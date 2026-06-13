GeForce Now'a bu hafta eklenecek yeni oyunlar açıklandı
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine NBA THE RUN, Witchspire, SpaceCraft ekleniyor. Çoklu platformlardan erişime açılan oyunlar ise, Duet Night Abyss, DOOM Eternal, The Elder Scrolls Online, Farever ve World of Tanks: HEAT olacak.
- NBA THE RUN ( Steam)
- Witchspire (Steam)
- SpaceCraft ( Steam)
- Duet Night Abyss (Launcher)
- DOOM Eternal (Epic Games Store)
- The Elder Scrolls Online (Xbox Game Pass)
- Farever (Steam)
- World of Tanks: HEAT (Wargaming)
GeForce Now Türkiye fiyatları
Performance paket için aylık 599 TL, 6 aylık 3.354 TL 12 aylık 6.588 TL
RTX Ultimate paket için aylık 1.199TL, 6 aylık 6.594 TL, 12 aylık 11.988 TL