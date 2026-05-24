GeForce Now'a bu hafta eklenecek yeni oyunlar açıklandı

Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Bu hafta Forza Horizon 6 dahil 9 oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak.

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Forza Horizon 6, Deep Rock Galactic: Rogue Core, Luna Abyss, Warhammer 40,000: Mechanicus II, ZERO PARADES: For Dead Spies, Splitgate Arena Reloaded, Sunderfolk ve TerraTech Legion ekleniyor. Son olarak Ultimate paketi 007 First Light desteği birlikte geliyor.

Forza Horizon 6 (Steam, Xbox, Game Pass)

Deep Rock Galactic: Rogue Core (Steam)

Luna Abyss (Steam, Xbox, available on Game Pass)

Warhammer 40,000: Mechanicus II (Steam)

ZERO PARADES: For Dead Spies ( Steam,)

Splitgate Arena Reloaded (Xbox, Game Pass)

Sunderfolk (Epic Games Store)

TerraTech Legion (Steam, Xbox, Game Pass)

GeForce Now Türkiye fiyatları

Performance paket için aylık 599 TL, 6 aylık 3.354 TL 12 aylık 6.588 TL

RTX Ultimate paket için aylık 1.199TL, 6 aylık 6.594 TL, 12 aylık 11.988 TL

