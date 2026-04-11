GeForce Now'a bu hafta eklenecek yeni oyunlar açıklandı

GeForce Now'a eklenecek yeni oyunlar
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Samson, Morbid Metal, DayZ ve Rayman: 30th Anniversary Edition ekleniyor. Ayrıca Nvidia, GeForce RTX 5080 uyumlu yeni oyunları da duyurdu. Bunlar Starfield, Samson ve Morbid Metal. Yeni oyunlara ve desteklenen platformlara hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Samson (Steam, GeForce RTX 5080-ready)
- Morbid Metal (Steam, GeForce RTX 5080-ready)
- DayZ (Xbox, Game Pass)
- Rayman: 30th Anniversary Edition (Steam, Ubisoft)
- Starfield (Steam, Xbox, Game Pass)
GeForce Now Türkiye fiyatları
Performance paket için aylık 599 TL, 6 aylık 3.354 TL 12 aylık 6.588 TL
RTX Ultimate paket için aylık 1.199TL, 6 aylık 6.594 TL, 12 aylık 11.988 TL
