GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste

GeForce Now'a eklenen yeni oyunlar
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Hyper Light Breaker, Aloft, Assetto Corsa EVO, Generation Zero, HOT WHEELS UNLEASHED 2 – Turbocharged, SMITE 2 ve Voidwrought başta olmak üzere 7 yeni oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Hyper Light Breaker (Steam)
- Aloft (New release on Steam)
- Assetto Corsa EVO (Steam)
- Generation Zero (Xbox,PC Game Pass)
- HOT WHEELS UNLEASHED 2 – Turbocharged (Xbox, PC Game Pass)
- SMITE 2 (Steam)
- Voidwrought (Steam)
GeForce Now Türkiye fiyatları
- Premium paket için aylık 340 TL, 3 aylık 800 TL, 6 aylık 1.580 TL ve 12 aylık 2.880 TL
- Ultimate paket için aylık 480 TL, 3 aylık 1.270 TL ve 6 aylık 2.400 TL
- Süreli Premium haftalık 8 saat için 49 TL, aylık gündüz paketi için 170 TL. Basic katmanı ise ücretsiz ve 30 dakika oturum süresi vadediyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.