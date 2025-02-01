GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste

GeForce Now'a eklenen yeni oyunlar
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Space Engineers 2, Eternal Strands, Dead Island 2, Sifu, Orcs Must Die! Deathtrap, Sniper Elite: Resistance, Heart of the Machine, Citizen Sleeper 2: Starward Vector ve Pax Dei başta olmak üzere 9 yeni oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Space Engineers 2 (Steam)
- Eternal Strands (Steam)
- Orcs Must Die! Deathtrap (Steam)
- Sniper Elite: Resistance (Steam, Xbox, PC Game Pass 30 Ocak)
- Heart of the Machine (Steam 31 Ocak)
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector (Steam, 31 Ocak)
- Dead Island 2 (Xbox , PC Game Pass)
- Pax Dei (Steam)
- Sifu (Steam)
GeForce Now Türkiye fiyatları
- Premium paket için aylık 340 TL, 3 aylık 800 TL, 6 aylık 1.580 TL ve 12 aylık 2.880 TL
- Ultimate paket için aylık 480 TL, 3 aylık 1.270 TL ve 6 aylık 2.400 TL
- Süreli Premium haftalık 8 saat için 49 TL, aylık gündüz paketi için 170 TL. Basic katmanı ise ücretsiz ve 30 dakika oturum süresi vadediyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P