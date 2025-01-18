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    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste

    Türkiye'de GeForce Now by Game+ olarak kullanıma sunulan Nvidia GeForce Now hizmetine bu hafta 7 yeni oyun ekleniyor. İşte platforma eklenecek yeni yapımlar... 
    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. SMITE 2, Assetto Corsa EVO ve daha fazlası bulut üzerinden oynanablir olacak.

    GeForce Now'a eklenen yeni oyunlar

    Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Hyper Light Breaker, Aloft, Assetto Corsa EVO, Generation Zero, HOT WHEELS UNLEASHED 2 – Turbocharged, SMITE 2 ve Voidwrought başta olmak üzere 7 yeni oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    • Hyper Light Breaker (Steam)
    • Aloft (New release on Steam)
    • Assetto Corsa EVO (Steam)
    • Generation Zero (Xbox,PC Game Pass)
    • HOT WHEELS UNLEASHED 2 – Turbocharged (Xbox, PC Game Pass)
    • SMITE 2 (Steam)
    • Voidwrought (Steam)

    GeForce Now Türkiye fiyatları

    • Premium paket için aylık 340 TL, 3 aylık 800 TL, 6 aylık 1.580 TL ve 12 aylık 2.880 TL
    • Ultimate paket için aylık 480 TL, 3 aylık 1.270 TL ve 6 aylık 2.400 TL
    • Süreli Premium haftalık 8 saat için 49 TL, aylık gündüz paketi için 170 TL. Basic katmanı ise ücretsiz ve 30 dakika oturum süresi vadediyor.
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