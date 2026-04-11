    GeForce Now'a bu hafta eklenecek yeni oyunlar açıklandı

    Geforce Now hizmetine bu hafta eklenecek yeni oyunlar açıklandı. Samson ve DayZ dahil çok sayıda oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak. İşte liste...    

        Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Bu hafta Samson dahil 4 oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak.

    GeForce Now'a eklenecek yeni oyunlar

    Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Samson, Morbid Metal, DayZ ve Rayman: 30th Anniversary Edition ekleniyor. Ayrıca Nvidia, GeForce RTX 5080 uyumlu yeni oyunları da duyurdu. Bunlar Starfield, Samson ve Morbid Metal. Yeni oyunlara ve desteklenen platformlara hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

    • Samson (Steam, GeForce RTX 5080-ready)
    • Morbid Metal (Steam, GeForce RTX 5080-ready)
    • DayZ (Xbox, Game Pass) 
    • Rayman: 30th Anniversary Edition (SteamUbisoft)
    • Starfield (SteamXbox, Game Pass)

    GeForce Now Türkiye fiyatları

    Performance paket için aylık 599 TL, 6 aylık 3.354 TL 12 aylık 6.588 TL
    RTX Ultimate paket için aylık 1.199TL, 6 aylık 6.594 TL, 12 aylık 11.988 TL

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    Profil resmi
    emrahmt 1 gün önce

    

    
    genconline 5 gün önce

    

    
    Dr.Perga 1 hafta önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

