Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Mafia The Old Country ve Titan Quest II dahil olmak üzere 5 yeni oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak.

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Mafia: The Old Country, Assassin’s Creed Mirage (Game Pass), Amnesia: The Dark Descent, HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT ve Titan Quest II dahil 5 oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Mafia: The Old Country (Steam)

Assassin’s Creed Mirage (Now available on PC Game Pass)

Amnesia: The Dark Descent (Epic Games Store)

HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT (Steam)

Titan Quest II (Steam)

Amazon Prime Gaming Ağustos 2025 oyunları: Tam 12 oyun ücretsiz 22 sa. önce eklendi

GeForce Now Türkiye fiyatları

Performance paket için aylık 380 TL, 3 aylık 495 TL ve 12 aylık 3.480 TL

RTX Ultimate paket için aylık 760 TL, 3 aylık 1.980 TL, 6 aylık 3.840 TL ve 12 ay 6.960 TL

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı (9 Ağustos)

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: