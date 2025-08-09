Giriş
    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı (9 Ağustos)

    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı. Bulut tabanlı oyun hizmetine bu hafta Mafia The Old Country ve Titan Quest II dahil 5 yeni oyun ekleniyor. İşte detaylar..

    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı (9 Ağustos) Tam Boyutta Gör
    Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Mafia The Old Country ve Titan Quest II dahil olmak üzere 5 yeni oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak.

    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı

    Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Mafia: The Old Country, Assassin’s Creed Mirage (Game Pass), Amnesia: The Dark Descent, HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT ve Titan Quest II dahil 5 oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

    • Mafia: The Old Country (Steam)
    • Assassin’s Creed Mirage (Now available on PC Game Pass)
    • Amnesia: The Dark Descent (Epic Games Store)
    • HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT (Steam)
    • Titan Quest II (Steam)

    GeForce Now Türkiye fiyatları

    Performance paket için aylık 380 TL, 3 aylık 495 TL ve 12 aylık 3.480 TL
    RTX Ultimate paket için aylık 760 TL, 3 aylık 1.980 TL, 6 aylık 3.840 TL ve 12 ay 6.960 TL

    Battlefield 6 yüzbinleri kuyruğa soktu

    Profil resmi
    Turp salata7 9 dakika önce

    tabi rekord satar bizim gibi kerizler olduktan sonra ayni oyunu yani GTA5 i orijinal olarak pc de ps4 te ve ps3te satin alip oynadim nerden baksan 200 dolar verdim benim gibi milyonlarcasi aynisini yapti ve tabiki satislar yüksek gözükür

