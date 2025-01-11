GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste

GeForce Now'a eklenen yeni oyunlar
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Road 96, DREDGE, Kingdom Come: Deliverance, Marvel Rivals, Builders of Egypt ve Drova - Forsaken Kin başta olmak üzere 6 yeni oyun ekleniyor. Tüm oyunlara ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Road 96 (Xbox Game Pass)
- Builders of Egypt (Steam)
- DREDGE (Epic Games Store)
- Drova - Forsaken Kin (Steam)
- Kingdom Come: Deliverance (Xbox, Microsoft Store)
- Marvel Rivals (Steam, 1. sezonla buluta geliyor).
GeForce Now Türkiye fiyatları
- Premium paket için aylık 340 TL, 3 aylık 800 TL, 6 aylık 1.580 TL ve 12 aylık 2.880 TL
- Ultimate paket için aylık 480 TL, 3 aylık 1.270 TL ve 6 aylık 2.400 TL
- Süreli Premium haftalık 8 saat için 49 TL, aylık gündüz paketi için 170 TL. Basic katmanı ise ücretsiz ve 30 dakika oturum süresi vadediyor.
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