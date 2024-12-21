GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste

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Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. NieR:Automata serisi ve daha fazlası bulut üzerinden oynanablir olacak.

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine NieR:Automata, orijinal NieRoyununun güncellenmiş versiyonu olan NieR Replicant ver.1.22474487139, Replikant Chat ve Zenless Zone Zero v1.4 başta olmak üzere 4 yeni oyun ekleniyor. Tüm oyunlara ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

NieR:Automata (Steam)

NieR Replicant ver.1.22474487139… (Steam)

Replikant Chat (Steam)

Zenless Zone Zero v1.4 (HoYoverse)

GeForce Now Türkiye fiyatları

Premium paket için aylık 340 TL, 3 aylık 800 TL, 6 aylık 1.580 TL ve 12 aylık 2.880 TL

paket için aylık 340 TL, 3 aylık 800 TL, 6 aylık 1.580 TL ve 12 aylık 2.880 TL Ultimate paket için aylık 480 TL, 3 aylık 1.270 TL ve 6 aylık 2.400 TL

paket için aylık 480 TL, 3 aylık 1.270 TL ve 6 aylık 2.400 TL Süreli Premium haftalık 8 saat için 49 TL, aylık gündüz paketi için 170 TL. Basic katmanı ise ücretsiz ve 30 dakika oturum süresi vadediyor.

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı! 1 hf. önce eklendi

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