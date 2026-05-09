GeForce Now'a bu hafta eklenecek yeni oyunlar açıklandı

GeForce Now'a bu hafta eklenen oyunlar açıklandı
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Dead as Disco, HUNTDOWN: OVERTIME, Nuclear Option, Sintopia, Kiln, Hotel Architect ve PowerWash Simulator 2 ekleniyor. Ayrıca Nvidia, Gaijin hesap bağlantısının artık GeForce NOW'da kullanıma hazır olduğunu duyurdu. Bu sayede ekstra giriş yapmaya gerek kalmadan tüm hesaplarınız üzerinden oyuna başlamak daha kolay.
- Dead as Disco (Steam)
- HUNTDOWN: OVERTIME (Steam)
- Nuclear Option (Steam)
- Sintopia (Steam)
- Kiln (Steam, Xbox Game Pass)
- Hotel Architect (Steam)
- PowerWash Simulator 2 (Xbox)
GeForce Now Türkiye fiyatları
Performance paket için aylık 599 TL, 6 aylık 3.354 TL 12 aylık 6.588 TL
RTX Ultimate paket için aylık 1.199TL, 6 aylık 6.594 TL, 12 aylık 11.988 TL