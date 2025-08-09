GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı (9 Ağustos)

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Mafia: The Old Country, Assassin’s Creed Mirage (Game Pass), Amnesia: The Dark Descent, HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT ve Titan Quest II dahil 5 oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Mafia: The Old Country (Steam)
- Assassin’s Creed Mirage (Now available on PC Game Pass)
- Amnesia: The Dark Descent (Epic Games Store)
- HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT (Steam)
- Titan Quest II (Steam)
GeForce Now Türkiye fiyatları
Performance paket için aylık 380 TL, 3 aylık 495 TL ve 12 aylık 3.480 TL
RTX Ultimate paket için aylık 760 TL, 3 aylık 1.980 TL, 6 aylık 3.840 TL ve 12 ay 6.960 TL
tabi rekord satar bizim gibi kerizler olduktan sonra ayni oyunu yani GTA5 i orijinal olarak pc de ps4 te ve ps3te satin alip oynadim nerden baksan 200 dolar verdim benim gibi milyonlarcasi aynisini yapti ve tabiki satislar yüksek gözükür