GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı (31 Ekim)

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine ARC Raiders, Wreckreation, Outbreak Island, Dark Moon, Earth vs. Mars, The Outer Worlds 2, ARC Raiders, Ghost Trick: Phantom Detective ve Keeper dahil 9 oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Escape Simulator 2 (Steam)
- Wreckreation (Steam)
- Outbreak Island (Steam)
- Dark Moon (Steam)
- Earth vs. Mars (Steam)
- The Outer Worlds 2 Steam, Battle.net, Xbox, PC Game Pass, GeForce RTX 5080-ready)
- ARC Raiders (Steam, GeForce RTX 5080-ready)
- Ghost Trick: Phantom Detective (Steam)
- Keeper (Steam, Xbox,PC Game Pass)
GeForce Now Türkiye fiyatları
Performance paket için aylık 99 TL (indirimli), 3 aylık 447 TL (indirimli), 6 aylık 2.100 TL
RTX Ultimate paket için aylık 840 TL, 6 aylık 2.640 TL
kaptım