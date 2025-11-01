Giriş
    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı (31 Ekim)

    Geforce Now hizmetine bu hafta eklenecek yeni oyunlar açıklandı. Bu hafta Arc Raiders dahil 9 yeni oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak. İşte liste...  

    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı (31 Ekim) Tam Boyutta Gör
    Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Bu hafta ARC Raiders ve Escape Simulator 2 dahil 9 yeni oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak.

    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı

    Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine ARC Raiders, Wreckreation, Outbreak Island, Dark Moon, Earth vs. Mars, The Outer Worlds 2, ARC Raiders, Ghost Trick: Phantom Detective ve Keeper dahil 9 oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

    GeForce Now Türkiye fiyatları

    Performance paket için aylık 99 TL (indirimli), 3 aylık 447 TL (indirimli), 6 aylık 2.100 TL
    RTX Ultimate paket için aylık 840 TL, 6 aylık 2.640 TL

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    Locaste Siarnaq 13 dakika önce

    amazzon

    S
    Sinanis07 1 saat önce

    kod

    Profil resmi
    dagliogluosman 10 saat önce

    kod gönderir misiniz?

    Profil resmi
    maligezgin 11 saat önce

    Kod kaldı mı 😁

    S
    S464 12 saat önce

    Kod

    Profil resmi
    Neo59 14 saat önce

    kod alabilirmiyiz

    M
    muly 16 saat önce

    güzel kampanya

    Profil resmi
    BasbugAtaturk 16 saat önce

    kod alabilir miyiz?

    A
    akyolyns 16 saat önce

    Merhaba kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    lost 16 saat önce

    silinsin lütfen...

    İ
    inova16 16 saat önce

    kod pls

    H
    HeavenWards 18 saat önce

    merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi

    Profil resmi
    dublex06 19 saat önce

    kod alabilirmiyim varsa

    Profil resmi
    tomurcukk 19 saat önce

    kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    agabey_42 19 saat önce

    Merhabalar. umarım bugün kod alabilirim

    Profil resmi
    darkmenx 20 saat önce

    selam kaldı mı :)

    L
    livaneli0008 20 saat önce

    kod var mı

    G
    godecengiz 20 saat önce

    kod rica edebilirmiyim?

    T
    tintebeat 20 saat önce

    kod

    N
    nman 21 saat önce

    kaptım

