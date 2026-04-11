Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Bu hafta Samson dahil 4 oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak.

GeForce Now'a eklenecek yeni oyunlar

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Samson, Morbid Metal, DayZ ve Rayman: 30th Anniversary Edition ekleniyor. Ayrıca Nvidia, GeForce RTX 5080 uyumlu yeni oyunları da duyurdu. Bunlar Starfield, Samson ve Morbid Metal. Yeni oyunlara ve desteklenen platformlara hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Samson (Steam, GeForce RTX 5080-ready)

Morbid Metal (Steam, GeForce RTX 5080-ready)

DayZ (Xbox, Game Pass)

Rayman: 30th Anniversary Edition (Steam, Ubisoft)

Starfield (Steam, Xbox, Game Pass)

GeForce Now Türkiye fiyatları

Performance paket için aylık 599 TL, 6 aylık 3.354 TL 12 aylık 6.588 TL

RTX Ultimate paket için aylık 1.199TL, 6 aylık 6.594 TL, 12 aylık 11.988 TL

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

GeForce Now'a bu hafta eklenecek yeni oyunlar açıklandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: