL

RTX Ultimate paket için aylık 840 TL, 6 aylık 2.640 TL

