GeForce Now'a bu hafta eklenecek yeni oyunlar açıklandı
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Forza Horizon 6, Deep Rock Galactic: Rogue Core, Luna Abyss, Warhammer 40,000: Mechanicus II, ZERO PARADES: For Dead Spies, Splitgate Arena Reloaded, Sunderfolk ve TerraTech Legion ekleniyor. Son olarak Ultimate paketi 007 First Light desteği birlikte geliyor.
- Forza Horizon 6 (Steam, Xbox, Game Pass)
- Deep Rock Galactic: Rogue Core (Steam)
- Luna Abyss (Steam, Xbox, available on Game Pass)
- Warhammer 40,000: Mechanicus II (Steam)
- ZERO PARADES: For Dead Spies ( Steam,)
- Splitgate Arena Reloaded (Xbox, Game Pass)
- Sunderfolk (Epic Games Store)
- TerraTech Legion (Steam, Xbox, Game Pass)
GeForce Now Türkiye fiyatları
- Performance paket için aylık 599 TL, 6 aylık 3.354 TL 12 aylık 6.588 TL
- RTX Ultimate paket için aylık 1.199TL, 6 aylık 6.594 TL, 12 aylık 11.988 TL
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.