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Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Among Us, Amnesia: Collectionve daha fazlası bulut üzerinden oynanablir olacak.

GeForce Now'a eklenen yeni oyunlar

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Space Engineers 2, Eternal Strands, Dead Island 2, Sifu, Orcs Must Die! Deathtrap, Sniper Elite: Resistance, Heart of the Machine, Citizen Sleeper 2: Starward Vector ve Pax Dei başta olmak üzere 9 yeni oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Nvidia GeForce 572.16 sürücüsü yayınlandı: DLSS 4 ve dahası 1 gün önce eklendi

Space Engineers 2 (Steam)

Eternal Strands (Steam)

Orcs Must Die! Deathtrap (Steam)

Sniper Elite: Resistance (Steam, Xbox, PC Game Pass 30 Ocak)

Heart of the Machine (Steam 31 Ocak)

Citizen Sleeper 2: Starward Vector (Steam, 31 Ocak)

Dead Island 2 (Xbox , PC Game Pass)

Pax Dei (Steam)

Sifu (Steam)

GeForce Now Türkiye fiyatları

Premium paket için aylık 340 TL, 3 aylık 800 TL, 6 aylık 1.580 TL ve 12 aylık 2.880 TL

paket için aylık 340 TL, 3 aylık 800 TL, 6 aylık 1.580 TL ve 12 aylık 2.880 TL Ultimate paket için aylık 480 TL, 3 aylık 1.270 TL ve 6 aylık 2.400 TL

paket için aylık 480 TL, 3 aylık 1.270 TL ve 6 aylık 2.400 TL Süreli Premium haftalık 8 saat için 49 TL, aylık gündüz paketi için 170 TL. Basic katmanı ise ücretsiz ve 30 dakika oturum süresi vadediyor.

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GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste