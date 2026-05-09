GeForce Now'a bu hafta eklenecek yeni oyunlar açıklandı

Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Bu hafta Dead as Disco, HUNTDOWN: OVERTIME dahil 7 oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak.

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Dead as Disco, HUNTDOWN: OVERTIME, Nuclear Option, Sintopia, Kiln, Hotel Architect ve PowerWash Simulator 2 ekleniyor. Ayrıca Nvidia, Gaijin hesap bağlantısının artık GeForce NOW'da kullanıma hazır olduğunu duyurdu. Bu sayede ekstra giriş yapmaya gerek kalmadan tüm hesaplarınız üzerinden oyuna başlamak daha kolay.

Dead as Disco (Steam)

HUNTDOWN: OVERTIME (Steam)

Nuclear Option (Steam)

Sintopia (Steam)

Kiln (Steam, Xbox Game Pass)

Hotel Architect (Steam)

PowerWash Simulator 2 (Xbox)

GeForce Now Türkiye fiyatları

Performance paket için aylık 599 TL, 6 aylık 3.354 TL 12 aylık 6.588 TL

RTX Ultimate paket için aylık 1.199TL, 6 aylık 6.594 TL, 12 aylık 11.988 TL

